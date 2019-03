TRUFFET BUNNEN: I november traff «Viking Sky» havbunnen. Foto: Jorgen Braastad

«Viking Sky» traff havbunnen i 2018

27. november var «Viking Sky» involvert i en hendelse som de rapporterte inn til Sjøfartsdirektoratet, viser en oversikt VG har fått innsyn i.

Da skipet ankom en havn, økte vinden og det drev over en fortøyningsbøye som sank etter sammenstøtet. I arbeidet med å komme seg løs fra bøyen, kom skipet borti mudderet i bunnen, ifølge Sjøfartsdirektoratet. Skroget fikk ingen skader.

Sprekker og noen skader på propellen ble reparert dagen etter under oppsikt av klassifikasjonsselskapet som fulgte opp hendelsen etterpå. I tillegg ble det sendt inn en ulykkesrapport til Sjøfartsdirektoratet i henhold til regelverket ved ulykker og hendelser på havet.

Sjøfartsdirektoratet sier til VG at på generelt grunnlag er alle slike hendelser uønsket i og med at det også medfører mye ekstra arbeid og forsinkelser for et rederi.

– Når det gjelder den konkrete hendelsen så var det ikke en alvorlig hendelse, selv om det alltid er risiko forbundet med grunnberøring, sier Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

24.03.19 23:02