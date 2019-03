IKKE ENIGE: Flere næringer kan bli rammet av streik mandag. Foto: NTB Scanpix / VG

Slik vil en storstreik ramme

Om det blir streik, kan det fra mandag bli problemer med forsyninger av øl, vin og brennevin, sjokolade, snacks og kaffe – tygg litt på den!

En eventuell streik fra 1. april er ingen spøk. Men det blir streik, og den blir langvarig, kan det spøke for innholdet i påskeegget og noe godt i glasset under påskesolen.

Idag startet meglingen mellom LO , YS og NHO , etter at partene ikke kom til avtale torsdag 14. mars. De skal mekle i helgen og fristen er satt til midnatt søndag 31. mars.

Nå er det opp til riksmegler Mats Wilhelm Ruland å finne kompromisset som gjør at man unngår den første streiken i et såkalt mellomoppgjør siden 2. verdenskrig.

Den eventuelle streiken fra mandag vil omfatte 23.000 LO-organiserte, fordelt på cirka 750 bedrifter, innenfor en rekke bransjer.

LØSER HAN FLOKEN? Hvis riksmegler Mats Wilhelm Ruland fører partene til enighet i løpet av helgen, blir det ikke streik. Foto: NTB scanpix

– Bør vi hamstre

I følge en oversikt på nho.no er det 33 bryggerier og bryggeriavdelinger som vil bli rammet av en streik. Det vil si alle de større tradisjonsbryggeriene i Norge som, Ringnes, Hansa Borg, Aass, Grans, Macks, E.C. Dahls, Arendals, Coca-Cola, Olden og Kinn.

Petter Nome, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen mener det er vanskelig å si når det blir tomme hyller som følge av en streik.

– Det er vanskelig å si. I fjor sommer slapp vi opp for kullsyre og da begynte det å bli tomt for varer etter en uke eller to. Ved en eventuell streik tror jeg at kundene vil merke at utvalget blir dårligere etter et par uker, sier Nome som presiserer at det er NHO sentralt som har oversikt over streikesituasjonen og at han ikke har en offisiell oppfatning om meglingen.

– Må vi hamstre for å sikre oss drikkevarer til påsken?

– Jeg oppfordrer folk til å ta det med ro. Jo flere som hamstrer, jo verre er det for dem som ikke hamstrer. Jeg satser på at det ikke blir streik, og dersom det likevel skjer, at den ikke blir langvarig, sier Nome.

Her er noen av bransjene som rammes:

Renhold: Cirka 1000 renholdsarbeidere over hele landet vil bli tatt ut. Gulvrenhold, kontorrenhold, toaletter og mer bedrifter og virksomheter som benytter renholdstjenester i privat sektor bil påvirkes. Renholdsmedarbeidere på flyplasser, sykehus, sykehjem tas ikke ut.

Cirka 1000 renholdsarbeidere over hele landet vil bli tatt ut. Gulvrenhold, kontorrenhold, toaletter og mer bedrifter og virksomheter som benytter renholdstjenester i privat sektor bil påvirkes. Renholdsmedarbeidere på flyplasser, sykehus, sykehjem tas ikke ut. Vektertjenester: Cirka 1600 vektere kan tas ut. Flyplass og verditransport er unntatt. Securitas og Nokas er berørt.

Cirka 1600 vektere kan tas ut. Flyplass og verditransport er unntatt. Securitas og Nokas er berørt. Gruvedrift: Våren er en høyutvinningsperiode for norske bergverk og en streik her vil ramme denne næringen betydelig, og på sikt mottagere av denne råvaren.

Våren er en høyutvinningsperiode for norske bergverk og en streik her vil ramme denne næringen betydelig, og på sikt mottagere av denne råvaren. El-installasjon og heistjenester: Bedrifter innen installasjon, energi, heis og Telenor rammes. Også drift og vedlikehold innen statens kraftproduksjon. Her er det allerede inngått dispensasjonsavtaler som sikrer ved fare for liv og helse. Kundetjenestene ved Telenor blir rammet.

Bedrifter innen installasjon, energi, heis og Telenor rammes. Også drift og vedlikehold innen statens kraftproduksjon. Her er det allerede inngått dispensasjonsavtaler som sikrer ved fare for liv og helse. Kundetjenestene ved Telenor blir rammet. Hårklipp: Fagforbundet tar ut i alt 449 frisører fordelt på 157 salonger. Det vil innebære at mange ikke får stelt håret under konflikten.

Fagforbundet tar ut i alt 449 frisører fordelt på 157 salonger. Det vil innebære at mange ikke får stelt håret under konflikten. Bygg/anlegg/rørlegging: Innenfor byggfagene er store rørleggerfirmaer og riksentreprenører i Bergen, Trondheim og Oslo tatt ut. De største hotellene i i disse byene er omfattet.

Innenfor byggfagene er store rørleggerfirmaer og riksentreprenører i Bergen, Trondheim og Oslo tatt ut. De største hotellene i i disse byene er omfattet. Administrative funksjoner: Ansatte i mange bransjer med ansvar for salg, kundeservice, ordremottak, bestillinger, faktureringer og lignende vil ikke utføre arbeid. Mye administrasjon kan stoppe opp.

Ansatte i mange bransjer med ansvar for salg, kundeservice, ordremottak, bestillinger, faktureringer og lignende vil ikke utføre arbeid. Mye administrasjon kan stoppe opp. Øl, brus, is sjokolade og snacks: Forsyning av øl, vin, brennevin til alle salgspunkter rammes. All produksjon av sjokolade, snacks og kaffe stanser. Diplom-Is Gjelleråsen og Hennig-Olsen tas ut. Orkla Foods Norge med Idun, Nora og Sunda tas ut, samt Mills i Fredrikstad og Palls i Oslo (margarin og olje).

Forsyning av øl, vin, brennevin til alle salgspunkter rammes. All produksjon av sjokolade, snacks og kaffe stanser. Diplom-Is Gjelleråsen og Hennig-Olsen tas ut. Orkla Foods Norge med Idun, Nora og Sunda tas ut, samt Mills i Fredrikstad og Palls i Oslo (margarin og olje). Forskning: Flere forskningsinstitutter som driver forskning på prioriterte politiske satsingsområder vil måtte kunne utsettes.

Flere forskningsinstitutter som driver forskning på prioriterte politiske satsingsområder vil måtte kunne utsettes. Ferger/sjøtransport: Alle fartøy som blir berørt har alternativ transport for publikum, så ingen blir isolert helt, selv om det kan bli lengre reise- eller ventetid.

Alle fartøy som blir berørt har alternativ transport for publikum, så ingen blir isolert helt, selv om det kan bli lengre reise- eller ventetid. Godstransport: Frakt med Post Nord, DHL, DSV, B.H. Ramberg og transportselskaper som Transferd og HOB Gods tas ut i streik. Vareleveringen til Rema 1000-butikkene stoppe. Gjenvinningsbransjen rammes

Se LOs liste over alle bedriftene her: Disse tas ut i streik

VIL RAMME BYGGEVIRKSOMHET: Vi tar ut i overkant av 3100 medlemmer dersom det blir streik. Det er fra bedrifter innen el-installasjon, energi og heis, sier Robert Kippe, kommunikasjonssjef i EL og IT Forbundet til VG. Foto: Kristian Brustad

– Vil ramme byggevirksomhet

– Vi tar ut i overkant av 3100 medlemmer dersom det blir streik. Det er fra bedrifter innen el-installasjon, energi og heis. Telenor-ansatte blir også tatt ut, sier Robert Kippe, kommunikasjonssjef i EL og IT Forbundet til VG.

I følge Kippe vil en streik ramme byggingen av Operaen i Oslo, A-hus i Lørenskog, St. Olavs hospital i Trondheim og fengselet i Halden.

– Trondheim og Tromsø kan bli mørklagt ved eventuelle feil på strømnettet, da energiselskapene i disse byene er omfattet av streikevarselet, sier han.

I tillegg vil det i Telenor bli redusert kapasitet ved Nummeropplysningstjenesten 1881 og 1882. Telenors mottak av kundehenvendelser vil ta lengre tid.

– Bygge- og vedlikeholdsprosjekter i hele Nordsjøen og Norskehavet vil bli rammet og det blir sterkt reduserte bygge- og vedlikeholdsaktiviteter på petrokjemilanleggene Snøhvit i Hammerfest, Ormen Lange utenfor Molde og Kårstø i Rogaland, sier Kippe.

Dette megles det om

Det kan gå mot en lønnsoppgjør med tillegg opp mot 20.000 kroner for det norske folk.

Etter å ha vist moderate krav de siste årene, er det mange som er sugne på høyere lønn.

Arbeidsgiverne ser på sin side bekymret ut mot handelsmarkedet, og mener norske bedrifter må være styrket i konkurransen med utenlandske bedrifter etter årets lønnsoppgjør.

– Lønnskravene fra LO var for høye, slo NHO-sjef Ole Erik Almlid fast etter bruddet tidligere denne måneden.

– Fristen går ut midnatt søndag, sier en ordknapp informasjonssjef i LO, Jenny Ann Hammerø til VG lørdag ettermiddag.

