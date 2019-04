RYKENDE UENIGE: Hoda Imad og Martin Henriksen skal møte hverandre i verbal duell om hjemmelekser på Ap-landsmøtet fredag ettermiddag. Her varmer de opp på i kantina til lærerutdanningen på Oslo Met. Foto: Trond Solberg, VG

Ap-Hoda (23) vil fjerne hjemmeleksene - splitter landsmøtet

FOLKETS HUS (VG) Forslaget om å fjerne hjemmelekser, deler Ap-landsmøtet. Lektorstudent og Ap-delegat Hoda Imad (23) tror partiet er modent for å flytte leksene til skoletiden.

Nå nettopp







Fredag ettermiddag skal hun duellere mot Aps rutinerte utdanningspolitiker på Stortinget, Martin Henriksen (40) om hjemmeleksene er overmodne for vraking.

Imad, som allerede har markert seg som en offensiv ungdomspolitiker i AUFs sentralstyre og lokalt i Akershus, skal selv bli lærer. Hun går siste året på lektorutdanningen på universitetet i Oslo, og har allerede litt erfaring som lærervikar.

les også Advarer Arbeiderpartiet mot å droppe hjemmeleksene

Hun har en god magefølelse på at det store, tunge Ap-landsmøtet kan si nei til hjemmelekser.

VIL FJERNE HJEMMELEKSER: Hoda Imad er selv lektorstudent, og snart klar for å søke jobb i skolen. Foto: Trond Solberg, VG

– På årsmøtene rundt omkring er det ingen fylker som har sagt at de er positive til hjemmelekser. Det er et godt tegn, sier Hoda Imad til VG.

Hun satt selv i Aps oppvekstutvalg. Der er det flertall før landsmøtet for å fjerne hjemmeleksene.

les også Her leker førsteklasse en time daglig i skoletiden

Martin Henriksen på sin side, havnet i mindretallet der. Men han har med seg LOs eget skoleforbund og partileder Jonas Gahr Støre i sitt syn på at hjemmeleksene må beholdes.

– Lærerne bør hjelpe

Hoda Imad setter i gang en mitraljøse av argumenter for å fjerne hjemmeleksene da VG ber henne formulere de viktigste.

les også AUF-lederen: – Jeg har tro på at vi vinner Lofoten

– Jeg ønsker å beholde mengdetreningen som lekser innebærer, men at det skjer på skolen i skoletiden og ikke hjemme. Det er et oppvekstutvalg som nå foreslår å ta bort hjemmeleksene. Flertallet der tar utgangspunkt i at elevene skal bli hele mennesker. Det er lærerne, ikke foreldrene som skal bistå elevene med leksene. Da må leksene gjøres på skolen. Lekser er også med på å demotivere- og legge større press på mange barn. Når barn blir påvirket fysisk og psykisk av dette presset, så må vi foreta oss noe, sier Imad.

VIL BEHOLDE HJEMMELEKSER: Martin Henriksen er Aps fraksjonsleder i Stortingets utdanningskomité. Foto: Trond Solberg, VG

Martin Henriksen er helt på linje med lærerorganisasjonene, som vil ha seg frabedt at landsmøtet i landets største parti vil fjerne hjemmeleksene.

– Idé uten løsning

– Jeg skjønner godt at lærerorganisasjonene er veldig skeptisk til å fjerne hjemmeleksene. For mange elever er lekser en utfordring. Ja, hvorfor det? Jo. fordi skoledagene er overfylt med fag, stoff og tester som gjør at elevene får mer med seg hjem, det må vi endre.

les også Lekser er god egentrening

– Dette er en idé uten en løsning som funker for skolen. Ingen har foreslått å utvide skoledagen, og da betyr dette bare mer arbeid for lærerne, og lekser inn i fra før overfylte timer. Jeg lar meg irritere av at barn får for mye lekser om stoff de ikke mestrer, men det gjelder jo ikke alle elevene. Poenget er at leksepraksisen må bli bedre. Riktige lekser gir bedre læring, dårlige lekser gir dårlig læring, kontrer Henriksen.

les også Jakten på politisk viagra

– Gladere elever uten hjemmelekser

– De skolene som har droppet hjemmelekser, opplever elever som er gladere. Hjemmelekser gir også et gap mellom elever med ressursterke foreldre og elever som ikke har så ressurssterke foreldre, kontrer Imad.

les også Ap-Jonas om sin demente mor Unni (87): Preger meg mer enn jeg vil innrømme

– Du er ikke redd for å bryte med en mangeårig tradisjon med hjemmelekser for elever i grunnskolen?

– Det er en tradisjon, men ingen forskrift. Barn opplever et trykk og et press på en helt annen måte enn da Martin Henriksen var ung. Vi kan ikke opprettholde en tradisjon bare fordi det er en tradisjon.

les også Støre: – Makan til mangel på styring av justissektoren, har Norge aldri sett

– Bør ikke elevene gjøre leksene på skolen, Henriksen, slik at alle får hjelp av lærere og ikke er prisgitt foreldre som kanskje ikke er til stede eller har ulik bakgrunn for å bistå?

– Jeg mener det må komme på plass en bedre leksepraksis slik at hjemmeleksene passer bedre for hver enkelt elev. Det er en illusjon å tro at man fjerner forskjeller mellom elevene ved å bare fjerne hjemmeleksene. Det som skjer da er at de barna med ressurssterke foreldre med masse bøker i bokhyllene uansett vil følge opp sine barn. De andre foreldrene vil kanskje miste kontakten med skolen, som er så viktig, svarer Martin Henriksen.

les også Sjekk den forskjellen: Jonas 17 - Erna 0

les også Stoltenberg hylles etter historisk opptreden: – Spektakulær tale

les også Slik takler han Trump

les også Rektor legger seg flat etter «neger»-oppgave fra 1976: – En stor feil

les også Ny barnehage står ubrukt: - Latterlig

.

Publisert: 05.04.19 kl. 10:26