Helge Ingstad-ulykken: Forsvarskomiteen krever ekstern gransking

En enstemming Forsvars- og utenrikskomité på Stortinget vedtar at de ønsker en granskning av hva som skjedde da fregatten Helge Ingstad gikk på grunn.

– Vi trenger å vite om det ble gjort riktige vurderinger i bergingsprosessen, hvordan ting var organisert og ikke minst hva det vil koste til slutt, sier Martin Kolberg (Ap) til NRK.

Det var torsdag 8. desember i fjor at fregatten gikk på grunn etter at den hadde kollidert med et tankskip.

Komiteen ønsker svar på vurderingene i forkant av det første bergingsforsøket, hvor sikringen av fregatten røk. Det førte til at skipet sank dypere ned i sjøen.

Onsdag ble milliardfregatten sjøsatt - for andre gang. Sjøforsvaret har brukt en måned på å tette skroget under vannlinjen med stålplater.

Nå skal den slepes til Haakonsvern.

Publisert: 10.04.19 kl. 14:02