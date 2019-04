– UTROLIG: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg mener kampen om konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen er en kamp om fremtiden i norsk oljenæring. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Freiberg: – Et svik mot 170.000 ansatte i oljenæringen

FOLKETS HUS (VG) At Ap snur om å konsekvensutrede leteområdet Nordland VI er «alvorlig grunn til bekymring», mener Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

På landsmøtet gikk Arbeiderpartiet tilbake på kompromisset fra landsmøtet i 2017, som åpnet for konsekvensutredning av det oljeinteressante feltet Nordland VI.

Ap går ikke inn for varig vern av Lofoten , Vesterålen og Senja, men LO og Ap-leder Jonas Gahr Støre må gi opp konsekvensutredning.

Omdreiningen overrasker Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp), som beskylder Ap for uforutsigbarhet, og sier det er alvorlig grunn til bekymring.

– Jeg synes det er utrolig at de endrer politikken de gikk til valg på, midt i en valgperiode, på det såkalte «oljekompromisset». Jonas Gahr Støre har gitt AUF en finger for to år siden, og nå har de tatt hele hånden. Å snu midt i en valgperiode er et svik mot de 170.000 ansatte i petroleumsnæringen og de 900.000 som stemte på Ap i 2017, sier han.

Regjeringen har avvist konsekvensutredning i hele området, men Freiberg påpeker at Frp på sin side fortsatt vil gå til valg på å åpne området.

Det nye kompromissforslaget, som ble stemt over torsdag, stenger døren for konsekvensutredning i området for Ap. Mens LO-lederen er skuffet, har AUF innkassert en stor seier.

Fakta om oljekompromisset i Ap Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har rast siden midten av 1970-tallet.

Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her, men det gjør ikke Venstre. Det har ikke vært konsekvensutredet oljevirksomhet i området i de siste to regjeringsperiodene.

Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt kompromissløsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land samt Vestfjorden være petroleumsfri sone. Området lengst unna Lofoten – Nordland VI – åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. Det er denne løsningen man nå går bort fra.

Nordland VI er området som anses for å ha desidert størst potensial for funn og utvinning.

De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene. Vis mer vg-expand-down

– Går ikke an å misforstå

Kjell-Børge Freiberg mener at å gå bort fra konsekvensutredningen av området Nordland VI, i praksis ikke handler om Lofoten. Han sikter til at Nordland VI hovedsakelig omfatter områder sør for Lofoten, i Bodøregionen og Helgeland, mens Nordland VII, som omfatter Lofoten og Vesterålen, ikke har vært gjenstand for debatt på samme måte.

– Du ser av kartet at Lofoten og Vesterålen ligger i Nordland VII. Man trenger ikke være spesielt begavet for å skjønne dette av kartets inndeling. Det går ikke an å misforstå, men det går an å misbruke, og det er det som har blitt gjort, sier Freiberg.

– Jeg oppfatter denne kampen i realiteten om petroleumsnæringens fremtid i nord, ikke om Lofoten, selv om det er det Arbeiderpartiet prøver å skape et bilde av. Dette handler om at AUF har større makt enn Jonas Gahr Støre i Ap, og er starten på en avvikling av petroleumsnæringen, sier han.

– Om en sier nei til næringsaktivitet som vil styrke allerede etablert infrastruktur er det et klart og tydelig farvel til en aktiv industripolitisk linje. Det vil ikke utgjøre en forskjell for Lofoten i alle fall, men definitivt for Helgeland. Det er smertelig at Arbeiderpartiet som største opposisjonsparti tar de fra dem som bor og jobber i et annet område muligheten til å undersøke om petroleumsvirksomhet er mulig, sier Freiberg.

Støre: Han kan ikke ha lest teksten

Konfrontert med kritikken fra Freiberg, konkluderer Ap-leder Jonas Gahr Støre med at han ikke kan ha lest teksten.

– Det ville være urimelig å forvente at Freiberg hadde fått med seg det vi vedtar på innsiden av Aps landsmøte, han er ikke her. Men det vi i flertall kommer til å gå inn for nå, er en sterk markering av olje- og gassindustriens fremtid i Norge, sier Støre til VG.

– Det er en understreking av at vi ikke skal ha varig vern, at vi ikke skal ha sluttdato, at vi skal stå ved de skatteordningene som gjør at denne næringen kan utvikles, og en sterk tro på gassens betydning i Europa.

Han sier at Arbeiderpartiet nå forholder seg til at Frp i regjering ikke har vært i stand til å sette i gang en konsekvensutredning i området, år etter år.

– Da ønsker vi å gå videre og si at mulighetene i disse havområdene bør utvikles og ikke bli holdt som gissel i en situasjon der det ikke har betydning.

FÅR IKKE FRED: I 2017 landet Jonas Gahr Støre det såkalte oljekompromisset. På årets landsmøte jobbet Arbeiderparti-lederen hardt for å beholde det, men måtte gi tapt. Foto: Trond Solberg / VG

– Svak påstand

Støre vil ikke akseptere at Freiberg mener Ap sier farvel til en industripolitisk linje.

– Jeg var utenriksminister da vi forhandlet delelinje med Russland, vi har åpnet Barentshavet for leting, og Freiberg fører en oljepolitikk som bygger på Arbeiderpartiets energimelding før regjeringsskiftet. Så påstandene er svake, sier han.

Han understreker at en konsekvensutredning uansett ikke er realistisk nå, fordi regjeringspartiene ikke har gått inn for det.

– Vi legger jo til grunn at Frp med tre regjeringsdannelser har lagt denne saken til side, sier han.

– Har dere ikke en kontrakt med deres velgere?

– Vår kontrakt med våre velgere er å forstå den tiden vi lever i. Når vi ser midt i en periode at det ikke kommer til å skje, da velger vi å si at vi tar av plasteret, vi legger denne saken til side, og så går vi videre.

Publisert: 06.04.19 kl. 15:06