KNIVDREPT: 28 år gamle Said Bassam døde av fire knivstikk i overkroppen i Bergen 15. februar. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

To av de siktede løslatt i forbindelse med drapssak i Bergen

To av de tre siktede som har vært varetektsfengslet i forbindelse med knivdrapet ved en Circle K-stasjon i Bergen i februar, er nå løslatt.

NTB

De to løslatte mennene er siktet for psykisk medvirkning til knivdrapet på en 28 år gammel mann.

– De to ble løslatt torsdag og fredag i forrige uke, bekrefter politiadvokat Trond Eide i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Han kan foreløpig ikke si noe om hvorfor politiet har valgt å løslate de to, som har sittet varetektsfengslet siden drapsdagen.

Drapet skjedde i forbindelse med et masseslagsmål ved en Circle K-bensinstasjon om kvelden fredag 15. februar. 28 år gamle Said Bassam døde av fire knivstikk i overkroppen. Et overvåkingskamera på stedet fanget opp hendelsen. Totalt ble tolv personer pågrepet og siktet i tilknytning til saken, men ni av dem ble raskt løslatt igjen.

28-åringen døde etter kort tid av knivskadene han ble påført. Avdødes drapssiktede fetter (21) sitter fremdeles i varetekt og har ikke erkjent straffskyld. Han har imidlertid erkjent å ha vært på stedet, og har vist til at han selv ble påført kuttskader.

Politiet har tidligere opplyst at de har dannet seg et godt bilde av hendelsen, gjennomført 57 vitneavhør og sikret seg videomateriale og elektroniske spor.

Den endelige obduksjonsrapporten vil mest sannsynlig være klar i løpet av april.

Publisert: 08.04.19 kl. 11:32