BESTÅR: Jessheim trafikkstasjon er ikke foreslått nedlagt, men får tvert imot flere funksjoner i høringsforslaget. Bildet er tatt for noen år siden. Foto: Frode Hansen

Foreslår å kutte 18 trafikkstasjoner hvor du kan ta «lappen»

Statens vegvesen vil kutte antall trafikkstasjoner med 30–50 prosent avhengig av hva slags tjenester de tilbyr.

I dag finnes det 75 trafikkstasjoner hvor du kan ta førerprøven for vanlig personbil, men dette foreslås krympet til 57 innen utgangen av 2024 – eller ned 24 prosent. Antall steder hvor du kan ta MC-lappen kan bli nesten halvert til 28.

Det kommer frem i et forslag som nå er sendt på høring.

Forslaget Statens vegvesen foreslår å kutte antall steder hvor du kan få skranketjenester knyttet til førerkort og kjøretøyregistereringer med henholdvis 28 og 30 prosent til 52 og 51 steder fra dagens 74 og 73. Trafikkstasjoner hvor du kan ta teoriprøven er foreslått redusert fra 74 til 59. Steder du kan ta MC-lappen er foreslått kuttet fra 54 til 28 mens antall steder du kan ta førerprøven for lette kjøretøy er foreslått redusert fra 75 til 57 og for tunge kjøretøy fra 40 til 23. Kilde: Statens vegvesen. Vis mer vg-expand-down

– Folks bruk av trafikkstasjoner har endret seg markant de siste årene. I tillegg har vi etablert selvbetjeningsløsninger på nettet. Mye av det du tidligere måtte til trafikkstasjonen for å fikse kan du nå gjøre på nettet i egen stue, sier Kjell Bjørn Vinje, pressesjef hos Statens vegvesen, til VG.

Han nevner i fleng; bestilling av nytt førerkort, time til oppkjøring, melde tapt førerkort, omregistrering og personlige bilskilt.

Spare inntil 350 millioner

Noen av trafikkstasjonene som ikke lenger vil tilby oppkjøring på personbil dersom forslaget blir vedtatt, er Mysen, Drøbak, Billingstad (men det vil være mulig å kjøre opp i Sandvika), Elverum, Mandal, Evje i Setesdal, Arendal, Kongsberg, Larvik, Norheimsund, Sunndalsøra, Orkanger/Orkdal, Levanger, Leknes, Narvik, Storslett og Lakselv.

Se hvilke trafikkstasjoner som foreslås nedlagt her og hvilke tjenester de heretter vil tilby hvis forslaget vedtas.

Statens vegvesen håper å spare opp mot 350 millioner kroner på denne omleggingen innen utgangen av 2024, når den er planlagt fullført. Det tilsvarer mellom 12 og 17 prosent av budsjettet.

Torsdag deltok 30 interesseorganisasjoner på et møte hos Statens vegvesen og de kan nå komme med innspill frem til 6. mai. Innen 10. mai skal så vegdirektør Terje Moe Gustavsen sende sitt endelige forslag til samferdselsminister Jon Georg Dale .

Trafikkstasjoner som tilbyr kjøretøyregistrering er tenkt redusert med 30 prosent mens man ser for seg en reduksjon på 43 prosent på antall steder hvor man kan ta førerkort for tunge kjøretøy og et 41 prosents kutt i trafikkstasjoner som tilbyr haller for lette kjøretøy.

Neppe færre ansatte

Statens vegvesen håper at man slipper å si opp folk i forbindelse med omleggingen, men sier man kan måtte være villig til jobbe et annet sted enn man gjør i dag og ta tilleggskurs for å kunne utføre annet arbeid.

– I dag er det ikke noe som indikerer at noen vil bli oppsagt, sier Inger Sigridnes, etatstillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, til VG.

Hun synes det er trist at regjeringen, etter hennes syn, ikke er villig til å betale for et godt utbygd tjenestetilbud over hele landet.

– Regjeringen vil profilere seg på at de kutter kostnader i offentlig sektor. Byråkratene blir bare sett på som en kostnad, men byråkratene tilbyr faktiske tjenester, sier Sigridnes.

– Men det er jo færre som benytter seg av trafikkstasjonene?

– Enkelte tjenester blir i økende grad digitalisert så færre har behov for å oppsøke en trafikkstasjon, men førerprøvene kan ikke tas over nett. Det kan heller ikke tekniske kontroller av kjøretøy, sier Sigridnes som ønsker et likeverdig tjenestetilbud til størst mulig del av befolkningen.

