Siv Jensen: Vil ta oppholdstillatelsen fra IS-sympatisører

Frp vil jobbe for å hindre at IS-kvinner og IS-krigere hentes til Norge, og vil trekke tilbake oppholdstillatelse til alle som har reist for å tilknytte seg terrororganisasjonen.

– Vi skal jobbe for at IS-krigere og IS-kvinner ikke hentes til Norge med hjelp fra norske myndigheter. Som parti skal vi jobbe for at det ikke gis familiegjenforening og oppholdstillatelse til mennesker tilknyttet IS. Men vi skal også jobbe for å trekke tilbake oppholdstillatelse til de som har tilknyttet seg IS, sier Frp-lederen på en pressekonferanse før partiets landsmøte til helgen.

Hun trekker frem denne saken og bompengemotstand som de viktigste sakene når partiet samler seg på Gardermoen. Det samme gjør Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

– Er det sånn at Frp ikke vil hente hjem barn av levende foreldre? Mener Frp at norske myndigheter kan be kvinnene oppheve ansvaret for barna så man kan hente dem hjem?

– Vi har i utgangspunktet akseptert å bidra til å hente hjem foreldreløse norske barn, men det er en mer krevende materie med de barna som har foreldre som er i live. Vi har en mye mer restriktiv tilnærming til dette, fordi barn er først og fremst foreldrenes ansvar, og ikke norske myndigheter, svarer Siv Jensen.

Regjeringen har gått inn for å hente foreldreløse barn fra Syria, og gikk senere ut og sa at de ville hente alle barn. Men kun dersom mødrene blir igjen, og frivillig gir dem fra seg.

KrF vedtok imidlertid på sitt landsmøte en uttalelse om at det ikke er akseptabelt med en forutsetning om å skille foreldre og barn for å hente barna til Norge, og at foreldre bør straffeforfølges på vanlig måte.

– Et krevende år

Det har vært et krevende år for Fremskrittspartiet, med flere negative saker om enkeltpolitikere i partiet. I forrige uke meldte Ulf Leirstein seg ut av partiet etter at det kom inn et nytt varsel mot ham.

– Det er ingen tvil om at det har vært et krevende år for partiet, som selvfølgelig også har påvirket meningsmålingene. Men vi vet av erfaring at hardt arbeid, og det å ha politiske saker i fokus, lønner seg, sier partileder Siv Jensen.

– Det er ikke noen stor hemmelighet at vi håper at vi har lagt tiden med vanskelige saker bak oss, sier hun videre, og forteller at de mange vanskelige sakene har vært en krevende situasjon for alle Frps folkevalgte.

– Frp er garantisten for lavere bompenger

Frp har slitt på meningsmålingene den siste tiden - gjennomsnitt fra de nasjonale målingene i april er 10,6 prosent, ifølge NTB.

VGs meningsmålinger i de seks største byene før kommunevalget, viser at mens Frp går opp i Tromsø, Trondheim og Kristiansand, går de ned i Oslo, Bergen og Stavanger.

I de to sistnevnte byene har en av Frps hjertesaker vært et svært hett tema - nemlig bompenger. Og det er ikke Frp som tjener på bompengemisnøyen, men de nye protestpartiene mot bompenger.

Siv Jensen sier den viktigste grunnen til å stemme på Frp fremfor disse partiene, er at Frp har en helhetlig politikk - og hun fremholder at Frp fortsatt er den viktigste garantisten for mindre bompenger.

– Bompengeandelen hadde vært mye høyere uten Frps deltakelse i regjering, sier hun.

– Jeg tror veldig mange velgere uansett hva de stemmer på kjenner på en smertegrense. Det mener jeg vi må ta på alvor.

