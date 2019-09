I STORFORM: MDG-toppkandidatene Lan Marie Berg (Oslo) og Thor Haakon Bakke (Bergen) ligger an til å gjøre brakvalg i landets to største byer. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ny rekordmåling for MDG: Kan vinne bomkampen i Bergen

Kampen mellom bomtilhengere og bommotstandere settes på spissen Bergen. VGs partibarometer viser nesten dødt løp mellom MDG og Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Nå nettopp







Polariserings- og fragmenteringstrenden i Norges storbyer fortsetter fire dager før valget.

Kun drøye 5 prosentpoeng skiller de fire største partiene i Bergen på Respons analyses siste partibarometer for VG og Bergens Tidende.

I likhet med i Oslo, Tromsø og Kristiansand er Miljøpartiet De Grønne et av de store formpartiene. De får hele 13,9 prosents oppslutning, og er i ferd med å ta igjen Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

På den annen side evner verken Ap eller Høyre å komme seg over 20 prosent. Maktkampen i Vestlandets hovedstad er dermed fortsatt uavklart.

– Trøsten for Høyre er at de har flest gjerdesittere. Over 20 prosent av Høyre-velgerne i 2017 er usikre på hva de vil stemme i år, sier analysesjef Thore Gaard Olaussen i Respons.

– For Ap er det mer skummelt - det er store overganger til MDG. Å avgi velgere til et parti som er i støtet er aldri noe godt tegn.

– Balanse i universet

– Det er jo utrolig flott å få så mye tillit av velgerne på en meningsmåling. Dette gjør meg veldig ydmyk, sier MDGs toppkandidat Thor Haakon Bakke til VG.

Han er storfornøyd med at partiet oppslutningsmessig nærmer seg bompengemotstanderne i FNB, som i sommer var Bergens største parti med en oppslutning på godt over 20-tallet.

– Det er litt mer balanse i universet hvis et kompromissløst grønt parti som MDG blir større enn et bompengeparti som ønsker å bygge ned mer natur i Bergen og legge til rette for fortsatt bilbasert utbygging, sier Bakke.

Dersom målingen ble valgresultatet, ville MDG og SV kunnet sikre et marginalt flertall på 34 mandater for dagens byråd med Ap, KrF og Venstre.

– Er et slikt samarbeid aktuelt?

– Vi går til valg på at vi ønsker å samarbeide med partier som er enige med oss i klima- og miljøpolitikken. Partiene på sentrumvenstre er partier som passer inn i det prosjektet, men de må forholde seg til at vi går en del lengre i den grønne retningen, sier Bakke.

Bompengeforlik tetter Frp-lekkasje

Av regjeringspartiene er det Frp som går mest opp. Partiet lå nede på to-tallet tidlig i august, men nærmer seg nå valgresultatet i 2015 med en oppslutning på 7,5 prosent.

– Det ser ser ut til at de har styrket lojaliteten, og lekkasjen til bompengelisten er blitt redusert betydelig, sier Olaussen.

– Dette har vært tydelig i flere storbyer etter bompengeforliket i regjeringen. Frp er i ferd med å komme til hektene igjen.

En som ikke er imponert over bompengeforliket er FNBs bompengegeneral Trym Aafløy. Han anbefaler bommotstand-velgerne å holde seg til hans parti.

– Det er veldig usikkert hva denne avtalen betyr. Men det er en bompengeavtale Venstre har akseptert, og da vet vi at avtalen er elendig for bilistene, sier Aafløy til VG.

IKKE FORNØYD: Folkeaksjonen nei til mer bompengers toppkandidat i Bergen Trym Aafløy. Foto: Heiko Junge

Aafløy var misfornøyd da forrige måling viste en oppslutning på 17,9 prosent. Denne gangen vil han ikke kommentere oppslutningen. Han viser til at partiet senest onsdag ble målt til 19,8 prosent i Bergensavisen.

– Det eneste vi kan si sikkert er at disse målingene er usikre, og at noen kommer til å bomme grovt, sier han.

Kamp om sentrumspartiene

Verken en bompengekoalisjon mellom Frp, Høyre og FNB eller en rødgrønn koalisjon mellom Ap, SV, MDG og Rødt har flertall på denne målingen.

Dermed er det sentrumspartiene Sp, KrF og Venstre som ligger an til å bli tungen på vektskålen. KrF og Venstre inngår i dag i et Ap-ledet byråd, men de to partiene er lunkne til å samarbeide med Rødt. Sp har på sin side ikke avklart sidevalg.

Høyres byrådslederkandidat Harald Victor Hove øyner et håp om å lokke alle tre over til borgerlig side.

ØYNER HÅP: Høyres toppkandidat Harald Victor Hove i Bergen. Foto: Terje Bringedal

les også Høyre-topp ut mot MDG-bompengenekt: – Hvis Oslo sier nei, tar Bergen gjerne imot pengene

– Hvis valgresultatet viser grunnlag for et borgerlig flertall, har partiene som sitter i regjering sammen en tendens til å være fleksible, sier han til VG.

– Målingen viser at dagens byråd ikke blir gjenvalgt. Det vil være vanskelig for KrF og Venstre å si til sine velgere at de heller vil samarbeide med Rødt og SV enn de de sitter i regjering med, mener Hove.

Byrådsleder-rival Roger Valhammer fra Ap viser på sin side til at Folkeaksjonen nei til mer bompenger bør være mer uspiselig for sentrumspartiene.

VIL FORTSETTE: Aps byrådslederkandidat Roger Valhammer. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– For det første er ikke vi fornøyde med Aps oppslutning, så nå skal vi stå på bokstavelig talt døgnet rundt for å løfte oss, sier Valhammer til VG.

– Samtidig er det positivt at det knapt har vært noe større flertall for et Ap-ledet byråd på tidligere målinger, legger han til.

– Hvilke partier inngår i dette flertallet du snakker om?

– Det består av dagens byråd pluss SV, MDG og Rødt som også har vært tydelige på at de støtter vår side. Senterpartiet skal ta stilling etter valget, men de har samarbeidet med oss i noen år og har et partiprogram som minner veldig om vårt.

– Tror du det er mulig å overtale Venstre og KrF til å samarbeide med SV og Rødt?

– Nå får vi se valgresultatet først, men denne målingen viser tydelig at vi bare behøver fem partier for et flertall. Det er kun Frp og bompengepartiet som peker på Høyre.

Publisert: 05.09.19 kl. 20:10







Mer om