VGs partibarometer: Senterpartiet holder stand - henter velgere fra Arbeiderpartiet

Senterpartiet fortsetter å vokse på VGs siste nasjonale partimåling. Men bompengekrisen ser ikke ut til å påvirke oppslutningen til regjeringspartiene.

– Vi får bekreftet tendensen at Sp og MDG er de som er i støtet, sier daglig leder Thore Gard Olaussen i Respons Analyse til VG.

Senterpartiet, som etter en jevn vekst på målingene i sommer hadde en liten dupp på forrige VG-måling, er nå sterkt tilbake med 15,6 prosent oppslutning.

Det er Arbeiderpartiet som taper mest på Sps vekst. De går litt ned fra VGs forrige måling, som ble tatt opp for en uke siden.

– Ap lekker store velgermasser til Senterpartiet. Det er de som bidrar mest til Senterparti-fremgangen. Over 10 prosent av Ap-velgerne fra 2017 melder nå at de vi stemme på Senterpartiet. Det er mange tusen velgere, sier Olaussen.

Fakta om målingen Dato for gjennomføring: 23. – 28. august 2019. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju. Antall intervjuer: 1002 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 2-3

prosentpoeng for hovedfrekvensene.

Bompengepartiet faller videre

MDG er også i vinden, og holder stand godt over 7-tallet på målingen. Det er en betydelig høyere oppslutning enn ved forrige valg, selv om de går 0,1 prosentpoeng ned fra forrige VG-måling.

Bompengepartiet som gjorde sin beste VG-måling i juni med 6 prosent oppslutning, er nå nede på 1,7 prosent.

– Noen velgere vender tilbake til de partiene som lekket til bompengepartiene tidligere i år - det var først og fremst Frp, Høyre og Ap. Det ser ut til at folkeaksjonen nådde sin høyde i mai/juni i år, sier Olaussen.

PRESSER: Senterpartiet har taket på mer enn ti prosent av Ap-velgerne fra 2017-valget, ifølge VGs siste partibarometer. Foto: Helge Mikalsen

Frode Myrhol, grunnlegger av Folkeaksjonen nei til mer bompenger, tar målingen med knusende ro.

– Jeg tror vi var veldig heldige med målingen i juni - basert på at vi kun stiller til valg i 11 kommuner, er det unormalt at vi skal ligge oppe på 6 prosent i en nasjonal måling. Det er bedre med gode enn dårlige målinger, men jeg tror uansett utslagene er veldig varierende, sier han.

Nærpolitireform

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er storfornøyd med målingen.

– Det er koselig. Jeg tror Sp er det tydeligste alternativet til dagens regjering. De har en enorm stordriftstekning, mens vi tror på nærhet og å utvikle hele landet.

Vedum gir Sps motstand mot nærpolitireformen deler av æren for at velgerne flokker til partiet.

– Folk opplever at det forebyggende arbeidet og beredskapen har blitt dårligere, og tillitsvalgte i alle politidistrikter sier at det har blitt større avstand til befolkningen. Her har vi vært tydelige over tid, sier han og legger til:

– Vi har lister i nesten alle landets kommuner. Det jeg sier nasjonalt er det samme som man brenner for lokalt.

- Skulle ønsket at flere ble hos Ap

Ap-leder Jonas Gahr Støre innledet torsdag en tre dagers valgkamptur mellom Kongsvinger og Trøndelag. Han ser på tallene som viser at glideflykten nedover mot tyve prosent fortsetter på VGs måling denne uken.

– Jeg registerer nasjonale målinger, men følger mer med på de lokale, dette valget avgjøres. Det er ute i hver enkelt kommune at vi skal vise frem hvorfor de bør stemme på Ap. Jeg har stor tro på at vi kan gjøre et godt valg.

Han har dette å si om den store overgangen fra Ap til Sp.

– Det viktigste er at den borgerlige siden er i fritt fall. Vi skulle ønsket at flere kom til og ble hos Ap, og det er det vi vil jobbe for de siste dagene.

Høyre på vei opp etter bompenge-krise

Forrige måling Respons gjorde for VG, var et nedtur for Høyre - for første gang på lang tid havnet de på under 20 prosent på en måling. Da slet de med bompengeforhandlinger og intern splid i regjeringen.

Nå har regjeringspartiene klart å enes om et bompenge-svar, og på denne målingen er de over 20-tallet igjen.

– Høyre-folk liker vel ikke når ting ikke er avklart og det er mye krangel, så da kan det være en del velgere som setter seg på gjerdet. Men nå begynner det å normalisere seg igjen, selv om vi ser enkelte steder at de fortsatt har problemer, sier Olaussen.

VG har også spurt velgerne hvordan de mener statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har håndtert bompenge-krisen i regjering. 22 prosent mener hun har håndtert det godt, mens 38 prosent mener hun har håndtert det dårlig.

– Det er en overvekt som sier at hun har håndtert det dårlig totalt sett, men man kunne nesten forventet at det skulle bli verre tall. Det er først og fremst velgere på venstresiden som mener hun har håndtert det dårligst, sier Olaussen.

Ernas bompengehåndtering Respons analyse har stilt følgende spørsmål: «Det har pågått en diskusjon i regjeringen om omfanget og bruken av bompenger de siste ukene. Hvordan mener du statsminister Erna Solberg har håndtert denne saken i regjeringen?» Antall spurte: 1002, representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Feilmargin: +/-2–3 prosent.

POSITIV: Jan Tore Sanner ser forbi bompengekrisen regjeringen har vært rammet av i flere måneder. Foto: Gisle Oddstad

– Saken er løst!

Av regjeringspartienes velgere er det Frp-velgerne som er mest fornøyde med Solbergs håndtering, tett etterfulgt av Høyre-velgerne. Venstre-velgerne er noe mer misfornøyde, men det er fortsatt 29 prosent av dem som mener hun har håndtert det bra, mot 28 prosent som mener hun har håndtert det dårlig.

– Saken er løst! Det betyr ekstra satsing på kollektivtrafikk og ren luft i byene våre, og mindre bompenger for bilistene i distrikts-Norge. Vi vet at velgerne ikke liker uro og overskrifter om krangling. Nå retter vi blikket fremover og gleder oss til valgkamp-innspurten, sier Høyre-nestleder Jan Tore Sanner til VG.

– Det er hyggelig med en liten fremgang. Men vi skal jobbe for et enda bedre resultat. I valgkampinnspurten skal Høyres lokalpolitikere fortelle hvordan vi skal skape en skole med kunnskap og mestring for barna våre. Og vi skal kjempe for at eldre selv får innflytelse på omsorgstjenestene, sier Sanner.

Publisert: 29.08.19 kl. 17:26







