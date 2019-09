AVSLUTTET: Havarikommisjonen jobber nå med å hente ned vrakdeler fra ulykkesstedet. Foto: Tom Skoglund, Altaposten

Har funnet ferdskriveren til ulykkeshelikopteret

Havarikommisjonen tror det blir vanskelig å hente ut informasjon fra ferdskriveren. - Den er veldig skadet, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen.

Mandag kveld avsluttet Havarikommisjonen sitt arbeid i ulykkesområdet. Tirsdag jobber de med å frakte ned vrakdeler. Flere av dem skal sendes til deres lokaler på Kjeller for videre undersøkelser.

Ferdskriveren viser i utgangspunktet bilde av instrumentpanelet, og kan dermed gi informasjon om høyden og hastigheten helikopteret hadde.

– Ferdskriveren ble funnet i vraket. På grunn av brannen som oppsto er den veldig skadet, og vi tar det som en bonus hvis vi klarer å lese noe ut av den, sier Halvorsen til VG.

Ifølge avdelingsdirektøren fantes det ikke instrumenter i helikopteret som tok opptak av lyd.

– Ferdskriveren vil bli sendt videre til Frankrike. Der vil det bli forsøkt avlesning på laboratorium.

Politiet ble varslet om ulykken lørdag klokken 17.05. Alle de seks personene som var ombord omkom i ulykken.

Etter å ha vært på ulykkesstedet mandag opplyste avdelingsleder Halvorsen til VG at helikopteret var svært skadet, og at dette gjør undersøkelsene ekstra utfordrende.

Mandag beordret statsadvokaten etterforskning av Helitrans, selskapet som eide helikopteret.

– Når et helikopter går ned og vi får en slik ulykke, er det opplagt at foretaket må ettergås. Politiet har derfor fått ordre om å etterforske foretaket med hensyn til å ettergå detaljer i luftfartstillatelsene, eventuelle begrensninger, sertifikater, teknisk tilstand, utsjekk og annet som er foretakets ansvar, sa statsadvokat Lars Fause til Altaposten mandag.

Han understreket samtidig at det er ikke er grunn til å tro at Helitrans ikke har hatt alt på stell, men at alle steiner må snus.

Publisert: 03.09.19 kl. 15:55







