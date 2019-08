OMKOM: Disse tre kvigene, alle drektige, omkom under torsdagens uvær. Foto: Privat

Fant tre døde kviger etter kraftig tordenvær

Tre drektige kviger ligger døde på rekke og rad etter det kraftige tordenværet som herjet på Sør- og Østlandet torsdag.

– Jeg så det lå noe i enden av beite, og da jeg kom nærmere så jeg de tre kvigene ligge der døde. Det var rett og slett et stort sjokk, og utrolig stusslig.

Det sier gårdbruker Per Erling Langerud, som eier to av de døde kvigene.

Kyrne har vært ute og kost seg hele sommeren på det inngjerdede beite på Hiåsskogen, som ligger mellom Sigdal og Lyngdal i Buskerud.

Helt til torsdag, da Østlandet ble rammet av 20.000 lyn i løpt av natten, noe selv meteorologene sa var sjelden kost.

Bonden fikk da en telefon fra grunneier, som eier beite, om at strømapparatet var pulverisert av tordenværet.

Da Langerud kom for å sjekke strømgjerdet var det ikke strøm på det, og dyrene oppførte seg uvanlig:

– Vanligvis kommer kyrne løpende når de hører jeg kommer med traktoren for å hilse på, men nå sto de forskremte nede i et dalsøkk, sier Langerud.

Han ropte på dyrene sine, men de rykket seg ikke. Da han snudde seg, så han de døde kvigene i andre enden av beite.

Det var Bygdeposten som omtalte hendelsen først.

– Må ha dødd momentant

Det positive oppe i det tragiske er at dyrene ikke har lidd, sier bonden.

– Slik de lå tyder på at de har dødd momentant. Det var ingen tegn til at de har vridd seg, sier Langerud.

DØDE: De tre kvigene må ha dødd momentant, og viser ingen tegn til å ha vridd seg eller å ha lidd, ifølge bonden. Foto: Privat

Han har hatt dyr på det samme beite siden 1983, og aldri opplevd noe lignende.

– Det er et stort tap for oss. Ikke bare har vi mistet tre dyr, men all tiden som har gått med på å stelle og sosialisere dem også. I tillegg må vi nå bruke mye tid på kyrne som er igjen, som er veldig preget av det som har skjedd.

To av kvigene tilhører Langerud, mens den tredje er eid av Thomas Jamne.

– Det er utrolig tragisk det som har skjedd. Heldigvis har de ikke lidd, sier Jamne.

Han legger til at dette er en liten påminnelse om at lyn og torden ikke er så uskyldig som man skal ha det til.

