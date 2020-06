VÆPNET AKSJON: Store politistyrker rykket tirsdag ettermiddag ut til Langgata i Sandnes sentrum. Foto: Fredrik Refvem, Aftenbladet

Væpnet aksjon i Sandnes – mann i 20-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade

Klokken 17.05 fikk politiet melding om en uavklart hendelse i Langgata i Sandnes, og sendte ut flere patruljer med bevæpning. Nå er en mann i 20-årene pågrepet.

Oppdatert nå nettopp

– Politiet fikk en melding om en truende situasjon på en sentrumsnær adresse. Det er brukt en gjenstand til å true en av de involverte og det er flere involverte, opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen til VG.

Politiet har nå kontroll på situasjonen.

Hendelsen skjedde på en offentlig adresse i et sentrumsnært område med flere butikker.

En mann i slutten av 20-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade, opplyser politiet via Twitter klokken 18.00 tirsdag.

Fornærmede skal være en mann i slutten av 30-årene. Han er fraktet til SUS.

Det kan også være flere personer med skader, ifølge politiet.

25 minutter etter at politiet fikk melding om hendelsen, meldte politiet på Twitter at det var en truende situasjon og at flere personer var involvert.

«En av disse var i besittelse av en gjenstand som gjorde at politiet bevæpnet seg. Det kan ses ut som om flere personer er skadet på stedet,» skrev politiet.

Klikk for å aktivere kartet

Publisert: 09.06.20 kl. 17:39 Oppdatert: 09.06.20 kl. 18:22

Mer om Bevæpning Politiet

Fra andre aviser