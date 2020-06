Klikk for å aktivere kartet

Væpnet aksjon i Sandnes - kan se ut som flere er skadet

Klokken 17.05 fikk politet melding om en uavklart hendelse i Langgata i Sandnes, og sendte ut flere patruljer med bevæpning.

For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

– Politiet fikk en melding om en truende situasjon på en sentrumsnær adresse. Det er brukt en gjenstand til å true en av de involverte og det er flere involverte, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen til VG.

Politiet har nå kontroll på de involverte.

– Politiet sjekker nå skadeomfanget, men det kan se ut som noen er skadet, sier Bjørnsen.

Like etter oppdaterer politiet på Twitter at det kan se ut som at flere personer på stedet er skadet, men skadeomfanget er uavklart.

Hendelsen skjedde på en offentlig adresse i et sentrumsnært område med flere butikker.

Publisert: 09.06.20 kl. 17:39

Mer om Bevæpning Politiet

Fra andre aviser