SAVNET: Politiet bekreftet fredag kveld at de søker i området hvor Maja Herner (25) forsvant 21. november 2018. Foto: Privat / Politiet

Politiet søker i fjellet etter funn av beinrester i Ørsta

Politiet søker lørdag etter levninger i fjellet i Ørsta med hund og mannskap fra Røde Kors. Fredag ble det gjort funn i området der den polske kvinnen Maja Herner (25) forsvant i november 2018.

– Vi har 13 stykker i fjellet pluss en hund. 10 av disse er folk fra Røde Kors. Vi er i ferd med å utføre finsøk i området, sier operasjonsleder John Bratland i Møre og Romsdal politidistrikt til VG lørdag klokken 11.45.

Fredag varslet politiet at det var funnet en sko med beinrester i området der Herner forsvant i Ørsta på Sunnmøre den 21. november 2018.

Det er ikke bekreftet hvem levningene er fra, men det er ikke registrert andre savnede personer i området.

– Levningene må først sendes til kriminaltekniske undersøkelser. Men det er sannsynlig at det er Herner som er funnet, og hennes pårørende er derfor varslet. Slik saken står nå er det ikke holdepunkter for at det har skjedd noe kriminelt, meldte politiet fredag kveld.

SØK: Ørsta Røde Kors har søkt i fjellet over bygda mange ganger siden Maja Herner forsvant. Her fra et søk i 2018. Foto: Ørsta Røde Kors

Snø i fjellet

TV 2 meldte først om funnet.

– Vi ble varslet i 19.00-tiden i kveld om at en person hadde gjort funn av en sko med beinrester. Skoen skal være av samme type som Maja Herner hadde på seg da hun forsvant, sa påtaleansvarlig Yngve Skovly til TV 2 fredag.

Ifølge Sunnmørsposten er det en del snø i området det søkes i lørdag. Det er derfor ikke sikkert at politiet får søkt gjennom hele området i dag, skriver avisa. Funnstedet av levningene er gjort i området som lokalt heter Nivane.

Ny i bygda

Maja Herner hadde bare bodd i Ørsta en drøy uke før hun ble borte.

Hun jobbet i et vaskefirma og brukte mye av fritiden sin ute i naturen. Hun ble sist sett i den lokale Kiwi-butikken i Ørsta 21. november i fjor. Da hadde hun planlagt en tur i fjellområdet over bygda.

I tiden etter forsvinningen ble det utført flere leteaksjoner, uten at kvinnen ble funnet.

I et forsøk på å bistå etterforskningen i Norge ble blant annet polske privatetterforskere fra selskapet Lampart Detektywi engasjert av hennes venner.

SAVNET: Lokallaget i Ørsta Røde Kors har søkt mye i området Skåla og Saudehornet i Ørsta. Foto: Ørsta Røde Kors

– Lettet

– Vi er veldig lettet, dersom det virkelig er Maja som er funnet, sier Merete Flø til Møre-Nytt.

Hun er leder i Ørsta Røde Kors hjelpekorps. Flø er med på søket i fjellet etter levningene når VG ringer lørdag.

Siden november 2018 har søkene etter Herner vært de mest omfattende i lokallagets historie. Det har vært flere store organiserte søk, i tillegg til at mange av medlemmene har lett på egenhånd.

– Hele denne saken har vært en stor påkjenning. Først og fremst for familien hennes, men også for oss, og for alle i Ørsta. Vi har ikke hatt et eneste medlemsmøte siden forsvinningen uten at det har vært diskusjon om hvor hun kan være, sier Flø til avisen.

Publisert: 06.06.20 kl. 13:05

