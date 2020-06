Hans Petter (59) sperrer veien: – Når politiet kommer, setter jeg meg i bilen og låser alle dørene

HARAMSØYA (VG) Gravemaskinene som skal hjelpe til å bygge åtte vindturbiner på Haramsøya står i bunnen av bakken. Der blir de stående så lenge Hans Petter Thue (59) sperrer veien for dem.

Det er tidlig morgen og tåken ligger tett rundt fjellsidene på den lille øya Haramsøya utenfor Ålesund. Hans Petter har akkurat våknet etter sitt tiende døgn i bilen på den lille kjerreveien opp mot fjellet. Nå står sønnen Magnus Kedron Thue (34) klar med morgenkaffen.

– Det ble litt kaldt i natt, jeg måtte dra teppet helt opp mot nesen, sier Thue og tar imot den rykende varme kaffekoppen.

Hans Petter har flyttet ut i bilen sin. Sengen hans hjemme, som bare er noen hundre meter ned skråningen hvor bilen hans står parkert, er tom.

– Men nå slipper i hvert fall kona all snorkingen, sier han og ler hjertelig.

SOVER I BILEN: Hans Petter Thue har ingen planer om å sove inne hos kona igjen med det første. Foto: Mattis Sandblad, VG

Han har plassert bilen sin på tvers i veien for å hindre at utbyggerne som skal bygge vindturbiner på fjellet skal komme frem. For på Haramsøya er det fattet et vedtak om at det skal komme åtte 150 meters høye vindturbiner. Det vil ikke Hans Petter ha noe av. Derfor har han lagt ned setene i bilen sin, og hentet liggeunderlag sånn at han skal ligge litt ekstra mykt.

– Når politiet kommer setter jeg meg i bilen og låser alle dørene, sier han.

I slutten av mars godkjente Olje- og energidepartementet bygging av vindkraft på øya, og opprettholdt med det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenning gitt i 2008. Siden mars har konfliktnivået på øya vært høyt. En stor del av befolkningen føler seg oversett og trampet på, forteller Birgit Oline Kjerstad, styreleder i «Nei til vindkraft på Haramsøya». Lokalbefolkningen har møtt opp på fergeleiet og blokkert veitransporten for å hindre utstyr og annet materiell å bli fraktet inn på øya.

ENGASJEMENT: På hovedveien på Haramsøya er det mange som har satt opp skilter for å vise sin støtte til vindkraftdemonstrantene. Foto: Mattis Sandblad, VG

I forrige uke fikk utbyggerne politieskorte, i håp om at de skulle komme opp å få begynt arbeidet. Men bilen til Thue var en av dem som sto i veien, og han nekter å flytte seg.

Flere fikk muntlig pålegg av politiet, men befolkningen ble værende.

– Jeg sitter her til vi får en avgjørelse på saken, og at de skjønner at de ikke kan bruke denne veien for å komme seg opp.

Thue som egentlig er fra Fredrikstad flyttet opp til Haramsøya sammen med kona Kari for tre og et halvt år siden. Han ville ha stillhet rundt seg og naturen tett på.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å demonstrere så hardt som jeg gjør nå, men hvis disse vindturbinen kommer, vil verdien på boligene synke drastisk – hvis det i det hele tatt er noen som vil kjøpe her da. Det vil også være et stort inngripen i naturen vår med blant annet fuglereservater vi har her, sier han.

– Hva tenker du om dem som måtte si at dette ikke er riktig måte å demonstrere på, og at du provoserer mer enn nødvendig?

– Så lenge man ikke skader andre mennesker eller utstyr så mener jeg at jeg har rett til å demonstrere på denne måten. Jeg sitter til jeg eventuelt blir tauet bort.

DEMONSTRER: Flere hadde møtt opp for å vise sin støtte til Thue. Foto: Mattis Sandblad, VG

Denne mandagen er det rundt 25 stykker som har samlet seg rundt bilen til Thue. Noen har med trekkspill, andre har med flagg og strikketøy. Men alle har med kaffe på termos.

– Hei, takk for sist, bryter Thue ut, og strekker hånden i været til noen som kommer gående.

– Det har virkelig blitt et ordentlig samhold her. Vi har fått vår egen sang, en egen maskot og innimellom tar vi en fellessang, sier han og forteller at han er veldig opptatt at det må være lov å demonstrere uten at det skal bli amper stemning.

– Jeg er opptatt av at dette skal være en bra demonstrasjon hvor vi holder stygge ord utenfor debatten. Vi er her kun fordi vi ønsker å vise at vi ikke finner oss i utbyggingen, og vi har rett til å bli hørt, sier han.

PLASSERT BILEN I VEIEN: Hans Petter Thue kommer ikke til å flytte seg med mindre han blir tauet bort. Foto: Mattis Sandblad, VG

To av dem som har tatt turen fra Ulsteinvik er ekteparet Per Ivar Nes (52) og Jorunn Austnes Nes (54). De har pakket bobilen og tok fergen over i forrige uke. Nå bruker de ferien på å demonstrere sammen med Thue.

– Vi er grunnleggende motstandere av at folk ødelegger naturen. Og det er synd at utenlandske investorer skal komme inn å ødelegge vår naturperle, og ødelegge det gode samholdet på øya, sier Jorunn.

Familien hennes har bodd på øya i mange år, og hun har mange barndomsminner om lange fjellturer og solfylte somrer ved havet.

– Noen vil kanskje påstå at å nekte et klimatiltak som vindturbiner å bli bygget ikke er spesielt miljøvennlig. Hva tenker dere om det?

– Det er tull. Vi kjemper både for miljøet og vi kjemper for naturen. Vi er lovlydige folk som mener det må finnes andre muligheter å få strøm enn å gjøre så store innhugg i naturen, sier Per Ivar.

Begge er enige om at Thue er rett mann for jobben:

– Folk på øya er engstelige. Men Thue er flink til å holde motivasjonen oppe og han gir en trygghetsfølelse for saken, sier Jorunn.

BRUKER FERIEN: Ekteparet Per Ivar Nes (52) og Jorunn Austnes Nes (54) har i flere år feriert på øya, men i år ble det en litt annerledes ferie. Foto: Mattis Sandblad, VG

Olav Rommetveit er daglig leder i Zephyr som drifter byggeprosjektet, og sier at demonstrasjonene påvirker først og fremst politiet som bruker ekstra ressurser og tid på å reise inn og ut av øya.

– Hva venter dere på for kunne starte?

– For oss er det avgjørende at sikkerheten til egne ansatte og andre i området er ivaretatt. Vi har en god dialog med politiet og vil starte opp når alt er på plass.

Både NVE og Olje- og energidepartementet har forståelse for frustrasjonen og usikkerheten til folk på Haramsøya, og olje- og energiminister Tina Bru varsler at det kommer en Stortingsmelding om vindkraft og endringer i konsesjonsprosessene.

– Vi har varslet at vi kommer med en Stortingsmelding på dette. Ved at konfliktnivået er såpass høyt som det er, ser vi at det er behov for innstramninger og endringer i systemet slik at lokalbefolkningen føler seg bedre ivaretatt. I dag tar det for lang tid før et vedtak er fattet til at det skjer noe.

På bakgrunn av dette har nå NVE satt alle sine konsesjonsbehandlinger av nye prosjekter på vent. NVE har blant annet foreslått kortere byggefrister og bredere lokale og regionale prosesser, forteller direktør for konsesjoner i NVE Rune Flatby til VG.

– Vi forstår godt at det er stort engasjement rundt vindkraftsaker. Det finnes mange gode argumenter mot vindkraft, samtidig som det finnes mange gode argumenter for. I Norge er det gitt tillatelser til å bygge vindkraft fordi et samlet storting har ønsket å bygge ut vindkraft for å nå klimamål og reduksjon av utslippene blant annet i transportsektoren. Konsesjonene er med få unntak bare gitt der kommunene har vært positive og er basert på omfattende konsekvensutredninger og høringer, sier Flatby.

– Er alt håp ute for dem som demonstrerer på Haramsøya?

– Konsesjonsbehandlingen har vært en omfattende prosess med brede høringsrunder. Endelig vedtak er fattet av Olje- og energidepartementet (OED) etter klage på NVEs vedtak. NVE legger til grunn at prosjektet kan bygges i tråd med godkjente planer, sier han.

– Kommer du til å gi opp da, Hans Petter Thue?

– Nei, jeg står fjellstøtt.

HER KOMMER DE: På toppen av fjellet på Haramsøya skal det plasseres åtte vindturbiner. Foto: Mattis Sandblad, VG

