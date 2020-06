HAKKET BEDRE: Mens Carl Fredrik hadde hundre prosent uttelling på sekserne, klarte faren «bare» 96 prosent. Foto: Mats Arntzen, VG

Carl Fredrik (18) fullførte videregående på to år – fikk bare seksere

20 år etter at Carl Henrik Knutsen (39) gikk ut av videregående med 24 seksere og én femmer, fullførte sønnen Carl Fredrik (18) skolegangen med kun seksere på vitnemålet – attpåtil på bare to år.

– Det synes jeg er en helt ufattelig prestasjon, sier faren.

Til slutt ble det 22 av 22 mulige seksere på et toårig utdanningsløp på Hersleb videregående skole.

Mange bekjente mente at Carl Fredrik heller burde nyte ungdomstiden og sikre seg gode karakterer gjennom et vanlig treårig løp.

– Risikoen var at man kunne få litt dårligere tid på å få gode karakterer, men vi visste at han alltid har vært kjempegod på skolen, sier faren.

Valget gjorde at Carl Fredrik måtte være mer tidseffektiv for å både få tid til å jobbe med en komprimert skolegang, og samtidig få tid til trening og sosial omgang med venner.

– Det viktigste for min del har vært å ha motivasjonen. Hvis man ikke har lyst til å jobbe, så er det veldig vanskelig å gjøre det bra, forklarer Carl Fredrik om sin egen bragd.

Ville motbevise skeptikerne

Mot slutten ungdomsskolen tok Carl Fredrik et aktivt valg: Han bestemte seg for å legge litt ekstra energi i det han gjør.

– Jeg så venner rundt meg som var veldig bestemte og flinke folk. Jeg følte at de dro litt i fra meg, fordi jeg ikke gjorde så mye med tiden min. Det å starte på den toårige linjen, det var en respons på det. Jeg ville bestemme meg for noe og få det til, sier Carl Fredrik, som ble veldig motivert av tidspresset.

– Jeg la ned veldig mye tid, særlig det første året. Jeg hadde tilnærmet to år i løpet av ett, sjonglerte valgfag med alle førsteklassefagene.

FORNØYD: Carl Fredrik Nordbø Knutsen hadde grunn til å smile etter innsatsen han la ned på skolen. Foto: Mats Arntzen, VG

Han forteller at han jobbet veldig målrettet fra prøve til prøve og satte av tid.

– Jeg tror det hjalp at det var selvvalgt. Du måtte gå noen runder med seg selv før du bestemte deg, skyter faren inn.

– Føler du at du viste at du gjorde rett da?

– Det er litt det også. Man har litt lyst til å vise at man kan klare det, sier 18-åringen.

I ÅR 2000: VG skrev om pappa Carl Henrik da han fikk en haug med seksere på vitnemålet våren 2000. Foto: Faksimilie

Øl, nakne damer og bowling

Carl Fredrik forteller at han av og til fikk et lite push fra faren, men at han vel så ofte ble minnet på at det er lov å ta seg litt pause og for eksempel spille favorittspillet Dota 2.

– Det var av og til med norsken, sier faren.

– Den var du litt bekymret for, kanskje?

– Norsken er jo vanskelig. Det er jo ingenting som er så tungt som å skrive lange oppgaver, ler faren.

Det var nemlig kun eksamenskarakteren i norsk som hindret ham i å få 25 av 25 mulige seksere på karakterkortet for nøyaktig 20 år siden.

Essayet om «øl, nakne damer og bowling» slo ikke an hos sensor i 2000, men 20 år senere klarte Carl Fredrik det faren ikke klarte – nemlig å fylle karakterkortet med kun seksere.

– Det er selvfølgelig veldig gøy. Jeg skal ikke lyve om det, men jeg skal ikke sitte her og si at «nå er jeg flinkere enn deg», for det er ikke en konkurranse…

– Litt, avbryter faren med et smil. Begge ler.

FEIRING: Det er lov å nyte en is og senke skuldrene litt etter et perfekt førstegangsvitnemål på hele 64 studiepoeng. Foto: Mats Arntzen, VG

Siste ord er ikke sagt...

Carl Henrik Knutsen, som er professor ved institutt for statsvitenskap på Universitet i Oslo, sier at han ville være veldig forsiktig med å legge for mye press på sønnen, men at det bor litt konkurranseinstinkt i familien.

Familien liker å konkurrere i ulike brettspill. Også farfar er med, og spesielt på sjakkbrettet har det utspilt seg mange tette oppgjør mellom tre generasjoner.

Den mellomste måtte etter hvert stadig oftere se seg slått på sjakkbrettet, og etter hvert også på karakterkortet.

– Det var først på slutten da vi merket at det kunne gå at vi turte å snakke åpent om det. Jeg var litt redd for å lufte, og du har ikke snakket så mye om det heller. Men du syntes jo at det var litt kult.

Carl Fredrik innrømmer at han lekte med tanken allerede på ungdomsskolen, og at vennene hans advarte han om å ikke sette seg for høye mål. Det viste seg imidlertid at drømmene var mer enn realistiske.

Far Carl Henrik sier at det er ingen konkurranser han heller taper enn mot sine egne barn.

– Det er den beste følelsen i verden. Det har vært kjempegøy.

Likevel legger han til at han har en liten unnskyldning for hvorfor sønnen fikk flere seksere enn ham.

– Jeg har jo et veldig godt forsvar. Det var at corona kom og tok unna de siste eksamenene. Det var jo nettopp på bokmål-eksamen at jeg fikk femmeren min. Så vi har ikke egentlig avgjort det her. Nå er det bachelor-karakterene som gjelder, spøker pappa.

Publisert: 18.06.20 kl. 16:46

