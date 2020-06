LANG KAMP: Eirik Jensen har kjempet med nebb og klør for sin uskyld siden han ble pågrepet i parkeringskjelleren i Oslo politihus i februar 2014. Foto: Tore Kristiansen

I dag faller dommen mot Eirik Jensen: – Håper å kunne være ferdig med dette marerittet

Eirik Jensen risikerer å bli en gammel mann i fengsel om påtalemyndigheten får gjennomslag for korrupsjons- og narkotiltalen mot den 62-årige eks-politimannen.

En tingrettsdom, en tilsidesatt jurykjennelse, tre rettsbehandlinger og seks år etter pågripelsen, kan Borgarting lagmannsrett i dag trolig sette endelig punktum i den spektakulære og langvarige kriminalsaken.

Når retten settes klokken 08.30 vil lagdommerne Halvard Leirvik og Mette D. Trovik starte med å svare på: Er Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj?

Er svaret ja, risikerer Jensen at aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten får gjennomslag for sin påstand om at han skal idømmes lovens strengeste straff: 21 års fengsel.

Hans forsvarer John Christian Elden mener Jensen må frifinnes.

– Jensen kan ikke se at det ble lagt frem mer denne gang enn sist gang da juryen frifant han. Tvert imot ble argumentene enda mer spisset denne gang. Han håper derfor nå å kunne være ferdig med dette marerittet etter dagen, sier Elden til VG.

Blir Jensen dømt, kan han ikke anke skyldspørsmålet til Høyesterett. Anker hit kan kun dreie seg om saksbehandlingsfeil, lovanvendelse eller straffutmåling.

– Forklaringer uten troverdighet

Det var tidlig om morgenen mandag 24. februar 2014 at flere politifolk sto klare i parkeringskjelleren i politihuset i Oslo.

Spesialenheten: Jensen har vært mistenkt siden 2000

Eirik Jensen, polititoppen som i flere tiår hadde vært ordensmaktens spydspiss i kampen mot organisert kriminalitet, hadde i flere uker vært under mistanke for å ha vært korrupt og hjulpet hasjbaron Gjermund Cappelen med å innføre tonnevis med hasj. Nå skal han pågripes idet han kommer på jobb.

VIL HA JENSEN DØMT: Aktor fra Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe, har bedt om at den tidligere polititoppen dømmes til 21 års fengsel. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Oslo tingrett var klinkende klar i sin dom fra 2017: Jensen har forsettlig og systematisk medvirket til Cappelens hasjimport, og de fleste av hans forklaringer har vært uten troverdighet. Han ble dømt til 21 års fengsel.

Fem må være overbevist

Saken ble anket, og da den første runden i lagmannsretten gikk vinteren 2018 og 2019, frikjente juryen Jensen for medvirkning til innførsel av hasj. De fant ham likevel skyldig i grov korrupsjon.

LITE MARGIN: Eirik Jensen ble frikjent av juryen med knappest mulig margin under første ankebehandling i Borgarting lagmannsrett. Fagdommerne satte derimot kjennelsen til side. Foto: Gisle Oddstad

Fagdommerne mente derimot at de to postene går hånd i hånd, og at korrupsjon ikke vil være mulig om ikke han også blir dømt for medvirkning til hasjimport. De satte juryens kjennelse til side.

Fakta om Jensen/Cappelen-saken * Den tidligere politimannen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. * Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Cappelen ble tilkjent seks års strafferabatt. * Jensen anket skyldspørsmålet, mens Cappelen anket straffutmålingen. Ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett 28. august 2018 som den siste jurysaken i Norge. * 28. januar i fjor fant juryen Eirik Jensen skyldig i grov korrupsjon, men frikjente ham for medvirkning til innførsel av hasj. * Fagdommerne satte juryens kjennelse til side, noe som innebar at hele saken måtte opp til ny behandling. * Den siste ankerunden startet i Borgarting lagmannsrett onsdag 6. november 2019. Saken ble ført etter ny ordning med meddomsrett med to fagdommere og fem meddommere. * Saken ble tatt opp til doms 27. mars. Dommen faller fredag 19. juni. * Aktoratet har lagt ned påstand om at Eirik Jensen dømmes til 21 års fengsel, mens forsvarer John Christian Elden har bedt om full frifinnelse. Vis mer

Ankesaken har derfor vært tatt opp til ny behandling – i en meddomsrett med to fagdommere og fem lekfolk. Minst fem av de syv må være overbevist om at Jensen er skyldig for at han skal kunne dømmes fredag.

Les også: Jensen/Cappelen-saken har kostet 67 millioner

Aktor Guro Glærum Kleppe vektla under sin prosedyre i vår at Jensen har gitt motstridende forklaringer, som han har tilpasset bevisene, og hun mener det er helt usannsynlig at den erfarne politimannen ikke skal ha visst om den omfattende narkotikavirksomheten til Gjermund Cappelen.

KORTVARIG GLEDE: Eirik Jensen fikk i litt over en time glede seg over at juryen i Borgarting hadde frifunnet ham for narko-tiltalen, før det ble klart at fagdommerne kasserte avgjørelsen. Her får han en klem av kjæresten Ragna Lise Vikre. Foto: Gisle Oddstad

– Det er helt uten troverdighet at Jensen med sin kompetanse ikke skulle lagt merke til det andre i politi og tollvesen har lagt merke til, og lagt sammen to og to og fått fire, sa Kleppe.

Spesialenheten for politisaker ønsker ikke å gi noen kommentarer til VG før dagens domsavsigelse.

Blomsterspråk, kontanter og baderom

Et oppusset bad, flere hundretalls SMS-er, tusenvis av kroner i kontanter. Det er noen av de viktigste ankepunktene Spesialenheten har ført som bevis for Jensens skyld. Under følger de ulike bevisene og partenes forklaringer som de syv dommerne i lagretten har måtte ta stilling til.

BADET

I 2005 kjøpte Jensen og hans daværende samboer en gård i Akershus. Gårdens bad ble pusset omhyggelig opp, av en dansk håndverker og en rørlegger anbefalt av Cappelen. Rørleggeren var en sentral aktør i hasjbaronens nettverk.

BADET: Spesialenheten for politisaker mener det var Gjermund Cappelen som betalte for dette badet, som i 2006 sto ferdig på småbruket hvor Eirik Jensen bodde. Foto: Privat

Spesialenheten mener Cappelen har betalt for badet, og at verdien av dette er 292.000 kroner.

Eirik Jensen mener badet ikke beviser noe. Jensen har hevdet han skulle betale håndverkeren 120.000 kroner, men at han aldri fikk gjort dette fordi håndverkeren forsvant.

les også Eirik Jensen i strupen på Spesialenheten: – Det tolkes en hel masse

Gjermund Cappelen har forklart at han skulle betale for badet som gjenytelse for at Jensen hjalp ham med hasjimport.

Oslo tingrett fant det bevist utover enhver rimelig tvil at oppussingen er betalt av Cappelen.

SMS-ene

Det er sendt minst 1399 SMS-er mellom Jensen og Cappelen fra 2009 til Jensen ble pågrepet i februar 2014. Meldingene består av kodespråk, det Jensen selv har kalt «blomsterspråk».

Spesialenheten mener at meldingsutvekslingen dem imellom handler om hasjimport og penger.

Eirik Jensen mener de fleste meldingene er etterretningsinfo hvor Jensen har innhentet informasjon fra Cappelen til politiarbeid.

Gjermund Cappelen har forklart at SMS-ene handler om hasj og penger.

Oslo tingrett mener SMS-ene åpenbart dreier seg om hasjinnførsel.

KONTANTENE

Eirik Jensen satte jevnlig inn store og små kontantbeløp i banken, noen ganger flere mindre beløp i samme bank på samme dag. I perioden fra 1. januar 2004 til 1. mars 2014 har han satt inn til sammen 1,3 millioner kroner i kontanter. Innskuddene opphørte etter at Cappelen ble arrestert.

Spesialenheten mener de jevnlige og mange innskuddene, samt mangelen på forklaring på hvor pengene stammer fra, tilsier at det er korrupsjonsbetaling fra Cappelen.

Eirik Jensen har erkjent at det kan se underlig ut, men mener det er en form for tvangsmønster. Han har forklart at han alltid har hatt en «kontantøkonomi», og mener de stammer fra blant annet salg av leiligheter, biler, båter og motorsykler.

Gjermund Cappelen mener han betalte Eirik Jensen 500 kroner per kilo importert hasj i kontanter. Han mener Jensen kan ha fått opptil 15 millioner kroner av ham siden det påståtte samarbeidet startet i 1993.

Oslo tingrett mener innskuddene er påfallende, men at overbruket ikke er høyt nok til at det nødvendigvis stammer fra en illegal kilde. Det ble derfor ikke vektlagt i dommen.

OVERFORBRUK

Det er gjort en forbruksanalyse av Eirik Jensens privatøkonomi som har blitt lagt frem i retten.

Spesialenheten mener at Eirik Jensen har brukt mer penger enn han har tjent i politiet og på andre dokumenterte måter, deriblant salg av biler. Overforbruket i deres analyser er satt til omtrent 1,6 millioner kroner. De mener at hasjbaronen er den ukjente kilden til kontanter.

Gjermund Cappelen mener han betalte Eirik Jensen 500 kroner per kilo importert hasj i kontanter.

Eirik Jensen mener at overforbruket er så lite at det ikke beviser noe som helst.

Oslo tingrett la ikke vekt på overforbruket, fordi de anså det som så lite sett opp mot at Jensen over tiårsperioden analysen gjelder hadde en samlet «omsetning» (lønn, gjeld, arv, etc.).

KLOKKENE

Eirik Jensen fikk en Tag Heuer-klokke til en verdig av 17.000 kroner av Cappelen i 2009. Politiet har funnet en kvittering hvor klokken er utstedt til Jensen, og Cappelen har betalt.

Spesialenheten mener klokken inngår i korrupsjonshandlingene de har tiltalt Jensen for.

Eirik Jensen benektet først kjennskap til klokken, men innrømmet etter at politiet fremla kvitteringen at han fikk den som gave. Han mener imidlertid at han leverte den tilbake til Cappelen dagen etter.

Gjermund Cappelen forteller at han kjøpte klokken som gave til Jensen, og benekter å ha fått den tilbake.

Oslo tingrett festet ikke lit til Jensens forklaring, og mener at klokken er en fullbyrdet korrupsjonshandling.

