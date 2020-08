INNKALT: Denne uken skal valgkomiteen i Venstre ha samtaler med de fire statsrådene Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Abid Raja. Foto: NTB scanpix

Venstres valgkomitéleder: De fire statsrådene skal i ledersamtaler

Kun Sveinung Rotevatn har sagt åpent at han vil bli leder i Venstre. Likevel har valgkomiteen i partiet kalt inn Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø til samtaler denne uken.

– Vi skal i utgangspunktet først og fremst se på topplasseringene, altså ledertrioen. Storparten av de øvrige plassene vil det skje minimalt med, sier Per A. Thorbjørnsen, leder av valgkomiteen i Venstre.

Da valgkomiteen la frem sin innstilling til ny ledelse 5. mars i år, trodde Thorbjørnsen at han var ferdig med sin jobb i en krevende og opphetet lederkamp.

Så trakk Trine Skei Grande seg som partileder, og coronapandemien tvang Venstre til å utsette landsmøtet.

Onsdag og torsdag denne uken møtes valgkomiteen igjen, og en oppdatert innstilling må være klar senest 28. august – fire uker før landsmøtet 26.–27. september.

Har kun innkalt statsrådene

– De fire statsrådene skal vi ha en samtale med. Vi har nå en revidert innstilling fra fylkeslagene som vi legger på bordet til valgkomiteens medlemmer i morgen, sier Thorbjørnsen til VG.

Partiets fylkeslag har kommet med nye innspill til valgkomiteen etter at Grande trakk seg.

– Skal dere ha samtaler med noen andre enn statsrådene?

– Såpass åpen må jeg kunne være. Vi har ikke innkalt flere sånn som det er i øyeblikket, men jeg kan ikke utelukke at vi tar en prat med flere i løpet av de dagene, sier Thorbjørnsen.

Valgkomiteen må fylle hullet etter Trine Skei Grande, og de fire statsrådene som skal i ledertriosamtaler denne uken er allerede en del av den originale innstillingen fra mars.

VAR INNSTILT: Sveinung Rotevatn, Abid Raja og Trine Skei Grande skulle bli Venstres nye ledertrio, ifølge valgkomiteens innstilling fra mars. Her med Høyrestatsråd Henrik Asheim (t.v.) 24. januar i år, da en ny og Frp-fri regjering ble presentert på Slottsplassen i Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Da ble Grande innstilt som leder, Rotevatn som 1. nestleder, Raja som 2. nestleder, Melby som sentralstyremedlem og Nybø som 1. vara til sentralstyret.

– Noen følgeendringer vil det ha siden Trine ikke skal inn, men dette handler i all hovedsak om ledertrio og eventuelt noen følgekonsekvenser, sier Thorbjørnsen.

– Hvis jeg forstår deg rett, så er det bare de fire statsrådene som skal inn til samtaler om en plass i ledertrioen?

– Ja.

Hittil er det kun klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn som har innrømt offentlig at han har lederambisjoner.

– Har dere flere lederkandidater?

– Det vil bli avklart i møtet, sier Thorbjørnsen.

Ikke innstilling på torsdag

Kulturminister Abid Raja sa til VG tidligere i sommer at han vurderer å ikke stille som lederkandidat. Næringsminister Iselin Nybø har sagt at hun stiller seg til disposisjon for valgkomiteen, mens siste nytt fra kunnskapsminister Guri Melby er at hun er usikker.

Valgkomiteen har kun hatt digitale møter siden corona-restriksjonene ble innført i mars. Da har temaet i stor grad vært den videre prosessen frem mot landsmøtet, som er utsatt til 26.–27. september.

– Jeg synes ikke vi skal drøye det til fristen fire uker før, men uansett hvordan disse to dagene forløper, så kommer det ikke noen avklaring fra vår side i løpet av disse to dagene, sier Thorbjørnsen til VG.

Publisert: 12.08.20 kl. 07:19

