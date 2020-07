AVGJØRENDE MED GOD OPPFØLGING: Brann- og redningssjef Arne Stadheim i Nedre Romerike brann- og redningsvesen synes det er kritikkverdig at kommuneøkonomien har betydning for hvilken oppfølging og opplæring brannvesenet kan tilby sine ansatte. Foto: Terje Bringedal, VG

Brannsjefen etter Lørenskog-drapene: Viser behovet for nasjonal brannkonstabelutdanning

LØRENSKOG BRANNSTASJON (VG) Brannfolkene som fant de døde barna er allerede tilbake på jobb. Brann- og redningssjef Arne Stadheim er kritisk til at man ikke kan forvente samme oppfølging i hele landet.

En signalgul mannskapsbil kommer til syne idet porten til Lørenskog brannstasjon går opp. I denne bilen satt fem av brannfolkene som søndag rykket ut til en leilighet etter melding om mulig branntilløp.

På stedet fant de to døde barn under ti år. Moren deres ble senere siktet for drap, men det har på grunn av hennes helsetilstand ikke vært mulig å avhøre henne.

– Det er ingen tvil om at det var en krevende hendelse. At det er barn gjør det ekstra utfordrende, sier brann- og redningssjef Arne Stadheim i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

Han ønsker ikke å utdype hva som møtte dem på åstedet, men sier at de ansatte har opplevd å bli godt ivaretatt etter hendelsen. På tirsdag samlet de seks involverte brannfolkene seg til en debrifing der ledelsen var til stede.

– Da går vi inn i hver enkelts tankemønster. Alt skjer på deres premiss, men vi legger godt til rette for kollegastøtte, bedriftshelsetjeneste og hovedverneombud, sier Stadheim.

INDIVIDUELL TILPASNING: Brann- og redningssjefen vil ikke si noe om reaksjonene til de seks brannfolkene som var først på åstedet. – De har vurdert hendelsen individuelt og trenger individuell tilpasning med tanke på hvordan de skal håndtere situasjonen, sier Stadheim. Foto: Terje Bringedal, VG

Fredag er samtlige ansatte som rykket ut til leiligheten, tilbake på jobb. Det mener brann- og redningssjefen er et godt tegn.

– Når folk kommer på jobb såpass raskt, tenker jeg det er et kvalitetsstempel på hvordan vi håndterer kritiske situasjoner, sier han.

– Det er ikke for tidlig?

– Vi som arbeidsgiver kan ikke legge noen føringer på annet enn at individuelle behov skal tas hensyn til. Det er kanskje til og med en del av inntrykksbearbeidingen at de får jobbe sammen med dem de kom til stedet med, sier brann- og redningssjefen.

Ber om nasjonal standard

Han er imidlertid overbevist om at det er ulik standard på kollegaoppfølging etter alvorlige og traumatiske hendelser i brann- og redningsetaten i Norge.

Det finnes i dag ingen nasjonal brannkonstabelutdanning, men Norges brannskole tilbyr en yrkesutdanning for folk som allerede er ansatt i brannvesenet.

– Den utdanningen er på kursnivå, ikke samme nivå som for eksempel politihøyskolen. Det er kritikkverdig at nasjonen Norge ikke har satset mer på en nasjonal utdanningsstandard, sier Stadheim.

Brann- og redningssjefen mener derfor at for mye av ansvaret hviler på hver enkelt brannvesen. Og siden ansvaret for brann og redning ligger hos kommunen, kan lokale prioriteringer avgjøre kvaliteten både på opplæring og oppfølging etter traumatiske hendelser.

– Vi har i etterkant av denne hendelsen hatt prosedyrer og systemer for å håndtere oppfølgingen av de involverte mannskapene. Et mindre brann- og redningsvesen vil naturlig nok ikke ha tilgang til de samme ressursene og systemene, sier han og fortsetter:

– Dette kan bidra til at bearbeidingsprosessen for de involverte ikke holder en god nok standard, som sørger for at de kommer raskt tilbake i jobb.

SPENN I ANSATTES BAKGRUNN: Blant de 200 ansatte i Nedre Romerike brann- og redningsvesen, har folk bakgrunn som alt fra forsvarsansatte og politi til tømrer, elektriker og lærer. Foto: Terje Bringedal

– Ikke skånet fra slike inntrykk

Til forskjell fra politiet er det sjelden den første varslingen fra 110-sentralen avviker fra det som møter brannvesenet på stedet. Stadheim understreker samtidig at hans brannfolk gjennom 3500 årlige utrykninger har erfaring fra krevende åsteder.

– Vi er vant til å håndtere mennesker som skader eller tar livet av seg, og krevende ulykker med døde og hardt skadede mennesker, sier han.

Derfor mener brann- og redningssjefen det er særlig viktig å få på plass en nasjonal standard for alle landets brannvesen, slik at tilbud som oppfølging ikke avhenger av kommuneøkonomi.

– Det går ikke bare på hvordan agere rent taktisk på en hendelse, men kanskje vel så viktig hva slags mental forberedelse og hvordan man håndterer hendelsen emosjonelt etterpå. Du blir aldri vant til å håndtere for eksempel døde barn. Men du kan kanskje bli litt bedre i stand til å takle det ved hjelp av apparatet en har rundt seg, og systemer for å håndtere menneskelige reaksjoner i etterkant av alvorlige hendelser.

DSB: Planer om ny utdanning

Fungerende avdelingsdirektør Ann Christin Olsen-Haines i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skriver i et svar at en fagutdanning innen brann er etterlengtet og svært ønsket av myndighetene og bransjen selv.

– Regjeringen har besluttet at det skal etableres en fagskole der Norges brannskole i dag holder til i Tjeldsund kommune i Nordland. Det vil bety økt kompetanse i norske brann- og redningsvesen – og dermed et viktig løft for brannberedskapen i hele landet, sier hun.

– Dette er en tragisk sak, og vi har stor respekt for brann- og redningspersonell og andre nødetater som går først inn på et hendelsessted. Det er ikke alltid man vet hva som møter en, og i mange tilfeller kan man trenge hjelp til å bearbeide inntrykk, sier Olsen-Haines.

Hun tilføyer at ansvaret for oppfølgingen av ansatte i brann- og redningsvesenet ligger hos arbeidsgiveren, altså kommunen. Olsen-Haines fortsette med å vise til arbeidsgiver må følge arbeidsmiljølovens krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

– Vårt inntrykk er at brann- og redningsvesenet generelt har gode rutiner for å følge opp krevende hendelser og sterke inntrykk. Det er også planer for at traumeoppfølging får en plass i den nye brannutdanningen.

