VISSTE IKKE OM KARANTENEBRUDD: Hovedtillitsvalgt Jørn Lorentzen sier at han ikke visste at 16 filippinske arbeidere ikke var i karantene før de begynte å jobbe på skipet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, NTB scanpix

Hovedtillitsvalgt visste ikke at filippinerne ikke var i karantene: – Jeg finner ikke ord

Hovedtillitsvalgt på Hurtigruten er overrasket over at filippinske arbeidere dro rett på jobb uten å ha vært i karantene i ti dager.

For mindre enn 10 minutter siden

36 av besetningen som var om bord Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» har blitt bekreftet smittet. 33 av dem er fra Filippinene.

Resten er isolert på skipet ved kai i Tromsø, der også de ansatte som testet negativt for corona sitter i karantene.







Ifølge norske karanteneregler skal innreisende som kommer fra røde land eller utenfor EØS og Schengen, i ti dagers karantene når de kommer til Norge, noe helsedirektør Bjørn Guldvog understreket på pressekonferansen mandag.

De har likevel gått rett på jobb i MS «Roald Amundsen», sa direktør Daniel Skjeldam til VG søndag morgen, og begrunnet det med internasjonale regler.

les også Hurtigrutens konsernsjef: – Vi har sviktet

– Skuffet

Nå viser det seg at hovedtillitsvalgt i Hurtigruten for Sjømannsforbundet, Jørn Lorentzen, ikke visste om karantenebruddet.

– Jeg visste ikke at filippinerne ikke var i karantene. Jeg finner ikke ord for hvor dårlig håndtert dette er, sier han.

– VI har hele tiden vært klare på dette for alle ansatte på kystskipene (innenlandsskip, red.anm.) som er bosatt i rød sone-land, at disse måtte i karantene. Da forventet jeg at dette også ble ivaretatt på ekspedisjonsskipene.

MS «Roald Amundsen» er et slikt ekspedisjonskip, som seiler til blant annet Svalbard og Antarktis.

– Under coronapandemien var jeg stolt av at vi ikke sendte filippinerne hjem til en vanskelig situasjon i hjemlandet, men tok vare på dem. Derfor blir jeg desto mer skuffet når jeg nå hører at filippinere ble tatt rett om bord og ikke satt i karantene.

UFATTELIG: Hovedtillitsvalgt Jørn Lorentzen synes Hurtigrutens håndtering har vært dårlig. Han sier også at nå som skaden har skjedd, er han sikker på at besetningen om bord blir behandlet bra. Foto: Privat

De ansatte skal først ha vært i karantene i hjemlandet og så tatt to tester for corona før avreise.

På mandagens pressekonferanse snudde konsernsjefen og beklager håndteringen:

– Vi vet at vi ikke har fulgt opp utenlandsk mannskap godt nok. Det gjelder 16 mannskaper som er fra Filippinene. I dag må alle som kommer utenfor Norge i karantene på hotell i ti dager. I tillegg må de ta en norsk smittetest for ombordstigning. Det burde også ha vært gjennomført før mannskapet gikk om bord.

– Ved mistanke, trykker vi på alarmknappen

Lorentzen var på flyplassen på vei til Stavanger da han først fikk melding om situasjonen på fredag kl. 13.30. Da han kom frem fikk han e-post fra rederiet om hastemøte. Da ble det fastholdt at det ikke hadde vært mistanke om smitte om bord.

Det skjønner han ikke noe av. Han har hatt regelmessige møter med ledelsen om håndtering av coronapandemien før Hurtigruten begynte å seile igjen.

– Det er det er jeg synes er så forferdelig i denne situasjonen. Vi har et strengt regime: Ved den minste form for mistanke, trykker vi på alarmknappen.

les også Ansatte i corona-karantene jobbet med passasjerene på Hurtigruten

Lorentzen sier det er ufattelig å sende to besetningsmedlemmer til sykehus, attpåtil i taxi, uten å informere hverken passasjerer eller kommunen om at det kan ha vært smitte i båten. Han mener de burde blitt sendt i sikker transport.

På pressekonferansen mandag sier konsernsjef Daniel Skjeldam at de skulle holdt igjen passasjerene.

– Holdt på å koke over

– Da jeg fant ut at passasjerene om bord ikke ble holdt igjen fredag morgen, holdt det på å koke over for meg. Å sende mannskap til sykehuset, det gjør vi ikke ofte i Hurtigruten, sier Lorentzen.

På onsdag ble det klart at kommuneoverlegen i Hadsel hadde varslet Hurtigruten om at de hadde en innbygger med coronasmitte etter at vedkommende hadde vært om bord skipet på seilasen 17.–24. juli.

Kommuneoverlegen i Hadsel og FHI rådet Hurtigruten til å varsle passasjerene. Det gjorde de ikke, fordi de vurderte situasjonen som under kontroll.

les også Politiet åpner etterforskning av Hurtigruten

Svensker måtte i karantene

Lorentzen har ikke snakket med noen ansatte om bord ennå. Filippinerne er organisert i en filippinsk fagforening.

– Men jeg er ganske sikker på at de har det helt jævlig. Jeg har som tillitsvalgt vært trygg på at karantenen var iverksatt og at vi har gode varslingsrutiner. Jeg blir skremt over at det kan skje uansett.

Hovedtillitsvalgt i Hurtigruten Jørn Lorentzen kan ikke skjønne hvorfor filippinerne ikke ble satt i karantene fordi det ifølge ham er andre regler for svensker:

– Vi har 120 ansatte bosatt i Sverige som vi har sagt ikke får komme på jobb, med mindre de frivillig går ti dager i karantene.

Konsernsjef Daniel Skjeldam bekrefter at de til de 43 svenskene som er om bord kystskipene til Hurtigruten, har vært i ti dagers karantene.

Per Rydheim er tillitsvalgt for medlemmer i Det norske maskinistforbund og har snakket med noen om bord:

– Våre tanker går til våre medlemmer som nå sitter fast om bord og er usikre om hva som skjer fremover. Vi skal prøve å ivareta de som er om bord på best mulig måte med informasjon og støtte ellers fra forbundets side, det skal ikke stå på det i alle fall, sier Rydheim.

les også Smittevernlege i e-post: «Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut»

– Vi har gjort feil

På spørsmål fra VG om det stemmer at de ansatte ikke har visst at filippinere ikke var i karantene, svarer konsernsjef Daniel Skjeldam følgende:

– Karantenebestemmelsene som gjelder har ikke vært overholdt for 16 av de filippinske arbeiderne. Det skulle ikke ha skjedd, det har vi etablert nye rutiner for og sikre at det ikke skjer igjen.

På pressekonferansen sa Skjeldam at de trolig ikke hadde fått smitte om bord hvis de hadde fulgt prosedyrene:

– Jeg skal være grenseløst ærlig. Vi har sviktet. Vi har gjort feil, og det vi ser nå, er ikke det Hurtigruten skal stå for eller det vi er. På vegne av selskapet beklager jeg dette på det sterkeste, sa Skjeldam på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Publisert: 03.08.20 kl. 20:27

Fra andre aviser