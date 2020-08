Foto: Annika Byrde, NTB scanpix

Bent Høie om Hurtigruten: – Jeg må si at tilliten er svekket

Helseminister Bent Høie (H) reagerer kraftig på at Hurtigruten ville hemmeligholde det første coronautbruddet i Hadsel.

– Jeg reagerer kraftig på det. Jeg fikk beskjed om at de hadde tenkt til å sende ut varsel til passasjerene og legge ut nettsak om dette. Og så fikk vi beskjed om at de kun ville gi info til passasjerer og ikke legge ut nettsak. Så fikk vi på fredag informasjon om at de hadde gjort hverken det ene eller andre, det var overraskende, sier Høie på pressekonferansen mandag ettermiddag.

Bakgrunnen er at Hadsel kommune ville sende ut pressemelding om at en av deres innbyggere var blitt smittet på et hurtigruteskip. Det ønsket ikke Hurtigruten, og fikk selskapet fjernet fra pressemeldingen.

33 personer blant mannskapet på ekspedisjonsskipet Roald Amundsen fra Hurtigruten er korana-smittet. Her ligger skipet ved kai i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

«Hurtigruten ønsker ikke at dette skal komme ut. Dette etter samtale med deres kommunikasjonsansvarlige. De ønsker å ha kontroll på dette selv», skriver smittevernlege Martin Larsen Drageset i Hadsel kommune i en e-post onsdag til Folkehelseinstituttet.

Både Kommunelegene i Hadsel og FHI ble fortalt at Hurtigruten skulle sende ut melding onsdag til passasjerene som var om bord MS «Roald Amundsen» fra 17.-24. juli. Det ble ikke gjort.

På spørsmål om hvorvidt dette svekker tilliten til selskapet svarer Høie følgende:

– Jeg må si at tilliten er svekket i denne situasjonen, så er det deres jobb å gjøre noe med det. De har vært pådrivere for at regjeringen skal åpne opp for denne typen aktivitet, og derfor er det veldig synd at vi har kommet i denne situasjonen, for dette er viktig for viktige deler av norsk næringsliv, sier Høie.

