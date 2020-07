SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen offentliggjør torsdag endringene i det etiske regelverket som ble gjennomført før Tangen-høringen i august. Foto: Fredrik Hagen

Norges Bank mener Tangen-avtale eliminerer interessekonflikter

Norges Bank avviser at endringene i bankens etiske regelverk er knyttet til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

VG meldte i går at Norges Banks representantskap ba bankens hovedstyret forklare konsekvensen av endringer i det etiske regelverket vedtatt i slutten av juni.

Ifølge representantskapet innebærer endringene i det etiske regelverket at sentralbanksjef Øystein Olsen nå kan forhåndsgodkjenne «verv, eierinteresser mv. og yrkesmessig virksomhet» som i utgangspunktet ville vært i strid med hovedregelen om forbud mot interessekonflikter for lederen av Oljefondet.

Torsdag publiserte Norges Bank både svarbrevet sitt og det oppdaterte etiske regelverket.

Banken skriver at endringene ble gjennomført for å tilpasse regelverket til bankens nye organisering i fjor og den nye sentralbankloven som ble innført ved årsskiftet.

– De siste endringene av de etiske prinsippene knytter seg således ikke til ansettelsen av Nicolai Tangen, skriver Norges Bank.

Banken skriver at de varslet representantskapet i slutten av april om at de vurderte å gjøre endringer i regelverket.

– Har eliminert

Representantskapet har tidligere krevd at risikoen for interessekonflikter mellom Nicolai Tangens selskap Ako Capital og hans rolle som leder for oljefondet ikke bare skal demmes opp for, de skal elimineres.

Norges Bank mener at de for alle praktiske formål har gjort dette med Tangens arbeidsavtale.

– Hovedstyrets oppfatning er at risikoen for at Nicolai Tangens eierinteresser skal komme i konflikt med de interessene han skal ivareta som leder av NBIM for alle praktiske formål er eliminert, skriver Norges Bank.

– Med de krav og forutsetninger som er stilt gjennom arbeidsavtalen med Nicolai Tangen med tilhørende avtaleverk som skal være gjennomført og satt i kraft før hans tiltredelse 1. september, er det hovedstyrets oppfatning at Nicolai Tangens eierinteresser ikke vil være i konflikt med kravet i de etiske prinsippene om at ansatte ikke kan ha «…eierinteresser som er eller kan fremstå å være i konflikt med de interesser den ansatte skal ivareta som ansatt i Norges Bank.», skriver banken.

OLJEFONDET: Nicolai Tangen er ansatt som ny sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM), som styrer Oljefondet. Foto: Krister Sørbø

Skal oversettes

Banken skriver at de etiske prinsippene ble vedtatt 24 juni. De settes i kraft fra 15 august.

Banken skriver til Representantskapet at de ville oversette regelverket til engelsk før det ble offentliggjort. Den norske versjonen av det oppdaterte regelverket er likevel offentliggjort torsdag.

– Før prinsippene gjøres allment tilgjengelige gjennom publisering på Norges Banks offentlige nettsider og intranettsider, skal prinsippene, som normalt, oversettes til engelsk. Dette arbeidet pågår, med sikte på publisering primo august, skrev Norges Bank i sitt svarbrev.

Publisert: 30.07.20 kl. 15:28

