Raymond Johansen: – Det gjelder å ikke ta med seg en slepphendt feriestemning inn i en tettbefolket by

Byrådsleder Raymond Johansen er bekymret for at Oslo-borgerne skal senke skuldrene for mye. Men han er trygg på at byen er bedre rustet til å håndtere et nytt corona-utbrudd enn før.

– Før sommeren var vi bekymret over flere ting – den store demonstrasjonen i Oslo, at været ble varmere og at skjenketiden ble utvidet igjen. Men så langt er fasiten at smitten har vært lav, og det viser at Oslo-folk er ansvarlige, sier Raymond Johansen til VG.

Det er byrådslederens siste uke på hytta i Valdres før han skal tilbake på jobb i byen. En hektisk vår ble fulgt av en rolig ferie på fjellet med familie og venner. Tankene har likevel ofte gått til pandemi og smittevern.

– Det er en rar verdenssituasjon nå. Vi ser at vi har gjort det veldig bra i Norge, men det er likevel en dramatisk situasjon mange steder, sier han.

Store utfordringer

Den siste uken har vært preget av en rekke mindre utbrudd og enkelttilfeller rundt i landet.

Et større utbrudd i Moss har fått den største oppmerksomheten, og er koblet til tre klynger, der to av dem er utenlandsreiser til Tyskland, Finland og Danmark.

Halvparten av de nye tilfellene som er kjent i Norge de siste to ukene er såkalte importerte tilfeller, skrev FHI i sin ukesrapport onsdag.

– Jeg ser med bekymring på situasjonen internasjonalt. Land går fra grønt til rødt, og smittetallene kryper oppover. Faren for en bølge nummer to er sterkt til stede også i Oslo, men jeg mener vi er godt forberedt, sier Johansen.

Han erkjenner at det fortsatt gjenstår mye arbeid, og at det gjenstår utfordringer.

– Det gjelder å ikke ta med seg en slepphendt feriestemning inn i en tettbefolket by. Det er et betydelig personlig ansvar her, og folk må respektere dette, så kan vi tilrettelegge med informasjon, testing og smittesporing. Det ansvaret har langt på vei vært til stede i Oslo, men jeg tror at mange nå har senket skuldrene. Det må de ikke gjøre, sier byrådslederen.

Håper å unngå nedstengninger

I Oslo har trenden vært stabil. I løpet av uke 30, altså forrige uke, ble det registrert 20 nye tilfeller, viser Oslo kommunes statusrapport.

– I den grad det har vært noen utbrudd i sommer, har det vært mindre, lokale utbrudd, sier Johansen.

Forekomsten av slike utbrudd må vi regne med etter hvert som ferien er over, men Johansen vektlegger at det ikke trenger å bety like inngripende tiltak som før sommeren. Situasjonen er en annen.

– Vi har lært mye av coronahåndteringen så langt. Jeg tror vi unngår å komme dit at vi må stenge ned så store områder som vi måtte i vår. Vi kan treffe raskere og forhåpentligvis mer kirurgisk med tiltak, og testkapasiteten vår er god. Vi er godt forberedt, og bydelene er godt forberedt.

FULLT: I slutten av juni, mens det fortsatt var begrenset åpningstid for skjenkesteder i Oslo, så det tidvis slik ut i Torggata. Foto: Privat

Har stengt 11 skjenkesteder

Etter at skjenkesteder rundt om i landet begynte å åpne, ytret FHI bekymring over brudd på særlig avstandsreglene på disse stedene, og Regjeringen avholdt et bekymringsmøte på bakgrunn av disse problemene.

Totalt 11 vedtak om stenging har blitt gjort i Oslo siden 15. mai, får VG opplyst.

Byrådsleder Johansen mener man har klart å opprettholde kontrollen, men sier at litt flaks spiller inn.

– En periode var det utfordringer med lange køer på utestedene. Mitt inntrykk er at det dårlige været i juli også har hjulpet oss. Så kan vi lese ut fra bevegelsesmønstre at det har vært et lavt turistinnrykk i byen, rundt 200.000 færre mennesker i Oslo enn innbyggertallet i sommer.

Hjemmekontor og kollektivtrafikk

Fra neste uke av er Johansen tilbake på jobb. Da er det særlig tre ting som skal håndteres: Avstandsregler, utfordringer med kollektivtrafikken og bruken av hjemmekontor.

I Sverige har myndighetene fortsatt anbefalt bruk av hjemmekontor, enn så lenge frem til 31. desember.

Johansen sier at det spørsmålet er blant de første som skal håndteres.

– Vi kommer til å ta en beslutning om hva som skjer med hjemmekontor i Oslo i august. Så må vi samarbeide med utdanningsinstitusjonene om hvordan vi skal håndtere kollektivtrafikken og avstandsreglene der. Det er 80.000 studenter i Oslo, og mange nye flytter nå til byen. Vi må være forberedt på at de kommer, sier han.

Helt siden skolene starter har buss, trikk, T-bane og båt vært i full drift, men med lavere kapasitet. Avstandsregler gjør at langt færre kan flyttes på en gang.

– Dette har vært særlig utfordrende på busser, og betyr at det er veldig mange som ikke kan reise kollektivt. Om man kan, vil vi fortsette å oppfordre til å sykle og gå.

