KOMMER MED ANBEFALINGER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sa under fredagens pressekonferanse at det vil komme nye råd om munnbindbruk 14. august.

Eksperter om munnbindråd: – Ingen grunn til å vente

Eksperter vil heller ha påbud om bruk av munnbind enn råd. De mener det er umulig å holde avstand i de store byene.

Folkehelseinstituttet jobber nå med å utarbeide råd for bruk av munnbind som vil bli annonsert 14. august. Det sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under fredagens pressekonferanse.

– Vi må ta innover oss at det er situasjoner det er vanskelig å holde en meter avstand. Det kan komme en anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport i rushtiden. Grunnen til at rådet ikke kommer i dag, er at det krever forberedelser, sier Høie.

Det er på tide, mener flere eksperter VG har snakket med, som også mener at regjeringen burde strekke seg lenger.

Det bør innføres et påbud om bruk, sier de.

– Jeg tror vi kunne startet den dugnaden nå. Vi er i en situasjon hvor smitten øker, og nå som ting åpner igjen på høsten så bør vi prøve det. Det er så dyrt å stenge ned, at det er bedre å starte med munnbind nå, sier professor Audun Helge Nerland ved Universitet i Bergen

– Jeg mener det er på sin plass å i alle fall anbefale det veldig sterkt. Det er en del folk som ikke bryr seg, og da er det påbud som hjelper. Så når det gjelder kollektivtransport i rushtiden så burde man kanskje faktisk påby det, sier Nerland.

Han er klar på at munnbind, uansett form og konstruksjon, er bedre enn ingenting i det hele tatt.

– Det er klart at de godkjente munnbindene og åndedrettsvern er best. De som er hjemmelaget og den slags vil ikke være like gode, men de vil redusere risikoen ganske godt. Til og med et skjerf er bedre enn ingenting, hevder Nerland.

Han forklarer at smitte kan spres raskt gjennom nys og hoste, og sier at det ikke er nok med kun én meters avstand.

– Når man bruker munnbind beskytter man andre ved å forhindre spredning fra seg selv, men man beskytter også seg selv ved at man ikke får andres smitte i munnen, forteller Nerland.

I tillegg vil han påpeke at munnbind kan være en god påminnelse om at man fortsatt er i en aktiv smittesituasjon.

– Munnbind vil nok være en god påminner, i hvert fall en stund. Det er ikke sånn at man kan oppføre seg som villmenn når man har munnbind, man må holde avstand der man kan da også, understreker professoren.

En mann på Gardermoen har på seg et munnbind laget av stoff. Det mener ekspertene er bedre enn å ikke bruke noe i det hele tatt.

Han får god støtte fra tidligere smittevernoverlege ved Ullevål, Bjørg Marit Andersen.

– Det burde vært påbudt med munnbind på offentlig transport, spesielt i store byer som Oslo. Der tror jeg det ville vært en fordel, sier Andersen.

Den tidligere smittevernoverlegen sammenligner dagens situasjon med SARS-epidemien i 2003, og forklarer at kirurgiske munnbind hadde god effekt på å forhindre smitte fra pasienter til helsearbeidere da.

Hun er likevel klar på at det absolutt beste er åndedrettsvern.

– Jeg vil ikke garantere for kirurgisk munnbind, men jeg kan garantere for at det stopper noe smittespredning. Det er mye tryggere enn å ikke bruke noe som helst, sier hun.

Hun er bekymret for at bruk av engangsmunnbind kan føre til store mengder søppel i byene, og trekker frem tøymasker som et godt alternativ.

– Jeg ville ikke hatt noen betenkeligheter med masker man syr selv om man brukte tre lag med tett bomull. Det vil nok gi lignende beskyttelse som munnbind, forteller Andersen.

Dersom man er nødt til å igjenbruke munnbind uansett form, forteller hun at det er kritisk å kun ta i stroppene og brette det sammen før man legger det i en ren plastpose.

– Bruk desinfeksjon før du tar det av og før du tar det på igjen, og ikke ta på selve masken, bedyrer hun.

Steinar Westin er professor i sosialmedisin ved NTNU. Han mener bruk av munnbind bør innføres i de store byene.

Tror på tillit

– Jeg synes ikke det er noen grunn til å vente på anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Det er åpenbart fornuftig å bruke munnbind der det er vanskelig å holde meteren, som på offentlig transport, T-baner og busser i de store byene, sier Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU.

Luftsmitte kan skje, og han er helt enig i at det er på tide å bruke munnbind i Norge, men at det ennå ikke er nødvendig å innføre det i hele landet.

I kommuner der det ikke er påvist smitte er kan det bli oppfattet som anstaltmakeri, mener han.

– Men vi kan ikke lenger oppføre oss som at smitten ikke finnes, og da må man bruke munnbind på steder der man ikke kan holde avstand.

Westin mener likevel at det å starte med et påbud om bruk av munnbind nå ikke er veien å gå.

– Om det viser seg at mange fortsetter å ta kollektivtransport uten munnbind, kan man vurdere påbud. Vi er vant til å ha tillit til folk i Norge, så kanskje det er greit med et mellomstadium. Men om det viser seg at folk ikke bruker det ser jeg ikke bort fra påbud, sier professoren.

Publisert: 07.08.20

