FAMILIEBESØK: Heike og Andreas Niepagen skal være i Norge i ti dager. De har en sønn som bor i Møre og Romsdal. Foto: Håkon Kvam Lyngstad / VG

De tyske turistene er på plass i Norge: – Godt å være tilbake i Oslo

De første tyske turistene har torsdag kommet i land med båten fra Kiel. Turistene ble møtt av flagg og velkomstbannere på kaia. – Hjertevarmende, mener en av turistene.

For ekteparet Heike og Andreas Niepagen var det en selvfølgelighet at ferieturen skulle legges til Norge. Sønnen deres bor nemlig i Molde, og de forsøker å få besøkt ham årlig.

– Jeg er veldig heldig som får besøkt ham. På forhånd var jeg bekymret for at vi ikke skulle få slippe inn før sommeren var over, forteller Heike Niepagen.

Torsdag var første gang siden mars at turister fra Tyskland og store deler av Europa igjen kunne gå i land og plante føttene på norsk jord.

Andreas Niepagen forklarer at åpningen av landet i deres tilfelle kom i siste liten. Hadde ikke restriksjonene blitt myknet opp før august, ville de ikke hatt mulighet til å reise i år.

Nå ser de frem til en tidagers norgesferie, og til igjen å få møte sønnen som har bodd i landet siden januar i fjor.

– Jeg er veldig glad for at vi kan være her nå, sier Andreas.

Tøff tid

Kommersiell direktør i Color Line Frode Hansen sier at tyskernes ankomst til landet torsdag gjør dagen til en jubeldag. Det var første gang siden 14. mars at de har hatt tyskere og andre europeere om bord, forteller han til VGTV.

Fra 17. juni har passasjerer kunne reist med fergen til Kiel, uten å kunne gå av der.

– JUBELDAG: Kommersiell direktør i Color Line, Frode Hansen, smiler bredt når de tyske turistene endelig får komme i land i Oslo igjen.

– Det vært veldig tøft. Vi nærmer oss å være tilbake i normal drift nå, men har fremdeles 800 permitterte ansatte i rederiet, forteller direktør Hansen.

Color Line har 2500 ansatte, og på det verste var ifølge Hansen 90 prosent av disse permitterte.

Hansen sier de er trygge på at den økte trafikken ikke skal føre til økt smitte, og viser til at de overholder alle krav myndighetene har satt til smitteverntiltak.

– Det er en seier at vi nok en gang kan ha grensefri ferdsel mellom Tyskland og Norge. Dette er en historisk gjenåpning, sier Hansen, som lover at tyskerne nå blir møtt med jubel.

Ville oppleve fødebyen

Pia Kellerbach (8) er født i Oslo, og har alltid ønsket å se byen, forteller faren hennes Dirk.

– Det er godt å være tilbake i Oslo, særlig når været er så mye bedre enn det pleier å være her, ler pappa Kellerbach. Han jobbet for transportfirmaet DHL i Oslo fram til 2013.

«HJEMKOMST»: Pia Kellerbach (8) og hennes far Dirk på dagstur i Oslo etter et døgn ombord Kielferga. Pia husket ingenting av Oslo, men ble født i byen da faren bodde der.

– Selv om Pia er født her, husker hun ingenting av det. Derfor er det stort for henne å endelig få oppleve byen, forteller han videre.

– Jeg gleder meg til å bli kjent med fødebyen min, sa Pia til den tyske lokalavisen Kieler Nachtrichten før avgang fra Kiel onsdag.

Familien er kun på dagstur i Oslo, og reiser tilbake med Kielferga torsdag, samme dag som de kom. For å få med seg mest mulig av den norske hovedstaden, booket de plass på en sightseeingbuss. Turen gikk blant annet til Holmenkollen og Fram-museet på Bygdøy.

År etter år

Walter og Ingrid Sienes finner veien til Norge hvert år. De forteller at de i 15 år på rad har kommet på besøk hit.

NORGESVENNER: Walter og Ingrid Sienes på vei gjennom norsk toll for femtende år på rad. – Vi er heldige, sier Walter.

– Husverten der vi bor pleier alltid å si at det ikke blir sommer før tyskerne kommer, ler Walter. Selv med corona-restriksjonene, var han aldri i tvil om at det ville bli mulig med en norgesferie, også i år.

– Men jeg er likevel veldig glad for å være tilbake, og det er hjertevarmende å få en slik velkomst, sier han, og viser til veivende norske flagg på kaia i Oslo.

– Det er ikke så mye corona her som i Tyskland. Derfor har jeg hele tiden tenkt at det ville bli mulig å reise hit i sommer, sier fiskeentusiast Gert.

FISKETURISME: Sjåfør Gert skal til Namsos for å fiske. Med seg har han to kamerater som ikke ønsker å stille med navn, men som gleder seg på ferie i norsk natur.

Han ønsker ikke å stå fram i VG med fullt navn, men forteller ivrig om planene for ferien. Sammen med guttegjengen skal de fiske ved feriehuset hans på Skatland i Namsos kommune.

– Det er alltid et høydepunkt for meg.

