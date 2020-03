FÅR OGSÅ KRITIKK: Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: Gisle Oddstad, VG

Opplysninger til VG: Går inn for Grande som Venstre-leder

GARDERMOEN (VG) Valgkomiteen i Venstre går inn for å innstille Trine Skei Grande som leder i partiet, får VG opplyst. Samtidig kommer det krav om at hun ikke bør bli leder.

På hotellet Park Inn på Gardermoen møtes valgkomiteen nå til sitt siste møte før de skal presentere innstillingen til ny ledelse i Venstre.

Etter planen skulle dette skje fredag, men de skal ha kommet så langt i arbeidet at det kan skje allerede torsdag kveld. Men først må komiteen komme i havn med arbeidet - og deretter votere over den endelige innstilling

Det bekrefter komiteens leder Per A. Thorbjørnsen til VG. Han sier at en pressekonferanse tidligst blir klokken 19. Eventuelt vil den bli utsatt til fredag, noe Thorbjørnsen sier at snart vil bli avklart.

– Jobber dere fortsatt for enstemmighet?

– Det har vi gjort fra dag en, sier han.

Men spillet i partiet fortsetter på overtid:

Senest i dag har krefter både i Oslo og Bergen gått ut og henstilt Trine Skei Grande om å trekke seg. Hvordan det spiller inn på diskusjonen i valgkomiteen i ettermiddag, er uvisst.

De sene utfallene mot partilederen kommer på toppen av at nåværende nestleder Ola Elvestuen tok et kraftig oppgjør med sin egen partileder.

– Trine har først og fremst lyttet til seg selv, for å sikre sin egen posisjon, sa han til TV 2 i går.

TOK TIL TÅRENE: Abid Raja ble rørt da han inntok kontoret som ny kulturminister i januar. Foto: Tore Kristiansen

Det har i flere måneder hersket stor usikkerhet om hvem som skal skal sitte i ledelsen etter valget på Venstres landsmøtet i april.

Grande har vært under et hardt press om å trekke seg, etter at meningsmålingene har subbet langt under sperregrensen på fire prosent.

Et stort flertall av innspillene til valgkomiteen var i høst kritiske til at hun skulle fortsette, men hun trosset signalene og gjorde det klart at hun ønsker å fortsette.

Samtidig pågikk og pågår det en kamp om hvem som skal inn i ledelsen. Både Abid Raja og Sveinung Rotevatn ble av flere nevnt både som lederkandidat som bør utfordre Grande - og som nye nestledere.

Publisert: 05.03.20 kl. 15:46 Oppdatert: 05.03.20 kl. 16:07

