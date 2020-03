Finansminister Jan Tore Sanner (t.v.) møtte NHO torsdag. Her avbildet under et annet møte, med NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: Heiko Junge

Finansminister Sanner: – Vil vurdere å gi bedrifter corona-hjelp

Finansminister Jan Tore Sanner (H) hadde corona-møte med NHO torsdag. Han sier det foreløpig ikke er aktuelt, men han åpner for at norske bedrifter som havner i corona-krise, kan få hjelp. Men du slipper lønnskutt.

Nå nettopp

Sanner sier at det ikke er aktuelt med tiltakene som svenskene vurderer; lønnskutt og redusert arbeidstid.

– Vi møtte NHO torsdag, for å få en beskrivelse av situasjonen i norske bedrifter og næringsliv, knyttet til konsekvensene av coronaviruset, sier Sanner til VG.

– Hovedbildet er at norsk økonomi går godt og at vårt næringsliv også gjør det: Pr. i dag er det ikke behov for noen konkrete tiltak rettet mot vårt næringsliv, men vi er godt forberedt dersom situasjonen forverrer seg og bransjer og bedrifter får økonomiske problemer som følge av corona, sier han.

– I Sverige har myndighetene varslet at de åpner for å ta radikale grep, som lønnskutt og redusert arbeidstid, for å dempe de økonomiske konsekvensene?

– Svensk økonomi er i en annen situasjon enn her i Norge. Norsk økonomi er solid, og vi har god erfaring med å håndtere tilbakeslag og kriser.

– Vil kunne få likviditetsutfordringer

Likevel signaliserer Norges nye finansminister at det kan komme på tale med norske tiltak.

– Vi har sett bildet en stund, og i møtet med NHO kom det frem at det er noen utsatte bransjer og bedrifter som vil kunne få likviditetsutfordringer, det gjelder blant annet reiseliv.

– Hvis den utfordringen utvikler seg, kan det bli aktuelt med avhjelpende tiltak?

– Det er noe vi vurderer fortløpende. Det er ikke aktuelt nå, men vi vil ha tett kontakt med næringslivet i tiden fremover og følger situasjonen tett.

– Du sier norsk økonomi er solid, men det kan være at Norge også vil oppleve resesjon, altså at økonomien går i minus?

– Norsk økonomi er solid, og det er ikke noe vi ser i dag.

Børsen blør

Men norske selskap sliter. 20 februar var hovedindeksen på Oslo Børs oppe i 942 punkter.

Sidene har Oslo Børs blødd og er torsdag nede i 836.

Norwegian er et av selskapene som ruster seg mot viruskrise. De kutter flyginger og forbereder seg.

Informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen understreker overfor E24 at det ikke er aktuelt med permitteringer som følge av endringene.

– Vi har over 500 flyginger om dagen, så 22 flyginger i en periode på flere uker er svært liten. En minimal endring som dette påvirker ikke våre kollegers arbeidssituasjon.

20. februar var Norwegian aksjen oppe i 36,9 kroner. I dag har over halvparten av verdiene flydd sin vei og aksjen er nede i 16 kroner.

Corona-frykten har lagt en demper på verdensøkonomien og ekspertene frykter at tendensen kan bli forsterket.

Publisert: 05.03.20 kl. 22:47

