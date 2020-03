HELSE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sa tirsdag til Stortinget at hovedepidemien for coronaviruset kan vare i ett år. Foto: Trond Solberg, VG

Norge har maks 1400 intensivplasser til corona-krise

Norge har i dag nok respiratorer til å klare en kritisk situasjon, men det kommer til å bli tøffe prioriteringer.

Det opplyste helseminister Bent Høie (H) i Stortinget tirsdag.

– Hvis man regner med at en pasient uansett ikke vil overleve et sykdomsforløp, så kommer man ikke til å bruke respiratorkapasitet på noen man uansett anser kommer til å dø, hvis en annen pasient har en helsetilstand som gjør at det med respirator er stor sannsynlighet for at denne overlever, sier Høie til VG.

– Denne type vurderinger gjøres hver dag i helsetjenesten vår, sier Høie som mener dette ikke er nytt.

– Men det kommer til å være en mye mer krevende situasjon, når vi sannsynligvis vil oppleve en så stor pågang på pasienter, legger han til.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) planlegges det for et scenario der 22.000 blir innlagt på sykehus og 5500 får behov for intensivbehandling. Alle disse vil derimot ikke trenge behandling samtidig.

1700 vil være innlagt når toppen nås i Norge, ifølge FHI-scenarioet. Av disse vil 600 bli innlagt på intensivavdeling.

Nok respiratorer

Frode Forland har tidligere sagt til VG at folk kan bli alvorlig syke i lang tid og trenge respirator ved påvist smitte i Norge. En kartlegging av Helsedirektoratet viser at Norge har maks 1200–1400 intensivplasser i en kritisk situasjon.

Da vil alle tilgjengelige respiratorer være i bruk og alle planlagte operasjoner stoppes.

Respiratorkapasiteten var også en problemstilling under svineinfluensa-pandemien i 2009. Daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) ga den gang grønt lys til å kjøpe inn 400 nye respiratorer. Disse kom i tillegg til de rundt 600 respiratorene sykehusene da hadde.

I dag er 400–450 intensivplasser i daglig bruk ved norske sykehus. I tillegg kan 200 plasser fremskaffes i det Høie i sin redegjørelse kaller en beredskapssituasjon.

Sannsynligvis ny risikovurdering på torsdag

Norske helsemyndigheter kommer etter alt å dømme med en ny risikovurdering om coronaviruset på torsdag.

– Vi kommer med en ny risikovurdering på torsdag, så vidt jeg vet er det planen, sier Frode Forland, fagdirektør smittevern, i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Men han legger til at de hele tiden vurderer risikobildet og at det dermed kan bli endring i planene.

Forland opplyser at Beredskapsutvalget for biologiske hendelser, som ledes av helsedirektør Bjørn Guldvog, har møte tirsdag.

Ifølge Helsedirektoratet fikk etaten den nye risikovurderingen sent søndag kveld. Nå går de igjennom vurderingen nøye før de skal presentere den offentlig. Regjeringen skal være orientert om hovedtrekkene i vurderingen.

Tøffe prioriteringer

I sin redegjørelse til Stortinget sa helseminister Bent Høie (H) tirsdag at helsemyndighetene planlegger for at hovedepidemien kanskje vil vare i ett års tid, med en sykdomstopp i sommer. Høie sier at helsevesenet må prioritere tøffere enn i dag.

KRITIKK: Siv Jensen (Frp) kritiserte tirsdag regjeringen for uklare råd til befolkningen. Foto: Vidar Ruud

– Helsetjenesten vår prioriterer mellom pasienter hver eneste dag, hver eneste time. I en situasjon med enda større pågang av pasienter kommer de prioriteringene til å bli enda viktigere og til dels også vanskeligere. Prioriteringene for slike vurderinger er velkjente og operative i helsetjenesten, sier Høie til VG.

Høie sier at helsevesenet også i dag prioriterer hvilke pasienter det haster mest med og hvor man får mest helse igjen fra ressursene som blir brukt.

– Vil man prioritere unge over eldre?

– Nei. Norge har ikke alder som et selvstendig vurderingskriterium, men det er klart at man må se alder i kombinasjon med helsetilstand. Det kan være veldig stor forskjell i helsetilstanden mellom to åttiåringer, sier Høie.

