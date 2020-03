TOMME GATER: Etter regjeringen innførte de strengeste tiltakene i Norge i fredstid, er flere travle gater nærmest blitt folketomme. Foto: Mattis Sandblad

Én måned med coronaviruset i Norge

For nøyaktig én måned siden ble den første personen i Norge bekreftet smittet med coronaviruset. Dette har skjedd den siste måneden.

26. februar fikk Folkehelseinstituttet (FHI) det første positive prøvesvaret. Coronaviruset hadde kommet til Norge. En kvinne, som nylig hadde vært i Kina, testet positivt i Tromsø.

Like før det første tilfelle ble oppdaget i Norge, skrev VG at over 200 personer var smittet i Italia.

Regjeringen har innført de mest inngripende tiltakene i fredstid og hverdagen er i løpet av kort tid blitt totalt annerledes for de fleste nordmenn.

Nå er over 3000 personer bekreftet smittet i Norge. Flere titalls personer trenger intensivbehandling og 14 personer har dødd av viruset.

