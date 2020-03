ULLEVÅL: Bent Høie og statsminister Erna Solberg på Virusmottaket på Ullevål universitetssykehus. Foto: Hallgeir Vågenes

Første coronadødsfall i Norge

Helseminister Bent Høie bekrefter til VG at en pasient på Oslo universitetssykehus har dødd som følge av coronaviruset i Norge.

Oppdatert nå nettopp

Oslo universitetssykehus bekrefter torsdag kveld at en eldre pasient som var innlagt på sykehus er død som følge av viruset.

– Vi har nå i kveld fått vite om det første dødsfallet på grunn av covid-19. Et eldre menneske som har vært syk som nå har dødd, sier Erna Solberg i et intervju med Dagsrevyen på NRK.

Og følger opp:

– Og det er derfor tar så inngripende tiltak. Det er mange av oss som har sykdommer og som er sårbare., og som ikke vil tåle en hard sykdom som dette viruset vil medføre hos enkelte. Og at vi i solidaritet med de må sørge for å forsøke å bekjempe dette viruset så godt som mulig. Og det vi har et håp om nå er at vi faktisk kan klare å slå det tilbake i Norge. s

– Jeg har den største medfølelse med de som har mistet en av sine . Vi har nå fått det første dødsfallet i Norge, sier Høie til VG.

– Vårt mål er at coronaviruset skal ta så få liv som mulig i Norge. Dette understreker betydningen at alle nå blir med på denne dugnaden for å stoppe smitte og forhindre alvorlig sykdom, sier han.

Norges statsminister Erna Solberg sier dette om landets situasjon.

– Vi er i en helt spesiell situasjon. Ikke siden krigstid har vi hatt denne typen strenge inngripende tiltak som vi har i dag.

FHI ber norske helsemyndigheter planlegge for at 733.000 blir syke i Norge, og at 5.500 av disse vil trenge intensivbehandling på sykehus. Myndighetene har forventet coronadødsfall i Norge.

Helseminister Bent Høie sa i Stortinget denne uken at opptil 600 coronavirus-pasienter kan komme til å bli så syke at de vil trenge intensivbehandling samtidig

VG oppdaterer saken.

Publisert: 12.03.20 kl. 19:08 Oppdatert: 12.03.20 kl. 19:18

