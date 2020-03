HYTTEFELT: Norefjell Skisenter. Illustrasjonsfoto. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Ordfører i hyttekommune om forskriftsendring: – Oppriktig bekymret

Forskriftsendringen i hytteforbudet innebærer at kun overnatting er forbudt. – Frykter at slike forskrifter og unntak blir utnyttet, sier ordfører Knut Arne Fjelltun i Nord-Aurdal.

Oppdatert nå nettopp

Endringen innebærer at det likevel er lov til å dra på hytta i en annen kommune enn der man er folkeregistrert, men altså ikke overnatte.

I den første foreslåtte forskriften var det forbudt å ta opphold på fritidseiendom i en annen kommune.

Forskriften trådte i kraft torsdag kveld, i et forsøk på å begrense smittespredning og samtidig avlaste lokalt helsevesen som skal håndtere coronasmittede pasienter.

Ordfører Knut Arne Fjelltun i Nord-Aurdal sier at han er dypt bekymret for konsekvensene av forskriftsendringen.

– For det vi trenger minst nå, er bevegelse og store folkemasser. Jeg er oppriktig bekymret fordi vi små distriktskommuner ikke har et helsevesen som kan takle både store folkemengder med hyttefolk, og samtidig opprettholde den vanlige helsemessige standarden, sier han.

BEKYMRET: Ordfører Knut Arne Fjelltun i Nord-Aurdal. Foto: Privat

– Tross alt liv og helse det er snakk om

I Nord-Aurdal, som er én av kommunene i hytteområdet Valdres i Innlandet, ligger det rundt 4500 hytter. Til sammenligning har kommunen 6500 innbyggere.

– Opplever du at hyttefolket i din kommune har forholdt seg til anbefalingene fra myndighetene?

– Selvfølgelig har det vært noen få, men jeg synes stort sett det har gått bra. Men jeg frykter at slike forskrifter og unntak blir utnyttet, slik at det nesten er fritt frem, sier Fjelltun og legger til:

– Det er sterkt bekymringsfullt at det ikke går an å få på plass en forskrift som sier at vi skal ha tomme hytteområder frem til denne pandemien er over. Det handler om å vise litt forståelse og respekt i tre-fire uker. Det er tross alt liv og helse det er snakk om, sier ordføreren.

Han er heller ikke fornøyd med unntaket i loven, som innebærer at familiemedlemmer til personer som er coronasmittet kan være i karantene på hytta.

– Da vil de jo oppsøke butikker i området. Det ville vært rart hvis ikke noen av dem har med smitte. Jeg synes det unntaket er helt tragisk og bak mål.

Slik er det nye hytteforbudet «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.» Vis mer

Advokat John Christian Elden sier til Rett24 at den nye ordlyden er en kraftig forbedring.

– Endringen i ordlyden medfører at forbudet nå rent praktisk er mulig å håndheve. Den forrige ordlyden, om å «ta opphold», var i praksis ubrukelig som regulering. Nå spiller det ingen rolle hvem som eier hytta, eller om man flytter seg rundt, forbudet er knyttet til overnatting på eiendommen, sier Elden til avisen.

Dette mener hyttekommunene

– Fram til vi ser at dette blir et problem forholder vi oss til regelverket. Jeg tror at det store flertallet ikke kommer til å kjøre fire timer bare for å gå på ski noen timer. Skulle det ta helt av og folk begynner å overnatte på hyttene må noen følge opp regelverket og det er politiet, sier ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker kommune, hvor Sjusjøen ligger.

– Dette kan gjøre forskriften noe enklere å håndheve. Men jeg synes de forandrer reglene fra time til. Utover det har jeg ingen kommentar, sier ordfører Arne Fossmo i Ringebu.

Ordfører Erik Sletten i Trysil synes det er greit med forskriftsendringen.

– Men jeg hadde jo håpet at man slapp å lage noen nye forskrifter rundt dette, og at folk tok oppfordringen og anbefalingen. Det har nok de store massene gjort, men når ikke alle gjør det, er det nødvendig med en slik forskrift. For vår del er det greit med nasjonale føringer, da slipper vi å ha veldig mange lokale diskusjoner om det. Det er ryddig.

– Hva med folk som reiser opp for å måke snø fra hyttetaket og potensielt kan falle ned og ha behov for helsehjelp?

– Så liten kapasitet har vi ikke. Vi har kapasitet til å ta skiskader på ti ganger befolkningen vår – egentlig en voldsom kapasitet i forhold til størrelsen på lokalsamfunnet. Men problemet er dersom vi får et utbrudd oppi alt sammen, sier Sletten.

– For vår kommune har ikke dette noen betydning. Vi har sammen med andre kommuner i Øvre Telemark innført en forbud mot innreise for ikke fastboende i kommunen, sier Vinje-ordfører Jon Rikard Kleven.

Norsk Hyttelag: Veldig positivt

Generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag er positiv til endringen.

– Det er klart at det vil gjøre det enklere for folk som vil se til hytta, gå en kort skitur, tømme kjøleskapet eller måke taket. Samtidig er det å måke taket noe av det farligste du gjør på hytta med tanke på risiko for skade, så det ber vi folk være spesielt forsiktige med.

Bringsvor tilføyer at han håper den nye forskriften ikke vil føre til mer trafikk på veiene til og fra fjellet.

– Men det er veldig positivt at folk får anledning til å se til hytta si og sørge for at alt er i orden. Det gjør det veldig mye lettere å ta vare på eiendommen sin, sier han.

Publisert: 20.03.20 kl. 09:33 Oppdatert: 20.03.20 kl. 11:42

