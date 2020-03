VIL BLI TESTET: Joachim Sagen mistenker at han er smittet, etter at en person han spiste middag med forrige uke nå har fått påvist coronasmitte. Foto: Norsk Revmatikerforbund

Etterlyser egen coronatelefon for risikogruppene

Med nedsatt immunforsvar og mulig coronasmitte, ønsker Joachim Sagen (34) å få testet seg. Onsdag satt han to timer i kø for å komme gjennom hos Oslo kommune sin coronatelefon. Da han til slutt kom gjennom, ble forbindelsen brutt.

34-åringen forsøkte også å ringe 116117, for å bli henvist til en «drive trough-test», men etter en time og ni minutter i kø ble han nødt til å legge på.

– Jeg ønsker ikke å ringe 113, for det er ikke fare for liv. Men selv om jeg ikke er alvorlig syk nå, er jeg i fare for å kunne bli det, sier Joachim Sagen til VG.

Som barn fikk han påvist revmatisme, en kronisk sykdom hvor immunforsvar angriper kroppen. Sagen går på immundempende medisin og er derfor i risikogruppen for å kunne bli alvorlig syk av coronaviruset.

Han håper det blir opprettet et eget telefonnummer for risikogruppene slik at disse pasientene blir testet fortest mulig dersom det er mistanke om smitte.

– Hvis ikke er de nødt til å øke bemanningen, slik at man i det minste kommer gjennom og får tatt en vurdering, sier Sagen.

Mulig smittet

Forrige tirsdag var 34-åringen i en middag. Tirsdag denne uken fikk han beskjed om at en av de andre gjestene var bekreftet smittet.

Selv har han redusert allmenntilstand, rennene nese og sår hals.

– Etter jeg fikk vite om smittetilfellet har jeg ikke vært på jobb, fordi jeg ønsker å få avkreftet eller bekreftet om jeg også er smittet, sier Sagen, som er ansatt i Norsk Revmatikerforbund.

En annen årsak til at han ønsker å få testet seg, er at også samboeren må holde seg hjemme frem til de vet om han er smittet eller ikke.

– Hun jobber som sykepleier. I disse dager hvor det er viktig at det er nok helsepersonell på jobb, føles det unødvendig at hun må være hjemme, bare fordi jeg ikke får testet meg.

– Veldig frustrerende

Onsdag tok Sagen først kontakt med fastlegen sin i Bærum, som skal ha fortalt at de ikke hadde testutstyr. Siden han og familien bor i Oslo, ble han bedt om å kontakte kommunens coronatelefon.

Coronatelefonen ble opprettet mandag, og er ment for innbyggere som mistenker å være smittet. Men allerede dagen etter var kapasiteten sprengt, fordi folk fra andre kommuner også ringer.

– Først kom jeg ikke gjennom i det hele tatt. Når jeg til slutt fikk ringetone, var det 170 før meg i køen. Jeg ventet i to timer, og da jeg endelig var min tur, ble det lagt på. Det var veldig frustrerende, sier Sagen.

Han sier videre at han er opptatt av å følge rådene som blir gitt fra helsemyndighetene om hvem han skal ringe, slik at de som er alvorlig syk kommer gjennom.

– Men når jeg ikke kommer gjennom på hverken det ene eller andre telefonnummeret, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, sier Sagen.

Skal utvide åpningstidene

Kommunikasjonsrådigver i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, Cecilie Dahl, sier at de ikke har kapasitet til å svare på VGs spørsmål fordi fagfolkene er svært opptatt av krisehåndteringen.

Hun opplyser imidlertid at de jobber med å øke kapasiteten på coronatelefonen.

– Fra neste uke vil vi utvide åpningstidene. Det er samtidig viktig å understreke at dette ikke er en informasjonstelefon, men et kontaktpunkt for Oslo kommunes innbyggere som mistenker at de er coronasmittet, sier Dahl.

Publisert: 12.03.20 kl. 19:38

