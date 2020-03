Corona-«Debatten»: Dette ville overlegen svart

– Vår strategi er å bremse viruset, ikke slippe det helt løs. Økt hygiene, isolering av syke og kontaktreduserende tiltak for alle, skal gjøre at viruset sprer seg langsommere slik at helsetjenesten klarer å ta seg av dem med alvorlig sykdom. Etter hvert vil så mange ha gjennomgått sykdommen og blitt immune at epidemien vil gå over.