OUS: Avtale om 12-timersvakter

Ved flere avdelinger på Oslo universitetssykehus jobber nå ansatte 12-timersvakter. Søndag var 1081 ansatte i karantene og 14 corona-smittet.



Sykehuset har 23 000 ansatte og administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth regner med både flere smittede og flere ansatte i karantene.

Det er generell mangel på spesialsykepleiere også i normale, corona-frie tider. Innleie fra Danmark og Sverige er vanlig for å få vaktlistene til å gå opp. Nå trenger naboland sykepleierne selv.

– Det er inngått avtale med ansatte for å kompensere for at spesialsykepleiere fra Sverige og andre land ønsker å dra hjem, sier kommunikasjonsrådgiver Anders Bayer til VG.

Han forteller at flere av spesialsykepleierne fra Sverige og andre land ønsker å dra hjem. Andre holdes igjen hjemme, får ikke reise ut for å jobbe i Norge – eller er satt i karantene i sitt hjemland.

– Noen har vi heldigvis her fortsatt – og de gjør en kjempeinnsats, sier Bayer.

– Hvordan erstattes de som ikke kan eller vil jobbe nå?

– Det er utfordrende å erstatte spesialsykepleierkompetansen da det er mangel på spesialkompetanse fra før. Det er ennå tidlig å si hvor stor konsekvens dette vil få i ukene fremover. Denne uken og ukene før har flere avdelinger inngått avtale om 12 timers vakter for sine faste ansatte for å dekke opp. Ellers må vi se på muligheten for å erstatte med vanlige sykepleiere, skjønt det vil kreve betydelig opplæring.

– Er dere bekymret for drift og egne ansatte?

– Det at mange er i karatene gir økt belastning for dem som er igjen. Men folk er positive. Hvis pasienttilstrømmingen vedvarer eller øker vil dette endre seg.

– Melder folk seg frivillig til å stille på jobb når de har fri?

– Ja, i høyeste grad. Vi får også henvendelser fra pensjonerte sykepleiere og andre som ønsker å bistå oss i den situasjon vi er på vei inn i.

Avtale: 16 timer i døgnet

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har inngått en avtale som innebærer at sykepleiere som melder seg nå kan jobbe 16 timer i døgnet. Det skriver fagbladet Sykepleien på sine nettsider.

Avtalen er inngått med arbeidsgiverforeningen Spekter og Virke og gjelder i 26 uker fra forrige lørdag. NSF har cirka 3000 medlemmer ansatt i virksomheter som er medlem i Virke (hovedsakelig private sykehjem og sykehus).

Rammene for avtalen Samlet arbeidstid inkludert overtidsarbeid kan ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer.

Samlet arbeidstid den enkelte uke kan ikke overstige 54 timer.

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 20 timer i løpet av syv dager.

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker.

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 26 uker.

Samlet overtidsarbeid kan ikke overstige 400 timer i løpet av en periode på 52 uker fra 1. januar 2020.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF påpeker at Norge er i en alvorlig situasjon, og at prognosene viser at man går inn i en periode med vedvarende høy belastning på helsetjenesten.

– Våre medlemmer er trent på å håndtere denne situasjonen og vet at det er viktig å disponere kreftene, slik at vi klarer å opprettholde et forsvarlig tilbud over tid. De som står i frontlinjen, er best til å vurdere hvor balansepunktet til enhver tid er, sier hun til Sykepleien.

«Force majeure» nå

Arbeid etter avtalen godtgjøres i samsvar med gjeldende tariffbestemmelser for overtid. Arbeidstilsynet understreker at arbeidstagerne skal sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder.

– I «force majeure»-tilfeller, hvor arbeid må foretas for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom, kan arbeidstidsbestemmelsene fravikes, sier seksjonsleder ved Seksjon for arbeidstid i Arbeidstilsynet, Jens Erik Romslo til Sykepleien.

