Raymond Johansen advarer mot harde fronter i hyttekrigen

Oslo-byrådslederen mener det er fare for så harde fronter i debatten om hytteforbudet at det kan bli vanskelig å komme tilbake til en normal situasjon etterpå.

– Pust med magen, hold hodet kaldt og hjerte varmt, og gjør det som er påkrevet. Vi tror at de tiltakene myndighetene har satt til verks, vil hjelpe så vi raskere kan komme tilbake til en normalsituasjon, sier han til VG.

Hytta har havnet i skuddlinjen i krigen mot coronaviruset. Regjeringen forbyr hytteopphold utenfor hjemkommunen, og overtredelser kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder.

Men helseminister Bent Høie (H) har gjort unntak for familier hvor én er bekreftet smittet, og ikke de andre: I slike tilfeller kan den syke være isolert hjemme, mens de friske kan reise i karantene på hytta.

Dette har fått flere hyttekommuner til å rase – de frykter at det lokale helsevesenet vil bryte sammen om mange hytteboere isolerer seg, og så kanskje blir syke, på hyttene sine.

– Må respektere hverandre

Ordfører i Vinje, mener unntaket i loven er dramatisk. Han sier at hvis familien til en smittet kommer til kommunen, vil de fysisk stenge ned hele hyttefeltet, trolig ved å blokkere veiene med kjøretøy, og ha vakthold så ingen beveger seg ut eller inn.

Raymond Johansen sier han reagerer på debatten og ordbruken om forbudet.

– Det at enkelte har tatt til orde for å nekte å betale eiendomsskatt til hyttekommunene fordi de ikke får komme der er veldig negativt, og det er veldig negativt når noen nærmest går ut og sier at man skal sette opp en bom og ha borgervern mot dem som kommer.

– Men forstår du bekymringen til hyttekommunene?

– Jeg forstår den redselen små kommuner har for at deres sårbare helsevesen kan knele hvis man får et stort innrykk av hytteboere fra andre kommuner som utvikler sykdom og hindrer dem i å ta vare på befolkningen som bor i kommunen. Samtidig så forstår jeg at man reagerer på at man blir møtt med en mistenksomhet og fiendtlighet på et område som man har følelsesmessig har lagt mye igjen i, sier han.

I kommentarfeltene rases det mot både hytte-forbudet, og mot folk som vil dra på hyttene sine.

– Vi skal være sammen etter dette og må respektere hverandre. Jeg vil mane til at man legger bort de aller sterkeste uttrykkene i den situasjonen vi er i og forstår hverandres følelser. Vi må holde polariseringen nede, sier han.

ANDRE TIDER: Raymond Johansen liker vanligvis å tilbringe tid på hytta i Vang i Valdres, her fra en skitur med hunden Xavi. Nå reiser han ikke dit. Foto: Privat

– Følsom sak

Raymond Johansen oppfordrer de som diskuterer hytte-saken, både i aviser og rundt kjøkkenbordet, til ikke å mistenkeliggjøre hverandres motiver.

– Det gjelder begge sider fordi dette er en veldig følsom sak. Mange har betalt masse for en hytte og har drømmer, fritid og alt som er fint her i livet knyttet til hytta. Samtidig skal man respektere at man skal ikke være der nå, sier han.

– Synes du det er riktig at familiene til smittede folk drar på hytta?

– Jeg har ikke prøvd å overprøve de vurderingene som ligger i loven. Det må helseministeren argumentere for selv. Jeg er opptatt av å følge de råd helsemyndighetene gir med hensyn til at man ikke skal forlate hjemkommunen, og det er det jeg også prøver å videreformidle til Oslos befolkning.

Selv har byrådslederen hytte på Vang, der han vanligvis tilbringer mye tid, men han reiser ikke dit nå. Johansen sier han sammen med Vang-ordføreren har bekymret seg over harde fronter i hytte-debatten.

Ordfører: – Tror og håper hyttefolk tar ansvar

VG har snakket med ordfører Vidar Eltun (Ap) i Vang, som på lik linje med mange andre hyttekommune-ordførere er bekymret for unntaket i hytteforbudet for smittedes familier.

– Det blir veldig uklart og uforutsigbart hvor mange som faktisk kan komme. Det skaper mye usikkerhet, og det er det vi ikke trenger nå. I vår kommune er det heldigvis ikke noen smittede, men vi har mange i karantene. Så vi er redde for at vi ikke har kapasitet og mulighet til å hjelpe alle, sier han.

Han sier han har fått mange spørsmål om unntaket i hytteforbudet og hvor mange man må forberede seg på at kan komme, uten at det er noe han kan svare på.

– Men jeg er veldig enig med Raymond i at man ikke må eskalere konflikten mellom bygdene og hyttefolk, sier han.

– Vi må prøve å finne ut av det her. Og jeg tror og håper at de fleste hyttefolk også skjønner situasjonen og tar ansvar. Det vil alltid være noen som prøver seg, både på landet og i byen, men i gjeldende situasjon må vi tenke sammen. Og det er klart at hvis vi ser ting som ikke fungerer i våre kommuner så får vi be om nye vurderinger.

