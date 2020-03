Eirik Sivertsen ble innvalgt på Stortinget fra Nordland i 2009. Foto: Harald Henden

Ap-topp trekker seg etter varsler-sak: Jeg er lei meg

Partiledelsen i Arbeiderpartiet har gitt stortingsrepresentant Eirik Sivertsen beskjed om å fratre sitt verv som fraksjonsleder. Det gjør han.

Det skriver partiet på Arbeiderpartiet.no. Det skjer etter at partikontoret sentralt har behandlet et varsel etter partiets retningslinjer mot seksuell trakassering, og det er konkludert med at Sivertsen har brutt disse.

Det var TV2 som meldte om saken først.

Sivertsen fratrer som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i kommunalkomiteen og vil fortsette som menig medlem i Aps stortingsgruppe frem til stortingsvalget neste år:

Han skriver på Facebook at han ikke kommer til å be om renominasjon til Stortinget i 2021. Han skriver at han tar behandling og partiets konklusjon til etterretning.

– Har tatt det til etterretning

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet erkjenner at de igjen rammes av en metoo-sak.

– Vi har oppdatert våre retningslinjer og denne varslingen er behandlet og vi har konkludert med at partiets retningslinjer er brutt. Han har tatt det til etterretning, sier Stenseng til VG.

Hun sier det er viktig at varslere tør.

– Vi er opptatt av at varslere skal oppleve at det er trygt å varsle i Arbeiderpartiet og at terskelen for å varsle skal være lav, sier hun.

– Jeg er lei meg

Dette er hva Sivertsen skriver på Facebook:

«Jeg vil med dette meddele at jeg ikke kommer til å be om renominasjon til Stortinget i 2021.

En del av grunnen for dette er at Arbeiderpartiet har mottatt et varsel rettet mot meg. Varselet er nå håndtert og ferdigbehandlet i tråd med Arbeiderpartiets retningslinjer. Partiet har konkludert med at jeg har brutt disse. Det tar jeg til etterretning.

Som en konsekvens av dette ba partiet meg fratre vervet som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i kommunalkomiteen, og det så jeg som naturlig. Jeg stiller også andre verv til disposisjon.

Frem til stortingsvalget i 2021 vil jeg ivareta mine plikter som stortingsrepresentant.

Jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til representere Nordland Arbeiderparti.

Jeg er lei meg for den belastningen denne saken påfører varsler, min egen familie og partiet.

Jeg ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer eller intervjuer utover dette».

Publisert: 09.03.20 kl. 18:07

