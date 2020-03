RENHOLD: Politistasjonen i Bergen blir renset. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

Renholdsarbeidere ikke definert som «samfunnskritisk funksjon»: – Vi føler oss lite verdsatt

Mandag kveld kom regjeringen ut med sin oppdaterte liste for yrker med samfunnskritiske funksjoner. Blant disse er ikke renhold å finne. – Vi er svært misfornøyde, sier Fagforbundet.

Regjeringen publiserte mandag kveld en oppdatert liste på hvilke yrker som har samfunnskritiske funksjoner, og dermed kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole.

Dette er de 14 sektorene som er definert som samfunnskritiske:

Yrker med samfunnskritiske funksjoner Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

Digital sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektronisk kommunikasjon

Transport

Satellittbaserte tjenester Vis mer

– En av dem som trengs mest

12. mars skrev Oslo kommune i en pressemelding at alle barneskoler og barnehager i kommunen skulle stenges mandag. Men foreldre i de samfunnskritiske yrkesgruppene kan likevel få tilbud om plass på skole og i barnehage.

Dette er ikke like tydelig for renholdsarbeidere, som ses på som en støttefunksjon til noen av de samfunnskritiske yrkesgruppene av Justis- og beredskapsdepartementet. Dette bekymrer renholdsarbeider og tobarnsmor Naemy Trandum.

– Vi føler oss lite verdsatt, selv om vi er en av de som trengs mest, sier Trandum.

– Foreløpig går det greit at jeg jobber, for samboeren er i karantene og kan være hjemme med barna. Men når den går ut neste uke, aner vi ikke hva vi skal gjøre, sier Trandum.

Hun rengjør i lokalene til Kongsberg Teknologipark, mens samboeren jobber som elektriker, og har ingen mulighet for hjemmekontor. Hjemme er de to barna på ett og tre år.

– Vi hadde virkelig trengt å få plass i barnehage, sier Trandum.

TILSIDESATT: Naemy Trandum mener renholdere ofte faller utenfor. Foto: Privat

Hun forteller om matbutikker som vasker over betalingsautomaten for hver kunde, noe man ikke kunne klart uten innleide renholdere, mener hun.

– Det er like ille på offentlige steder som på sykehus. Det holder at noen som er bærer eller smittet av viruset tar på noe, og så tar du på det etterpå.

RENHOLD: Mann med munnbind vasker på Stortinget t-banestasjon i Oslo. Foto: Krister Sørbø, VG

Misfornøyde

Stein Guldbrandsen, medlem av arbeidsutvalget i Fagforbundet og leder i yrkesseksjon samferdsel og teknisk, er kritisk til at renhold ikke defineres som en av de 14 samfunnskritiske yrkesgruppene.

– Vi har tatt direkte kontakt med justisministeren og bedt om at all type renhold skal inkluderes i denne listen. Det står vi på, og vil gjenta dette i alle mulige anledninger fremover.

Guldbrandsen peker på viktigheten av renhold i en tid hvor det å stoppe spredning er helt sentralt.

– Vi er lite fornøyde med dette. Med tanke på smittespredning, er renhold like viktig overalt. Alt fra sykehus, til bedrifter og butikker.

– Renhold ivaretatt

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post til VG at renhold er en viktig støttefunksjon for enhver virksomhet som inngår i de kritiske samfunnsfunksjonene.

Departementet peker på at det er presisert i listen at det er kritisk med personell som ivaretar støttefunksjoner som er kritiske, for at øvrig personell skal kunne utføre sitt arbeid.

– For eksempel gruppen «styring og kriseledelse» som blant annet omfatter konstitusjonelle organ, departementer, direktorat, fylkesmenn og kommuner, «redningstjeneste» og «ekomtjenester». Denne formuleringen er ment å også omfatte støttefunksjoner som renhold. Vår vurdering er derfor at renhold i all hovedsak er ivaretatt i eksisterende liste, skriver Justis- og beredskapsdepartementet.

De legger til at oversikten ikke er uttømmende, og behovet for presiseringer vil fortløpende bli vurdert.

Renholdsarbeidere i frontlinjen

Astrid Eide Hoem, nestleder i AUF, håper regjeringen tar en runde til og revurderer listen.

– Det er disse definisjonene av de samfunnskritiske sektorene som mange kommuner, barnehager og skoler styrer etter, så det blir kritisk for en del familier fremover.

RENHOLD VIKTIG: – Vi krever at det skal inn i lista når det revideres. Nå er jo nettopp renhold en del av det som er viktig å opprettholde ved en helsekrise, sier Astrid Eide Hoem, nestleder i AUF. Foto: Privat

– Renholdsarbeidere står egentlig i frontlinjen vår nå. De skal forhindre at smitte går videre, både i bedrifter og butikker, og at alt skal være så sterilt som mulig. Det er ganske mange som sliter da om man er nødt til å møte på jobb, og man ikke får barnepass. Da blir det vanskelig å få en dag til å gå opp, sier Hoem.

Publisert: 18.03.20 kl. 12:14

