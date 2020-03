SMITTE-KLINIKKEN: Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie besøkte Ullevål universitetssykehus fredag. Foto: Hallgeir Vågenes

Stor mangel på smittevernutstyr – ber norsk industri trø til

Helseminister Bent Høie (H) har bedt norsk industri om hjelp til å produsere klær, masker og utstyr som kan beskytte helsepersonell mot smitte.

– Mangel på dette utstyret er i ferd med å bli et alvorlig problem, og i dag fikk vi vite at denne situasjonen kommer til å vare lenge, sier Knut Sunde, direktør i Norsk Industri, til VG.

– Dette er mer enn et corona-problem. Internasjonale forsyningslinjer har stoppet opp og det er tydelig at helsevesenet ikke har spesielt mye på lager. Nå skal vi sammen med Helsedirektoratet se på hva som kan være det nest beste og tredje beste i den situasjonen vi er i, legger han til.

Helsevesenet har allerede satt i gang tiltak for å spare på smittevernutstyret.

Lagrene krymper

Helseminister Bent Høie samlet tirsdag ettermiddag folk fra industrien for å diskutere hvordan helsevesenet kan sikre seg beskyttelsesutstyr nå når lagrene krymper.

– Vi har sjekket med bedriftene, og vi har funnet noen hundre masker her og der som industrien ved behov kan dele med helsemyndighetene, sier Sunde til VG.

Mye av utstyr og klær som beskytter helsepersonell, produseres i Kina, og leveransene har stoppet helt opp.

– Noe har allerede vært mangelvare i flere uker, sier Knut Sunde.

Han peker på norsk tekstilindustri og produsenter av sanitetsbind som kan være i stand til å produsere beskyttelsesutstyr for helsevesenet.

– Vi skal sjekke hva som er mulig, og hva som kan være godt nok, og om nødvendige innsatsvarer er tilgjengelig, sier Norsk Industri-direktøren.

Unngår test-mangel

Høie bekrefter at han har utfordret norsk industri til å finne løsninger:

– Heldigvis har vi et næringsliv som ønsker å finne løsninger. Vi har nå fått lister over konkrete bedrifter som kan hjelpe, og forslag som Helsedirektoratet nå går videre med, sier helseministeren.

Han bekrefter overfor VG at noen av laboratoriene som tester blodprøver for coronaviruset, Covid-19, har vært urolig for risikoen for å bruke opp sitt tilgjengelige test-utstyr.

Øker produksjonen

– Den ene hovedleverandøren, Roche, har vært bekymret for fremtidige leveranser. Nå har de forsikret oss om at de gjør det de kan, og at det er test-utstyr på vei til Norge nå. Jeg var mer bekymret før møtet enn etter møtet, sier Høie.

Daniel Malarek er administrerende direktør i Roche Diagnostics Norge. Han sa til VG etter møtet i Helsedepartementet at det er en massiv økning i etterspørselen etter test-utstyr over hele verden, og spesielt i de områdene i verden som er hardest rammet.

– Vi har økt produksjonen av utstyr som kan diagnostisere Covid-19. Vi mener nå at vi kan levere i tråd med økt etterspørsel, sier Malarek.

Selskapet produserer test-utstyret i Tyskland, Sveits og USA, og er dermed ikke rammet av at leveranser av industrivarer fra Kina har vært nær ved å stoppe opp.

Publisert: 03.03.20

