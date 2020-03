SENTRUM: Erna Solbergs mindretallsregjering sliter på meningsmålingene etter at Fremskrittspartiet forlot regjeringsskuta. Foto: TORE KRISTIANSEN

Krisemåling for Solberg-regjeringen

VGs ferske partibarometer et absolutt bunnivå for Erna Solbergs mannskap. Senterpartiet puster nå Høyre i nakken og er nesten like store.

Forrige gang Respons Analyse målte Erna Solbergs Høyre like lavt var i september 2009. Nå har regjeringen bare en fjerdedel av norske velgere i ryggen.

I marsmålingen får Høyre 17,9 prosents oppslutning, noe som ville gitt 32 stortingsrepresentanter.

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet puster Høyre i nakken og er nesten like store i VGs partibarometer for mars – kun 1,2 prosentpoeng bak.

Senterpartiet går frem 2,8 prosentpoeng fra forrige måling og lander på 16,7 prosents oppslutning. Ifølge Respons Analyse ville partiet fått 30 stortingsrepresentanter dersom det var valg i morgen.

Senterparti-jubel

FORNØYD. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kan juble over et stort hopp i en ny meningsmåling Respons Analyse har utført for VG. Foto: Helge Mikalsen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) jubler for den store fremgangen i VGs partibarometer.

– Det er en strålende måling. Jeg tror vi har høy oppslutning fordi vi har vært så tydelige over lang tid om at vi skal utvikle hele Norge, sier Vedum.

– Sist så vi et eksempel da det ble klart at Widerøe skulle legge ned 4000 avganger i hele landet. Folk ser at rutekuttene rammer mange store og små steder, for eksempel i Nord-Norge. Vi har vært mot avgiftsendringen som rammet Widerøe siden dag en, sier Vedum.

– Erna Solbergs regjering sliter med oppslutningen etter at Frp gikk ut. Hvorfor tror du dere vokser på denne målingen og ikke Frp?

– Vi har stått for en tydelig linje over tid. Frp vingler litt frem og tilbake, for eksempel i spørsmålet om en ny eksportkabel for norsk strøm som vil gi høyere strømpris. Standpunktet vårt i den saken, som i Widerøe-saken, er ikke noe vi fant på i går. Jeg tror folk ser det. I tillegg er Frp regjeringens fremste støtteparti. Det har de også sagt at de skal være, sier Vedum.

Bunn-nivå for regjeringen

SVAKT: Erna Solbergs Høyre har ikke hatt en dårligere meningsmåling hos Respons Analyse siden september 2009. Foto: Frode Hansen

Erna Solberg får ingen drahjelp fra regjeringspartnerne sine. Venstre går frem litt fra forrige måling, mens KrF går tilbake. Venstre lander på 3,3 prosent og KrF på 3,5 prosent.

Begge partiene havner under sperregrensen på fire prosent.

– Vi går litt ned på denne målingen, men ser fortsatt at sperregrensen på fire prosent er innenfor rekkevidde. Dette viser at alle som mener at KrF er en viktig stemme i norsk politikk må stemme på KrF. Da er jeg sikker på at vi klarer et godt valg i 2021, sier nestleder Ingelin Noresjø i KrF.

– Vi skulle gjerne gått mer frem enn dette, men er glad for en positiv trend og at målingene i februar og mars er høyere enn i januar, sier sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Solveig Schytz i Venstre.

Historisk svakt

Hele regjeringen Solberg ligger ifølge denne målingen an til å få bare 37 stortingsrepresentanter, dersom det var valg i morgen.

Dette er færre representanter enn begge Kjell Magne Bondeviks (KrF) mindretallsregjeringer hadde bak seg på 2000-tallet.

– Vi er selvsagt ikke fornøyd med 17,9 prosent. Snittet den siste tiden har vært bedre og Høyre har mange velgere på gjerdet. Den siste tiden har det har vært mye oppmerksomhet om andre forhold enn de politiske løsningene. Det som teller er valg, og der vet vi at en blå regjering krever et sterkt Høyre, sier nestleder Jan Tore Sanner i Høyre til VG.

Ministerbråk

Daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse peker delvis på bråket rundt fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) for å forklare nedgangen den siste måneden for Høyre.

Partiet går tilbake hele to prosentpoeng fra februar til mars.

– Tilbakegangen fortsetter for Høyre. Store velgeroverganger til Senterpartiet og Frp, pluss at mange velgere har «satt seg på gjerdet» forklarer nedgangen. Av 730.000 velgere i 2017 sier over 60.000 at man vil stemme Senterpartiet nå, like mange vil stemme Frp, og over 140.000 tidligere Høyre-velgere er usikre på hva man skal stemme nå, sier han til VG.

– Siste ukers støy rundt fiskeriministeren er nok en viktig årsak til tilbakegangen for Høyre fra februar til mars.

Bondeviks regjeringer Bondeviks første regjering satt fra 1997 til 2000 og hadde 42 stortingsrepresentanter, mens Bondeviks andre regjering fra 2001 til 2005 hadde 62 representanter bak seg i Stortinget. Vis mer

Frp: – Vi må levere

Siv Jensen (Frp) tar Vedums kritikk av Frp med ro. Hun mener at Frp nå må levere på konkrete politiske saker for å få mer støtte blant velgerne.

– De, er ingen overraskelse å se en naturlig korreksjon på meningsmåling nå. Likevel har vi god tid og det er lenge igjen til valget i 2021. Etter at vi gikk ut av regjering, beveger vi oss nå fra forventningsfasen til leveransefasen, sier Siv Jensen til VG.

UT: Siv Jensen (Frp) trakk Fremskrittspartiet ut av regjering i slutten av januar. Foto: Helge Mikalsen

– Vi skal altså jobbe langsiktig med å få satt Frps politikk på dagsorden. Mens vi satt i regjering så fikk vi til mye bra, men det var likevel veldig mange grå kompromisser hvor våre velgere ikke kjente igjen Frp-politikken. Nå er det vår egen politikk som er toneangivende for hva vi gjør, og det er det vi må levere på fremover. Senest i dag leverte vi et offensivt forslag for å komme i forkant av en ny mulig migrasjonskrise i Europa, sier hun.

Dette viser målingen:

Høyre gjør sin dårligste måling hos Respons Analyse siden september 2009 . Erna Solberg og Høyres oppslutning går tilbake med to prosentpoeng til 17,9 prosent.

Senterpartiet øker med 2,8 prosentpoengs fra forrige måling i februar. Partiet lander på 16,7 prosent, rett bak Høyre .

Venstre og KrF ender begge opp under sperregrensen . Foreløpig ser det ikke ut til at partiene har fått stor uttelling etter å ha fått Sveinung Rotevatn (V), Abid Raja (V) og Knut Arild Hareide (KrF) inn i regjering.

Fremskrittspartiet tjener foreløpig ikke på Erna Solbergs siste regjeringsproblemer. Partiet går tilbake med 0,7 prosentpoeng.

SV og Rødt går begge noe frem fra forrige måling mens MDG går tilbake.

Publisert: 03.03.20 kl. 21:55

