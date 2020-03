Erna Solberg: – Vi er villig til å gjøre alt som trengs

Statsminister Erna Solberg prøver å betrygge nordmenn om at regjeringen er villig til å strekke seg langt for å redde norsk økonomi.

– Vi er villig til å gjøre alt som trengs og i samarbeid med Stortinget bruke de pengene som er nødvendig for å sikre folks jobber og trygge norske bedrifter - store som små, sier statsminister Erna Solberg under en tale til folket onsdag kveld.

– Det sier alt om alvoret

Hun sier at hun ser at tiltakene får store konsekvenser for norsk økonomi.

Hun kommenterte også at regjeringen har bedt om utvidet makt til å sette til siden lover og regler for å håndtere corona-krisen.

– Det sier alt om alvoret. Fullmakten gjør at vi kan iverksette beslutninger raskere. Sier Stortinget ja, vil regjeringen bruke fullmakten med klokskap, sier Solberg.

– Det vil blir verre for det blir bedre, fortsetter hun og legger til at vi alle har en jobb å gjøre.

Lovforslaget ble lagt frem i et ekstraordinært statsråd onsdag ettermiddag og vil etter alt å dømme bli vedtatt i Stortinget torsdag.

TALTE TIL FOLKET: Statsminister Erna Solberg holdt en tale til nasjonen onsdag kveld. Foto: Arvid Samland, Statsministerens Kontor

Roste dugnadsånden

Solberg brukte den samme talen til å berolige folk med at corona-viruset etter alt å dømme ikke er farlig for de fleste som er barn, unge og friske.

– Men det er farlig for eldre og for de som har andre sykdommer. Og det er farlig hvis for mange blir syke på samme tid. Da klarer ikke helsevesenet vårt og hjelpe alle, sier hun.

Statsministeren berømmet videre den sterke dugnadsånden som hun er vitne til. Hun nevnte blant annet sykepleier Jannike Arnesens innlegg i VG mandag.

– Staten får full disposisjonsrett over min kropp og kompetanse. Fortell meg hvor jeg skal møte opp, så kommer jeg, skrev hun.

– Det er vanskelig å komme nærmere ekte helter enn dette, sier Erna Solberg.

