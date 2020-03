SVINDLET: En kvinne i Tromsø oppgir å ha lånt 2,8 millioner kroner fra forskjellige banker og privatpersoner i forbindelse med svindelen. Foto: Terje Mortensen

Troms politidistrikt deler detaljer fra svindelavsløring i politiets systemer

Etter at VG, sammen med internasjonale medier, publiserte avsløringen om svindelfabrikken har Troms politidistrikt besluttet å dele disse opplysningene, i forbindelse med Tromsø-kvinnens sak.

Nå nettopp

Søndag skrev VG, Dagens Nyheter og aviser verden over om hvordan selskapet Milton Group i den ukrainske hovedstaden Kiev har svindlet nordmenn og mennesker verden over for millioner av kroner.

VG har møtt fem av de norske ofrene, deriblant en kvinne i 30-årene fra Tromsø.

20. august 2019 anmeldte kvinnen svindlerne for grovt bedrageri. Hun ble avhørt av politiet samme dag. Tre dager senere fikk hun brev om at saken var henlagt:

«De underrettes om at forholdet er henlagt fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold».

Troms politidistrikt opplyser nå at de vil dele informasjonen fra avsløringen i politiets systemer.

– På bakgrunn av de nye opplysningene som har fremkommet gjør vi informasjonen kjent i politiet systemer, og dermed blir de tilgjengelig for nasjonale enheter, sier politiadvokat Christin Vibeke Pedersen i Troms politidistrikt.

De vil likevel ikke etterforske saken til kvinnen, og den har fremdeles status som henlagt.

– Hvorfor det?

– Det er vår vurdering at det er svært usannsynlig at det straffbare forhold kan oppklares da kriminaliteten begås av utenlandske aktører. En etterforskning herfra vil være svært ressurskrevende og ha liten mulighet for å føre frem. Saken er også diskutert med Økokrim, sier politiadvokaten.

– Hvorfor etterforsket dere aldri saken?

– Som nevnt vil en etterforskning etter vår vurdering ikke føre frem, som også har sammenheng med de ressurser vil har til rådighet.

Økokrim ønsker ikke å kommentere saken, og viser tilbake til Troms politidistrikt.

I en e-post til VG skriver kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos at de ikke kan se at seksjon for Europol og Interpol har vært involvert i sakskomplekset VG presenterer.

Han sier videre at seksjon for datakrimetterforskning ved NC3 verken har hatt egne saker, eller bistått noe politidistrikt i saker som gjelder investeringsbedrageri.

NC3 er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom.

Publisert: 09.03.20 kl. 10:55

Fra andre aviser