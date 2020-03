FINANSMINISTER-PREIK: Katrine og Mads Wanvik sier deler ansvaret for familiens økonomi, men at de ikke har felles konto. – Gud forby, sier Mads. Finansminister Jan Tore Sanner (t.h.) er fornøyd. Foto: Mattis Sandblad

Finansministerens 8. mars-råd til landets kvinner: – Bli familiens finansminister

Mads og Katrine Wanvik peker på hverandre når vi spør hvem som er familiens finansminister. – I dag er det for få kvinner som har den rollen, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Nå nettopp

Landets nye finansminister ber landets kvinner bli familiens finansminister.

– Ja, jeg synes det er en grei oppfordring, fordi det er for mange menn som har den rollen i dag. Det må selvsagt være opp til hver enkelt familie, men jeg mener det er viktig at begge i et forhold deler på rollen som finansminister: Kvinner og menn bør dele på å være familiens finansminister. I dag er det oftest mannen som har den rollen, sier Sanner.

Han ber både norske menn og kvinner bidra til likestilling – i hjemmet.

– Dessverre er det fortsatt slik at det oftest er mennene som signerer og styrer de tunge økonomiske forholdene i en familie. Det bør både mannen og kvinnen i parforholdet gjøre noe med, sier Sanner.

Lån er mennenes ansvar

Bank- og forsikringsselskapenes forening, Finans Norge, presenterer i dag tall fra tre ulike pengerelaterte hverdagsområder. Og de har sett på hvem som på vegne av norske par, fikser avtalene:

Boliglån:

I parforhold er mannen hovedlåntaker i 71 prosent av tilfellene. Kvinnene kun 29 prosent.

Privat pensjonssparing:

Der er likestillingen mye bedre: Kvinner står for 44 prosent av kontraktene om individuell pensjonssparing (IPS).

Skadeforsikring:

Kvinner representerer 41 prosent av kundene og 32 prosent av premievolumet i individuelle forsikringer.

– Tallene bekrefter at menn ofte tar hovedansvar for økonomien, spesielt når det gjelder ansvar for familiens hovedlån, huslånet. Det er viktig å dele på dette ansvaret. Det å ha felles ansvar og innsikt gir selvstendighet og trygghet, sier Sanner.

– Du tenker på den dagen forholdet ryker?

– Ja, det dreier seg både om hverdagen i parforholdet, hvor økonomisk likestilling er viktig. Men selvfølgelig også dersom forholdet brister. Da er det viktig at begge har innsikt i økonomien og er økonomisk likestilt.

– Gud forby

Vi går med finansministeren på Karl Johan, hvor et ektepar kommer ruslende over Egertorget i vårsolen.

Ekteparet Wanvik ler og peker på hverandre når vi spør hvem som er familiens finansminister.

– Det er han, sier hun:

– Han er finansministeren og jeg økonomisjefen.

– Å nei, du, det er du som styrer økonomien, sier han.

Hun erkjenner at det noe er delvis sant, fordi hun jobber med økonomi.

– Jeg jobber i skatteetaten, det er derfor han sier det: Jeg har litt peiling. Vi fordeler likt på ligningen, fradrag og fordeler.

– Har dere felles konto og økonomi?

– Nei, gud forby, sier han bestyrtet, men lattermild. Vi deler på regningene, men må ha hver vår konto.

TREFF I SOLA: Finansminister Jan Tore Sanner møtte ekteparet Katrine og Mads Wanvik da de tuslet langs Karl Johan med barna Edward (4) og Maria (nesten 3). Foto: Mattis Sandblad

Finans Norge-sjef Idar Kreutzer sier de har laget en dokument som er sendt til landets banker, pensjons- og forsikringsselskaper – for å bidra til et mer likestilt økonomisk liv i norske hjem.

– Det er først og fremst den enkelte families ansvar å sørge for at begge parter er godt kjent med familiens økonomiske disposisjoner, forpliktelser og risiko, men for å motivere våre medlemmer til å bidra til bedre økonomisk likestilling i husholdningene, har vi utarbeidet en bransjeanbefaling for hva våre medlemmer kan gjøre, sier han.

Anbefalingene kan du lese her:

Fem punkters råd Anbefalingene: Sikre at produkter og tjenester ikke innebærer bevisst eller ubevisst diskriminering

Være bevisst på at produkter og tjenester ikke innebærer eller leder til diskriminering. Hvis diskriminering forekommer, skal vi rette det opp med aktive tiltak. Bevisstgjøre kundene

Ha aktiv dialog med kundene om hvem som skal stå som hovedlåntaker og hovedforsikret. Bidra til at kundene gjør et aktivt og bevisst valg. Felles eie – samme informasjon

Bidra til at begge i et parforhold får tilgang til samme informasjon om låneforhold og forsikringsforhold der hvor det er viktig at begge parter er informert. Søke å tilby løsninger som gjør at begge får samme informasjon om lån og forsikring på felles eiendeler. Rutiner, standardavtaler, og kommunikasjon

Vurdere om det er rutiner, standardavtaler, eller kommunikasjon som brukes av gammel vane, som bidrar til å sementere uønskede forskjeller. Gjøre endringer i så stor utstrekning som mulig. Være bevisst hvordan språk, bruk av bilder og case i virksomheten kommunikasjon kan bidra til uønskede forskjeller. Bidra til økt kunnskap om sparing og investeringer hos begge kjønn – og bidra til økt kunnskap om sparing, pensjon og investeringer hos alle. Vis mer

Kreutzer sier det er overraskende at hovedlåntaker i syv av ti tilfeller er menn.

– Bolig er den aller største investeringen, og boliglånet den aller største gjeldsposten til de aller fleste familier. Vi burde sett mye større likestilling her. Samtidig er det veldig positivt at mange kvinner sparer ekstra til egen pensjon.

– Jeg er synes det er positivt at Finans Norge har laget slike anbefalinger til sine medlemmer. Det kan bidra til bedre økonomisk likestilling i hjemmet, sier finansministeren.

– Hvordan står det til hjemme hos deg?

– Vi har finansministerposten på omgang; vi deler på det. Vi har selvstendig økonomi og noe felles, sier finansministeren.

– En skulle tro at du er likestillingsminister, ikke finansminister?

– Etter så mange år med kvinnelig finansminister i Norge, så har jeg nå bidratt med noe likestilling også der. Som kunnskapsminister hadde jeg ansvar for de nye læreplanene for skolen som kommer til høsten. Der vil personlig økonomi få en tydeligere plass. Det betyr at både jenter og gutter vil få god kompetanse til å bli familiens finansminister.

Publisert: 08.03.20 kl. 04:37

Fra andre aviser