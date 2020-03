Smittevernoverlege: – Vi har ikke god oversikt over smittede

I går ble det bestemt at ikke alle lenger skal testes for coronaviruset. Det mener forsker ved UiO betyr at vi ikke lenger vil ha like god oversikt.

I går bestemte myndighetene at personer som sitter i hjemmekarantene ikke lenger skal testes for corona.

Bare visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveisinfeksjoner skal nå testes for corona. Det meldte Folkehelseinstituttet i går.

FHI kommer med sin tilstandsrapport om antall smittede i løpet av dagen.

– En prioritering som er nødvendig

Forsker ved UiO, Gunnveig Grødeland, sier til VG at det er viktig å teste relevante personer.

– Konsekvensen er at vi da ikke får like god oversikt over smittesituasjonen som man kunne ønske. Likevel er det en prioritering som er nødvendig.

- Det er vel først og fremst et spørsmål om ressursbruk og tilgang på utstyr.

– Hvilke konsekvenser får det at vi mister oversikten?

– Det er vanskelig å si. Nå har Norge tatt grep som sterkt begrenser spredning i utgangspunktet, så den faktiske smittekonsekvensen vil sannsynligvis ikke bli store, sier hun.

– Vi har ikke god oversikt

Smittevernoverlege i Oslo, Tore W Steen, sier VG at det alltid vil være en del smittede de ikke vet noe om.

– Vi har ikke en god oversikt over antall smittede, og har heller ikke hatt en fullstendig oversikt. Det er alltid en del smittede vi ikke vet noe om, sier han til VG.

Han mener det er en riktig at det nå innføres begrensninger på hvilke pasienter som skal testes.

– Samtidig vil vi fange opp færre med lette symptomer - det er en avveining.

– Prioriteringer

FH skrev at en test for coronavirus ikke vil gjøre noe utslag for oppfølgingen gitt at man uansett skal overholde karantenen. De som er i hjemmekarantene skal heller ikke kontakte helsevesenet - med mindre de har behov for helsehjelp.

– Vi forstår at alle ønsker visshet om de er smittet eller ikke, men vi er i en situasjon hvor det må gjøres prioriteringer for å beskytte de mest sårbare i samfunnet og de som behandler dem, sa avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i går.

Publisert: 13.03.20 kl. 11:45

