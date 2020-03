OVERRASKET: Martine Kristoffersen (20) (t.v.) og Jenny Svenning (19) ble ikke møtt av helsepersonell på Gardermoen da de torsdag kveld kom hjem fra Italia. Foto: Privat

Ikke helsepersonell ved ankomst Oslo torsdag: – Vi er måpende

Ni timer etter Erna Solbergs pressekonferanse suste Jenny (19) og Martine (20) gjennom Gardermoen uten å se snurten av helsepersonell.

Nå nettopp

Jentene kom fra Italia via Paris. Informasjon om coronavirus på engelsk og norsk på en stor skjerm før taxfree var det eneste som minnet om krisen.

– Jeg sa til Martine at nå blir vi sikkert stoppa, men det var bare å gå ut til mamma og pappa, forteller Jenny Svenning (19) fra Lørenskog øst for Oslo.

les også Dette er tiltakene til Erna Solberg: – Vi står i en vanskelig tid

Tore Svenning var forberedt på at det ville ta lang tid før de kom gjennom tollen.

– Vi er måpende, sier faren til Jenny.

Ikke fikk foreldrene svar på noen av informasjonstelefonene. Og på Gardermoen var det hverken helsearbeidere eller informasjonsstands å se.

Jentene, som er lærlinger, kom hjem etter to måneder på italienske Sardinia med Erasmus pluss-programmet. Der var det annerledes.

– På Alghero var det innreiseforbud – og i byen var det portforbud, sier Jenny.

HJEMME: Jenny og faren Tore Svenning (60) -. NAV-konsulent som jobber hjemmefra i 14 dager. Foto: Privat

Nye reiseregler

Regjeringen innførte nye reiserestriksjoner torsdag, med tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar:

Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke.

– Alle som kommer utenfra og som ikke har opphold i Norge, vil vi forsøke å returnere, hvis de ikke har symptomer. Hvis de har symptomer, vil vi sette dem i karantene, opplyste helseminister Bent Høie (H) torsdag.

Symptomer kan være forkjølelse, feber og tungpustethet.

INFO: Store skjermer før taxfree informerer passasjerer fra utlandet om faren for coronasmitte. Foto: Privat

– Det tar litt tid før alt blir operativt, svarer kommunikasjonssjef Siri Wolland i Ullensaker kommune, når hun blir foreholdt Jenny og Martines opplevelse.

Forsterket innsats

Kommuneoverlege i Ullensaker opplyser fredag at kommunen har forsterket med ekstra helsepersonell ved flyplassen, som yter helsehjelp til reisende.

– Utenlandske personer som er syke, blir satt i isolasjon ved LHL-sykehuset og testet der. Friske reisende som ikke kan returnere samme dag, blir losjert inn på hotell til neste dag, opplyser kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad.

Wolland sier at passasjerer som ankommer Gardermoen utenfra Norden, ikke skal oppsøkes med informasjon eller fylle ut registreringsskjema.

les også Raymond Johansen: – Blir de som lander fra områder med corona testet?

Helsedirektoratets regler praktiseres annerledes på Torp.

Torp ved Sandefjord er Norges tredje største utenriksflyplass, etter Oslo og Bergen. Syv fly kom fra utlandet i løpet av en time fredag morgen.

Leger entret flyene

To leger og to sykepleiere entret flyene ved ankomst og ga ut informasjonsskriv og registreringsskjema for helseopplysninger.

les også Passasjerer tok offentlig transport hjem etter Italia-fly

– Vi orienterte også om de strenge karantenebestemmelsene og fortalte at det var mulig å returnere, sier kommuneoverlege i Sandefjord Ole Henrik Augestad.

Helsepersonell sjekker hver egenerklæring, med henblikk på å sortere ut passasjerer som angir forkjølelsessymptomer eller er preget av sykdom.

– Egenerklæringen er basert på tillit. Stort sett er folk ærlige, men alle er ikke det, og det er et problem, sier kommuneoverlegen.

les også Nytt Italia-fly til Torp: – Det vil bli mottatt som om det er smittsom sykdom om bord

6–7 hadde symptomer

Har noen symptomer på smitte, vurderer helsepersonell om de skal legges inn på sykehus eller settes i isolasjon hjemme eller på hotell i nærheten.

– Vi vil godta at en smittet kjører hjem i egen bil eller møtes av noen i samme husstand. Vi har også transport i minibusser med sjåfør kledd i verneklær.

Augestad sier at ingen foreløpig er internert på hotell i Sandefjord.

Han opplyser at 6–7 passasjerer som ankom fredag morgen, hadde symptomer.

– Alle hadde en forsvarlig plan for hjemmeisolering, sier kommuneoverlegen.

En Ryanair-maskin som kom fra Italia til Torp onsdag, ble møtt av helsepersonell. Mange italienske passasjerer returnerte til hjemlandet. Foto: Helge Mikalsen

– Blir litt enkelt

Kommuneoverlegen sier at friske som bare skal i karantene, får streng beskjed om hvordan de skal oppføre seg på hjemreise og i karantene.

Hvor mange flyreisende som valgte å returnere, vet han ikke.

– Men da vi var veldig tydelige på at de ikke ville kunne reise rundt, være sosiale eller jobbe, ga flere uttrykk for at det ikke var det de hadde tenkt, sier Augestad.

Han mener tiltakene på Torp er et godt forsøk på å redusere smittespredning.

– Men det blir litt enkelt, om vi tenker innreisekontroll. Vil folk absolutt inn i Norge, kan de ta tog, buss eller bil, påpeker kommuneoverlegen i Sandefjord.

– Enormt krevende

Tromsø lufthavn tar imot 3000 passasjerer daglig. Kommuneoverlegen har prioritert innsatsen når internasjonale flighter lander i ishavsbyen.

Fremgangsmåten er den samme som i Sandefjord.

– Det har fungert siden i går, men vi burde kommet i posisjon til å informere samtlige reisende, sier kommuneoverlege i Tromsø Kathrine Kristoffersen.

Hun tenker på fly fra Norden og fartøy med turister om bord. Formannskapet i Tromsø har vedtatt at cruiseskip-passasjerer ikke får gå i land.

– Det er enormt krevende å nå ut til alle tilreisende. Vi klarer ikke å dekke behovet nå, men jobber kontinuerlig for å finne løsninger, sier Kristoffersen.

Publisert: 13.03.20 kl. 23:05

Les også

Mer om Coronaviruset Fly Gardermoen Sandefjord Tromsø

Fra andre aviser