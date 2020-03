VED TOLLEN: Her, rett før du går på rød eller grønn sone i tollen på Gardermoen, er skranken hvor du bør registrere deg hvis du har vært i regioner med utbredt coronasmitte. Foto: AVINOR

Nye rutiner ved ankomst på Gardermoen

Fra og med onsdag er det nye rutiner på Oslo Lufthavn Gardermoen: Alle som har vært i utlandet får et infoskriv i hånden og bes om å registrere seg hvis de har vært i risikoområder for coronasmitte.

– I dag har vi, i samråd med helsemyndighetene, besluttet å utvide omfanget av passasjerer som får informasjonsskriv til å gjelde alle ankommende utlandspassasjerer. Dette er basert på råd fra helsemyndighetene, skriver Joachim Westher Andersen, kommunikasjonssjef i Avinor, i en e-post.

Siden søndag har passasjerer fra Roma, Lyon, Geneve, Zurich, München og Nice blitt møtt av Avinor-personell ved gaten hvor de har fått informasjon og mulighet for å fylle ut registreringsskjema. Fly fra andre destinasjoner har ikke vært omfattet og man har derfor ikke fanget opp de som kom fra risikoområder via mellomlandinger. Nå er det helt andre prosedyrer.

– Enkelt forklart: Ved enveisslusene ved ankomst, før du eventuelt går inn på tax-freebutikken, står det personell fra flyplassen og deler ut et infoark og et registreringsskjema (begge på norsk og engelsk). De som har vært i utsatte områder bes henvende seg i skranke ved bagasjebånd 5. Den ligger ved siden av tollslusen og er lett å få øye på. Der kan man også henvende seg dersom man har symptomer. Da vil flyplasspersonellet ta passasjeren med til et sykerom eller til egnet område på flyplassen, og helsepersonell blir kontaktet, skriver Andersen.

Folkehelseinstituttet har definert Hubei-provinsen i Kina, Iran, Sør-Korea, Italia og Tirol i Østerrike som områder med utbredt spredning av covid-19.

Selma Veliz Pedersen (20), som har avbrutt språkstudier i den italienske hovedstaden, kom tirsdag til Oslo fra Roma via København.

– Vi var veldig spente på hva vi skulle bli møtt med på Gardermoen etter at UD har frarådet folk å dra til Italia. Men her kunne man bare spasere rett ut. Vi ble ikke møtt av noen ved gaten, sier Pedersen som opplevde tre kansellerte flighter før hun til slutt kom seg ut av Italia med et SAS-fly.

I KARANTENE: Selma Veliz Pedersen avbrøt italiensk-studier i Roma og kom hjem til Norge tirsdag. Nå følger hun myndighetenes råd om å holde seg hjemme i 14 dager. Foto: Ingrid Eriksen

Pedersen så riktignok en mann som sto med noen papirerer ved bagasjebånd fem, men mener det var langt fra opplagt at man måtte registrere seg her. Hun hadde forventet å bli møtt av helsepersonell ved gaten enten i København eller i Oslo.

– Det virker som om Norge ikke har tatt dette på alvor, sier Pedersen som nå følger helsemyndighetenes råd om å holde seg i hjemmekarantene i 14 dager.

Når VG ringer litt senere og hun får høre om de nye rutinene som ble innført onsdag, utbryter hun:

– Dette virker kjempebra.

Lars Meyer-Myklestad, kommuneoverlege i Ullensaker som huser Oslo Lufthavn Gardermoen, sier det har vært en svakhet at man ikke har fanget opp alle som kommer fra risikoområder via mellomlandinger.

Selv om du ikke har symptomer må du fylle ut et skjema før du får lov til å reise rett hjem fra flyplassen. Har du vært i regioner med utbredt coronasmitte, må være hjemme i 14 dager i karantene, fra tidspunktet du forlot utbruddsområdet.

Dette gjelder passasjerer på alle norske flyplasser.

– Er passasjerene pålagt å fylle ut dette skjemaet?

– Det er selvfølgelig frivillig, men det er et ledd i den nasjonale dugnaden for å forsøke å spore smittekildene, sier Meyer-Myklestad.

