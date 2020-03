Regjeringen går inn med minst 100 milliarder i coronakrisepakke til næringslivet

Statsminister Erna Solberg (H) sier at regjeringen åpner to nye statlige garantiordninger for bedriftene, for å sikre minst 100 milliarder kroner i likviditet til norsk næringsliv.

Et av regjeringens nye krisetiltak søndag kveld, skal sikre likviditet til norske bedrifter slik at de ikke går tom for penger.

– Jeg har lyst til å understreke at norsk økonomi står i en svært krevende situasjon. Vi er villig til å gjøre det som trengs, bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk næringsliv, sier statsministeren.







Solberg sier at regjeringen oppretter to garanti – og låneordninger på til sammen minst 100 milliarder kroner.

– Det gjør vi for å trygge norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, sier Solberg.

Statsministeren sier at likviditet er det viktigste staten kan bidra med for næringslivet. Regjeringen la frem den første krisepakken for to fredag denne uken.

– Også fremover blir vi nødt til å ha flere og bredere tiltak, sier Solberg.

Vil gjenopprette statens obligasjonsfond

Statsministeren sier at regjeringen har tett dialog med de andre partiene på Stortinget.

– Vi er i en krise og ikke alt kommer til å være perfekt fra første stund. Hvis vi alle strekker oss litt kan vi finne gode og praktiske løsninger innenfor de smitteverntiltakene vi er nødt til å ha, sier Solberg.

Finansminister Jan Tore Sanner forklarer at ordningene vil bli lagt frem for Stortinget så snart som mulig.

– Vi skal sette inn tiltak som hjelper levedyktige bedrifter til å holde seg flytende til vi er tilbake til en normalt hverdag, sier Sanner.

Det ene tiltaket er en statlig lånegaranti for banklån, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter. Ordningen skal i første omgang ha en ramme på 50 milliarder kroner.

– Med en slik garanti vil kriserammede bedrifter lettere kunne skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den tøffe tiden.

Ordningen vil gjelde for nye lån til bedrifter som bankene vurderer å være lønnsomme på sikt, sier Sanner.

Den andre ordningen er rettet mot de største bedriftene og forslaget fra regjeringen er å gjenopprette statens obligasjonsfond. Også denne ordningen vil ha en ramme på 50 milliarder kroner som kan investeres i obligasjonslån utstedt av norske bedrifter. Obligasjonsfondet skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Selvstendig næringsdrivende

– Tiltaket vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i obligasjonsmarkedet, slik at bedriftene fortsatt får lån. Og sammen med andre tiltak som regjeringen foreslår, vil dette bidra til å bygge tillit i kapitalmarkedet og sikre norsk næringsliv finansiering, sier finansministeren.

Statens obligasjonsfond ble etablert i mars 2009 som et virkemiddel under finanskrisen. Fondet ble avviklet 30. juni 2014.

Jan Tore Sanner svarer slik på spørsmål om corona-situasjonen kan gi selvstendig næringsdrivende rett til sykepenger:

– Vi er svært opptatt av situasjonen for selvstendig næringsdrivende. Dette er et av spørsmålene som diskuteres i Stortinget, i forhandlingene som er mellom partiene. Vi har spilt inn konkrete løsninger til de forhandlingene, om hvordan vi kan hjelpe også de selvstendig næringsdrivende i denne vanskelige situasjonen.

– Det vil være galt av meg å gå inn på konkrete løsninger, nettopp fordi det foregår forhandlinger i Stortinget. Det er viktig at vi viser respekt for de samtalene som foregår mellom partiene, men vi er også fra Regjeringens side på i disse forhandlingene, og vi har spilt inn måter som dette kan håndteres på. Statsministeren har understreket at de løsningene vi får på plass, også må være mulig å gjennomføre. De statlige etatene rammes jo nå av coronasituasjonen – NAV, Skatteetaten og andre, og vi må sørge for at løsningene også er mulige å gjennomføre. Men vi har stor oppmerksomhet på situasjonen for de selvstendige, og vi er klar over at dette er en krevende situasjon for veldig mange.

