Regjeringen går inn med 100 milliarder til næringslivet

Statsminister Erna Solberg (H) sier at regjeringen åpner to nye statlige garantiordninger for bedriftene, for å sikre minst 100 milliarder kroner i likviditet til norsk næringsliv.

Oppdatert nå nettopp

Et av regjeringens nye krisetiltak søndag kveld, skal sikre likviditet til norske bedrifter slik at de ikke går tom for penger. Ifølge VGs opplysninger skal en statlig garantiordning nå sikre penger til norske bedrifter.

– Jeg har lyst til å understreke at norsk økonomi står i en svært krevende situasjon. Vi er villig til å gjøre det som trengs, bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk næringsliv, sier statsministeren.







Solberg sier at regjeringen oppretter to garanti – og låneordninger på til sammen minst 100 milliarder kroner.

– Det gjør vi for å trygge norsk næringsliv og norske arbeidsplasser, sier Solberg.

Statsministeren sier at likviditet er det viktigste staten kan bidra med for næringslivet.

– Også fremover blir vi nødt til å ha flere og bredere tiltak, sier Solberg.

Statsministeren sier at regjeringen har tett dialog med de andre partiene på Stortinget.

Saken oppdateres

Publisert: 15.03.20 kl. 18:59 Oppdatert: 15.03.20 kl. 19:11

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser