UENIGHET OM FORSVARSPLAN: Regjeringen bruke fire år på utrede Marinens nye fartøystruktur og hvordan den havarerte fregatten «KNM Helge Ingstad» (bildet) skal erstattes. Opposisjonen vil ha en mye raskere avklaring. Foto: Marit Hommedal

Spillet om Forsvarets langtidsplan: Frykter at Russland og Kina tjener på uenighet

Høyre vil gjøre et nytt forsøk på å få forhandlinger om Forsvarets langtidsplan i med opposisjonen i Stortinget. Hårek Elvenes (H) advarer om at Russland og Kina kan tjene på en langvarig og hard politisk kamp om Forsvarets fremtid.

Opposisjonen i Stortinget samarbeider i øyeblikket tett, og det får mindretallsregjeringen til Erna Solberg (H) merke nesten daglig:

Tirsdag gikk Ap, SV, Sp og Frp sammen og dannet flertall for å sende langtidsplanen for Forsvaret tilbake til regjeringen. Begrunnelsen var sterk misnøye med innholdet.

Fire år/åtte år

Opposisjonen vil ha en konkret fireårs forsvarsplan, mens regjeringens plan strekker seg over åtte år. Etter opposisjonens syn skjer lite eller ingenting de første fire årene.

Formelt er det Stortinget som må vedta å sende planen tilbake til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sammen med partienes merknader.

HÅPER PÅ FORHANDLINGER: Hårek Elvenes (H) håper at ett eller flere partier på Stortinget likevel vil forhandle om Forsvarets langtidsplan i vår. Foto: Lise Åserud

Men Hårek Elvenes, Høyres forsvarspolitiske talsmann, sier nå til VG at regjeringspartiene er villig til å strekke seg langt for å unngå at planen blir sendt i retur:

Viser til Kina og Russland

– Dersom planen går tilbake til regjeringen, vil den bli kraftig forsinket. Det landet trenger minst av alt, er uforutsigbarhet i forsvarspolitikken, sier Elvenes.

Hans andre bekymring er at land som Russland og Kina kan få en gevinst ut av sterk uenighet i Norge om forsvars- og sikkerhetspolitikken:

– Det er tid for å stå sammen. Russland og Kina har et langsiktig mål om å undergrave fundamentet for Europas demokratier. Sammensatte virkemidler brukes til å destabilisere og skape splid i befolkningen, og undergrave tilliten til myndighetene. Det gjelder også mot Norge, sier Elvenes.

Svakhetene

– Vi er enige i regjeringens sikkerhetspolitiske analyse. Det er en operative delen som er planens store svakhet, sier Anniken Huitfeldt (Ap), saksordfører og leder i Stortingets utenriks og forsvarskomité.

Opposisjonen har oppsummert sin kritikk mot Forsvarets langtidsplan i åtte punkter. På topp står kravet om at planens operative del skal være over fire og ikke åtte år.

– Vi har en konkret liste over hvilke forbedringer Stortinget ønsker. Noe av det må regjeringen utrede for å sikre at vedtakene kan gjennomføres. Får Stortinget en ny plan i oktober, kan den behandles før jul, sier Huitfeldt.

Listen

** De fire partiene vil ha en konkret plan med oversikt over tiltak, investeringer og beslutninger som skal gjennomføres i planperioden.

** Regjeringen må avklare fremtidig fartøystruktur for Sjøforsvaret, som hvordan erstatte den havarerte fregatten «Helge Ingstad».

** Planen må vise hvordan opptrappingen i ansatte og vernepliktige skal gjennomføres.

** Opposisjonen vil også ha en konkret liste over hva som gjenstår fra den forrige langtidsplanen.

Bør vente på svar

– Jeg har forståelse for at de ønsker å få konkrete svar på enkelte deler av planen. Listen fra opposisjonen er konkrete spørsmål som forsvarsministeren sikkert kan svare Stortinget raskt på. Jeg håper at de fire partiene tar seg tid til å vente på svar før de rusher videre. Da vil det kanskje være grunnlag for forhandlinger, legger sier Hårek Elvenes.

Han legger ikke skjul på hvilke partier som må ta hovedansvar:

– Bred politisk enighet i forsvarspolitikken er en tradisjon i Norge. Dette må ikke settes over styr i en tid når vi trenger det som mest. Her har Høyre og Arbeiderpartiet er særskilt ansvar. Ansvarlig forsvarspolitikk er ikke forenlig med populisme og politisk spill, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann.

