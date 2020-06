UTSATT BRYLLUP: Ida Marie Rygg (23) Luke DeBoer (23) reagerer på at regelverket er ulikt for EØS-borgere og norske statsborgere. Foto: Privat

Får ikke flytte til Norge – mener regelverket er urettferdig

I juni skulle Ida Marie Rygg (23) gifte seg med sin amerikanske forlovede Luke DeBoer (23). Nå er bryllupet utsatt på ubestemt tid.

På grunn av innreiseforbudet i Norge etter utbruddet av corona-pandemien, har det blitt en utfordring å få treffe familie og kjære i utlandet. Like før Ida Marie Rygg skulle få sin amerikanske forlovede Luke DeBoer til Norge, stengte grensene.

– Planen var at han skulle flytte til Norge, og at vi skulle bosette oss i Bergen, sier Rygg.

Dersom hun hadde vært EØS-borger, hadde forloveden kunne kommet til Norge, siden paret har planlagt å gifte seg og å bosette seg her. Men reglene er ikke like for EØS-borgere som for norske statsborgere.

– Det oppleves fryktelig urettferdig, og det er jo helt ulogisk. Det er uforståelig at en svensk statsborger i Norge kan få sin ektefelle eller forlovede til Norge, men ikke norske statsborgere.

Må ha statsborgerskap før innreise

– EØS-borgere kan kun få besøk av sine nære familiemedlemmer som er EØS-borgere (ektefelle, samboer, mindreårige barn), men kan også få inn øvrige familiemedlemmer fra tredjeland, dersom de skal bosette seg her, skriver Camilla Torgersen, områdeleder for EØS og utvisningssaker i UDI i en e-post til VG.

Med tredjeland menes land utenfor EU/EØS. Forlovede til EØS-borgere må i tillegg ha en plan om å gifte seg for å kunne komme til Norge.

Norske statsborgere blir ikke regnet som EU/EØS-borgere. Når UDI bruker begrepet «EU/EØS-borger», mener de en statsborger av et av EU-landene, Island, Liechtenstein eller Sveits. Borgere fra Storbritannia blir regnet som EU/EØS-borgere ut året.

I tilfeller hvor personen i Norge er norsk statsborger, må ektefellen eller forloveden ha oppholdstillatelse før innreise dersom man ikke har barn sammen.

– Er forloveden eller ektefellen fra et land utenfor EØS, og i en relasjon til en norsk borger, kan ikke vedkommende komme til Norge nå, sier Torgersen.

Til vanlig kan personer fra USA reise til Norge og være i 90 dager uten visum. Etter at innreiseforbudet ble innført, er ikke dette lenger mulig. Nå er det heller ikke mulig å søke om besøksvisum fra utlandet.

Dette er regelverket for innreise for ektefeller og forlovede EØS-borgere som har norsk ektefelle i Norge, kan reise inn.

EØS-borgere som har ektefelle som er EØS-borger i Norge, kan reise inn.

Borgere av land utenfor EØS som er ektefelle med en EØS-borger bosatt i Norge, kan reise inn for å bosette seg. Vurderingen av om vilkårene for videre opphold i Norge er oppfylt vil bli vurdert i forbindelse med søknad om registrering eller søknad om oppholdskort.

Borgere av land utenfor EØS som er ektefelle med norsk borger, må ha oppholdstillatelse før de kan reise inn. De kan imidlertid reise inn før oppholdstillatelse er gitt, hvis de har felles barn.

EØS-borger som er forlovede til norsk borger kan komme til Norge på besøk, men de må ha en plan om å gifte seg innen seks måneder.

Forlovede til EØS-borger kan ikke komme på besøk, de må ha en plan om gifte seg innen seks måneder og bosette seg her sammen. Dette gjelder både om den som ønsker er komme til Norge er EØS-borger eller fra et land utenfor EØS.

Forlovede/ektefelle til en EØS-borger trenger ikke søke om oppholdskort før innreise til Norge, men dersom vedkommende er visumpliktig må man ha et visum.

Når UDI bruker begrepet «EU/EØS-borger», mener de en statsborger av et av EU-landene, Island, Liechtenstein eller Sveits. Borgere fra Storbritannia blir regnet som EU/EØS-borgere ut året . Norske statsborgere blir altså ikke regnet som EU/EØS-borgere. Kilde: Utlendingsdirektoratet Vis mer

Siden november 2019 har Ryggs forlovede vært i en prosess for å få studentvisum, slik at han kan flytte til Norge. Paret har vært sammen i over fem år, og forlovet de siste to. Da Rygg er medisinstudent, og ikke fast jobb, er det å få familiegjenforening en utfordring.

– Samme uke som corona-tiltakene ble innført, sa han opp jobben sin som sykepleier i Nebraska, fordi han etter planen skulle flytte til Norge, forteller hun.

Samtidig ble visumprosessen satt på vent.

– Det har vært en lang og tung prosess. Det er vanskelig å vite hva planen er, når vi ikke vet når han får komme hit. Foreløpig er bryllupet utsatt på ubestemt tid.

AVSTANDSFORHOLD: Ida Marie Rygg og amerikanske Luke DeBoer har vært i et avstandsforhold i tre år. – Så vi er veldig klare for å gifte oss og flytte sammen nå, sier Rygg. Foto: Privat

– Viktig at ikke alt gjøres samtidig

Andreas Skjøld-Lorange, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, skriver i en e-post til VG at regjeringen har valgt en gradvis tilnærming til gjenåpningen av Norges grenser.

– Regjeringen vurderer fortløpende justeringer i regelverket, om det i større grad skal åpnes for innreise for familieinnvandrere. Det er samtidig viktig at ikke alt gjøres samtidig, og at vi har en gradvis gjenåpning av samfunnet, sier han.

I første omgang har det blant annet blitt åpnet for innreise for flere persongrupper som er omfattet av EØS-regelverket som EØS-borgere som skal arbeide i Norge og familiemedlemmer til EØS-borgere.

– Det er riktig at dersom forloveden/ektefellen er fra et land utenfor EØS, og i en relasjon til en norsk borger, kan ikke vedkommende komme til Norge nå, sier han.

Lettere for EØS-borgere uavhengig av corona-tiltak

Det er lettere, også i en normalsituasjon, å hente familiemedlemmer til Norge for personer som er omfattet av EØS-regelverket enn for norske borgere, ifølge Skjøld-Lorange.

– Poenget her er om personen er omfattet av EØS-regelverket eller ikke – ikke hvor de er bosatt. Hvis tredjelandsborgeren skal gjenforenes med en EØS-borger i Norge, kan han eller hun komme uavhengig av om bosted er i eller utenfor EØS. Tilsvarende kan tredjelandsborgeren ikke gjenforenes med en nordmann, uavhengig av bosted.

– Hvis tredjelandsborgeren har vært bosatt i et EØS-land sammen med en nordmann som har utøvet sin rett til fri bevegelighet der, vil vedkommende være omfattet av EØS-regelverket om de returnerer til Norge sammen.

